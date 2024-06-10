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18 смешных указателей: названия некоторым местам придумывали с особой изобретательностью

18 смешных указателей: названия некоторым местам придумывали с особой изобретательностью

Автор:
10 июня 2024 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   название   подборка   смешно   указатель   фото   
806
19

Среди огромного количества населённых пунктов с обычными названиями встречаются крайне нетипичные и креативные. Их сложно не заметить во время путешествия и совершенно невозможно забыть, так как они заставят рассмеяться до слёз.

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Оптимальный путь в этом случае — прямо. Лучше не сворачивать, даже если очень хочется.

Любопытно, что случится, если в нём искупаться? Поумнеешь или поглупеешь?

Наверняка особый колорит у этого места появляется с наступлением темноты.

Уникальные названия рек — не редкость. Здесь вы можете прочитать про Хероту, которой решили дать другое название — менее скандальное.

Бурятское название этого забайкальского села — Хуhата (Берёзовое). В дальнейшем для созвучия его преобразовали в Хохотуй.


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Метки: Юмор   в мире   название   подборка   смешно   указатель   фото   
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Егор 19 минут назад
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Лаврентий 12 минут назад
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The Dude 23 минуты назад
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GoodNeon
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