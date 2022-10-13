18 смешных и необычных названий городов и деревень

Среди огромного количества населённых пунктов с обычными названиями встречаются крайне нетипичные и креативные. Их сложно не заметить во время путешествия и совершенно невозможно забыть, так как они заставят рассмеяться до слёз. Предлагаем вам взглянуть на указатели, которые подтверждают их существование.
Дорожные указатели — штука невероятно важная, так как они помогают путникам не заблудиться и добраться до пункта назначения. Впрочем, в некоторых случаях их полезность не мешает им быть невероятно забавными. В данном случае речь идёт о табличках со смешными надписями, которые размещаются неподалёку от городов, сёл, посёлков или любых других мест.
Возможно, там раздают денюжки
Кажется, вас заметили
Два в одном
Оптимальный путь в этом случае — прямо. Лучше не сворачивать, даже если очень хочется.
Зато ласково
Агрессивно настойчивый указатель
Крайне странное название для населённого пункта
Наверняка это райское место
А вы думали, что все ручьи такие умные?
Любопытно, что случится, если в нём искупаться? Поумнеешь или поглупеешь?
Молчание селян
Наверняка особый колорит у этого места появляется с наступлением темноты.
Название так и приковывает взгляд
Название для сказочного поселения
Автор названия отличился своей креативностью
Если в жизни что-то не ладится, нужно скорее приезжать сюда
Вот и приехали
Река с крайне нетипичным названием
Вот и встретились
Мухам лучше там не появляться
Доведёт до хохота
Бурятское название этого забайкальского села — Хуhата (Берёзовое). В дальнейшем для созвучия его преобразовали в Хохотуй.
Источник:
АНТИФИШКИ
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