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15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!»

15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!»

Автор:
10 февраля 2023 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   в мире   город   забавно   название   удивительно   фото   
630
15

Путешествуя по Google Maps или Яндекс Картам, можно найти множество названий рек, посёлков и горных массивов, которые вызывают множество вопросов. Почему это озеро называется именно так?

За этим стоит какая-то история? А некоторые топонимы вызывают не столько вопросы, сколько безудержный смех. Подписчики паблика ВКонтакте «Постмодерновые топонимы!» регулярно делятся своими странными и забавными находками.


Озеро Хрень в Новгородской области

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Лучшие курорты нашего края: река Пустая и озеро Хрень.


Озеро Озерцо в Ростовской области

Весьма логично.


Острова Лестные Кошки, Прямая Кошка и Кривая Кошка

Улица Труда и переулок Халтурина

— Ты где?
— На перекрёстке Труда и Халтурина
— Где??
— На работе…


Горы: Брат, Племянник и Сестра в Приморском крае

Озеро Медведь Упал в Камчатском крае

Посёлки Большие и Малые Кабаны в республике Татарстан

— Интересно, они планировали построить деревни, напоминающие по форме зверей, или так вышло?
— У Больших Кабанов почти получилось.

Однажды я туда перееду и больше никогда не буду онлайн.


Безумово и Тупицино в Тверской области

Река Лапка в Санкт-Петербурге

Река Абля в Пермском крае

Я прямо слышу, как какой-нибудь турист или охотник случайно дал название этой маленькой речке.


Озёра Первое, Второе, Кривое, Четвёртое и Пятое

В семье не без урода.

Горы Белая, Жуткая и Тамара в Красноярске

Посёлок Кудыкино рядом с Горой в Московской области

Улицы Верхняя, Средняя и Нижняя

Когда решили не заморачиваться.

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Метки: Прикол   в мире   город   забавно   название   удивительно   фото   
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12  комментариев
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3k
Nigilist 2 часа назад
Абля у них, панимаешь, а у нас вообще - Вобля
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8k
Billi_Bons 10 минут назад
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512
Василий Полчаса назад
люблю такие места) вчера была обнаружена мной деревня Дресвищи
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2k
Lexx Полчаса назад
Теперь я догадываюсь, откуда выражение "хрень полная".
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28k
Levyathan 36 минут назад
"Голубые дали"- в Сочи, "Чулки Соколова"-под Питером, Реки "Моча", "Кровища"-подмосковье.
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27k
Wolfram 37 минут назад
В Москвской области есть "Большие жеребцы", в Тверской области "Паника" и "Котчище".
-Где у тебя дача?
-В Панике.
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18k
anpetrof 50 минут назад
Есть река Жижица в Псковской области.
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12k
Krapiv 51 минуту назад
- Прокурор! Ну ты чего там?
- Сопли вспомнил.
- Какие сопли?
- Да деревня моя находится меж двух речек: Большая и Малая Сопля.
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17k
seller-k 55 минут назад
Река Серёжа в Нижегородской области
---- Митька в Ярославской
---- Ваня - Башкортостан
Ну ещё Лена, это все знают.
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17k
seller-k Час назад
"Острова Лестные Кошки"
или всё же лесные?
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1k
мангуст Час назад
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