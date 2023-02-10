15 забавных топонимов, которые вызывают вопрос: «Да кто вообще вас так назвал?!»

Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок?

18 смешных и необычных названий городов и деревень

Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями

13 рекордов Гиннесса, которые с легкостью заставят поверить в невозможное

У природы всегда припасено для нас что-то удивительное

Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда