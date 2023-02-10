15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!»

Путешествуя по Google Maps или Яндекс Картам, можно найти множество названий рек, посёлков и горных массивов, которые вызывают множество вопросов. Почему это озеро называется именно так?
За этим стоит какая-то история? А некоторые топонимы вызывают не столько вопросы, сколько безудержный смех. Подписчики паблика ВКонтакте «Постмодерновые топонимы!» регулярно делятся своими странными и забавными находками.
Озеро Хрень в Новгородской области
Лучшие курорты нашего края: река Пустая и озеро Хрень.
Озеро Озерцо в Ростовской области
Весьма логично.
Острова Лестные Кошки, Прямая Кошка и Кривая Кошка
Улица Труда и переулок Халтурина
— Ты где?
— На перекрёстке Труда и Халтурина
— Где??
— На работе…
Горы: Брат, Племянник и Сестра в Приморском крае
Озеро Медведь Упал в Камчатском крае
Посёлки Большие и Малые Кабаны в республике Татарстан
— Интересно, они планировали построить деревни, напоминающие по форме зверей, или так вышло?
— У Больших Кабанов почти получилось.
Однажды я туда перееду и больше никогда не буду онлайн.
Безумово и Тупицино в Тверской области
Река Лапка в Санкт-Петербурге
Река Абля в Пермском крае
Я прямо слышу, как какой-нибудь турист или охотник случайно дал название этой маленькой речке.
Озёра Первое, Второе, Кривое, Четвёртое и Пятое
В семье не без урода.
Горы Белая, Жуткая и Тамара в Красноярске
Посёлок Кудыкино рядом с Горой в Московской области
Улицы Верхняя, Средняя и Нижняя
Когда решили не заморачиваться.
Источник:
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-Где у тебя дача?
-В Панике.
- Сопли вспомнил.
- Какие сопли?
- Да деревня моя находится меж двух речек: Большая и Малая Сопля.
---- Митька в Ярославской
---- Ваня - Башкортостан
Ну ещё Лена, это все знают.