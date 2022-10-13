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18 смешных и необычных названий городов и деревень

18 смешных и необычных названий городов и деревень

Автор:
13 октября 2022 08:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   город   деревня   забавно   название   населенный пункт   
1341
19

Среди огромного количества населённых пунктов с обычными названиями встречаются крайне нетипичные и креативные. Их сложно не заметить во время путешествия и совершенно невозможно забыть, так как они заставят рассмеяться до слёз. Предлагаем вам взглянуть на указатели, которые подтверждают их существование.

Дорожные указатели — штука невероятно важная, так как они помогают путникам не заблудиться и добраться до пункта назначения. Впрочем, в некоторых случаях их полезность не мешает им быть невероятно забавными. В данном случае речь идёт о табличках со смешными надписями, которые размещаются неподалёку от городов, сёл, посёлков или любых других мест.


Возможно, там раздают денюжки

×
×

Кажется, вас заметили


Два в одном

Оптимальный путь в этом случае — прямо. Лучше не сворачивать, даже если очень хочется.


Зато ласково


Агрессивно настойчивый указатель


Крайне странное название для населённого пункта


Наверняка это райское место


А вы думали, что все ручьи такие умные?

Любопытно, что случится, если в нём искупаться? Поумнеешь или поглупеешь?


Молчание селян

Наверняка особый колорит у этого места появляется с наступлением темноты.


Название так и приковывает взгляд

Название для сказочного поселения

Автор названия отличился своей креативностью

Если в жизни что-то не ладится, нужно скорее приезжать сюда

Вот и приехали

Река с крайне нетипичным названием

Вот и встретились

Мухам лучше там не появляться

Доведёт до хохота

Бурятское название этого забайкальского села — Хуhата (Берёзовое). В дальнейшем для созвучия его преобразовали в Хохотуй.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   город   деревня   забавно   название   населенный пункт   
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9  комментариев
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55
Андрей Час назад
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32k
ACU900 15 минут назад
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21k
SolomonA 22 минуты назад
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32k
ACU900 Полчаса назад
Почему странное? Может этот поселок построили специально для правохранительных органов...
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20k
ЦСКА Полчаса назад
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−12
Катюшка 37 минут назад
Под Минском есть населенный пункт - Счастье, а в Латвии есть населенный пункт Попе (Pope)
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1k
Тупняк Час назад
Комментарий к фото
Где-то под Луховицами. Был там в этом году, вживую видел. Всей семьёй ржали.
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