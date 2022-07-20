18 населённых пунктов, названия которых любого собьют с толку

В 2019 году в России выбрали название самого смешного населённого пункта. Победителем конкурса стал Мутный Материк, находящийся в Республике Коми. За него отдали голоса двадцать восемь тысяч человек. Однако страна полна другими местами, имеющими также крайне странные и необычные названия. Просто многие из нас их не замечают и проезжают мимо, не вчитываясь в таблички с именами, расположенные на обочинах дороги.

Как ударение не поставь, всё равно по-другому не получается