Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке

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Если подходить к вопросу с точки зрения языка, то Финляндия не просто заграница, а вообще совсем другой мир...
1. Представьте себе финнов на празднике. Вот они поднимают бокалы и говорят не "За любовь!", а ...
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2. Слово "громкость" практически на всех языках мира звучит одинаково. Но только не у финнов...
3. "Экватор" тоже отдельная песня
4. Как и "футбол"
5. Такое впечатление, что финны специально стараются выделиться
*ингредиент
6. Планируете учить финский язык? Да вы даже в зоопарк никого пригласить не сможете!
7. Да что там зоопарк! Вас спросят: "Откуда вы приехали?". А вы им что скажете?
8. "Компьютер" по-фински. Просто немыслимо!
9. В общем, не самый простой язык, скажу я вам
10. Если до этого момента я еще верила в свои силы, то узнав, что дракон = лосось + змея, поняла, что мне не выучить этот язык никогда!
11. И Бэтмен меня просто добил
12. Такая вот языковая "система"
Источник:
АНТИФИШКИ
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