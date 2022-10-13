18 смешных и необычных названий городов и деревень

Дорожные указатели — штука невероятно важная, так как они помогают путникам не заблудиться и добраться до пункта назначения. Впрочем, в некоторых случаях их полезность не мешает им быть невероятно забавными. В данном случае речь идёт о табличках со смешными надписями, которые размещаются неподалёку от городов, сёл, посёлков или любых других мест.

Возможно, там раздают денюжки