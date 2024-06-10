18 смешных указателей: названия некоторым местам придумывали с особой изобретательностью

Среди огромного количества населённых пунктов с обычными названиями встречаются крайне нетипичные и креативные. Их сложно не заметить во время путешествия и совершенно невозможно забыть, так как они заставят рассмеяться до слёз.
Оптимальный путь в этом случае — прямо. Лучше не сворачивать, даже если очень хочется.
Любопытно, что случится, если в нём искупаться? Поумнеешь или поглупеешь?
Наверняка особый колорит у этого места появляется с наступлением темноты.
Уникальные названия рек — не редкость. Здесь вы можете прочитать про Хероту, которой решили дать другое название — менее скандальное.
Бурятское название этого забайкальского села — Хуhата (Берёзовое). В дальнейшем для созвучия его преобразовали в Хохотуй.
Источник:
- Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете
- Деревня Хохотуй и Обезьянья бровь: 12 городков со странными названиями
- 18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку
- Смешные и не очень картинки: улыбните улыбатор
- 16 указателей, которые были придуманы, чтобы довести вас до пункта назначения и безумного хохота