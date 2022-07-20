18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку

Предлагаю фото дорожных указателей, которые позволят вам отправиться в маленькое путешествие и вдоволь посмеяться над забавным зрелищем.
В 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. За него отдали голоса двадцать восемь тысяч человек. Однако страна полна другими местами, имеющими также крайне странные и необычные названия. Просто многие из нас их не замечают и проезжают мимо, не вчитываясь в таблички с именами, расположенные на обочинах дороги.
Как ударение не поставь, всё равно по-другому не получается
В 2019 году россияне выбирали самый смешной населённый пункт в стране. Победителем стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. За него проголосовали двадцать восемь тысяч человек. Второе место в конкурсе заняло село Хохотуй, набравшее двадцать шесть тысяч голосов. Третье почётное место досталось населённому пункту Морозилка.
Грубый указатель
Место, где живут исключительно расслабленные люди
Везде должен быть свой Париж
Что же там?
Такое тоже встречается
Интересно, как называют себя жители этого населённого пункта?
А вот сейчас было обидно
Нужна поддержка? Это там!
В посёлке-победителе Мутный Материк установили знак «Российский населенный пункт с самым весёлым названием 2019», а администрация села получила памятный кубок.
Место для тех, кто устал от всех забот
Вы уже почувствовали наступивший дзен?
Эпичное фото на фоне эпичного названия
Знаменитый населённый пункт
Звучит, как минимум, необычно
Два в одном
Кто же там, интересно, живёт?
За два с половиной месяца конкурса прошло несколько отборочных раундов среди 100 претендентов на выход в финал из 83 регионов России. Вы только представьте, сколько в стране есть мест с подобными смешными и странными названиями!
У автора названия явно всё было в порядке с фантазией
Он ближе, чем казался
Источник:
АНТИФИШКИ
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Местная администрация не успевает белую краску закупать, чтобы закрашивать творчество юмористов :)
(Правда, дорогу там сделали, так что знак неровной дороги устарел)