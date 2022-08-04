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Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке

Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке

Автор:
04 августа 2022 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   прикол   факты   финский язык   фото   
383
13

Если подходить к вопросу с точки зрения языка, то Финляндия не просто заграница, а вообще совсем другой мир...

 1. Представьте себе финнов на празднике. Вот они поднимают бокалы и говорят не "За любовь!", а ...

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2. Слово "громкость" практически на всех языках мира звучит одинаково. Но только не у финнов...

3. "Экватор" тоже отдельная песня


4. Как и "футбол"

5. Такое впечатление, что финны специально стараются выделиться

*ингредиент

6. Планируете учить финский язык? Да вы даже в зоопарк никого пригласить не сможете!


7. Да что там зоопарк! Вас спросят: "Откуда вы приехали?". А вы им что скажете?

8. "Компьютер" по-фински. Просто немыслимо!

9. В общем, не самый простой язык, скажу я вам

10. Если до этого момента я еще верила в свои силы, то узнав, что дракон = лосось + змея, поняла, что мне не выучить этот язык никогда!

11. И Бэтмен меня просто добил

12. Такая вот языковая "система"

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   забавно   люди   прикол   факты   финский язык   фото   
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
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25k
Киры4 22 минуты назад
суки суси! - придержи язык!
сукка - чулок
[мат] - аферист, жулик, мошенник
[мат] - вести легкомысленный образ жизни
[мат] - головокружительный
хуули - губа
йоббари - спекулянт
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15k
куджо Полчаса назад
Я так же учил вьетнамский, Nói chung không rõ rệt như nó có vẻ, все не так произносится как видится Nhà Тrang-Нячанг.. Quảng Trị-Куангчи.. Епрст кароч
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