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23 артиста, получивших впечатляющий гонорар за пару минут работы

23 артиста, получивших впечатляющий гонорар за пару минут работы

Автор:
06 октября 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   гонорары   звезды   знаменитости   миллион в минуту   плевое дело   шоу бизнес   
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Звезды - особые люди. Они могут сами назначать себе гонорары - и кинопродюсеры будут вынуждены согласиться почти с любой огромной цифрой даже в случае, если им придется всего-то пару раз пройтись перед камерой. Именно так получилось со звездами из нашего сегодняшнего списка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   гонорары   звезды   знаменитости   миллион в минуту   плевое дело   шоу бизнес   
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5  комментариев
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23k
Дмитрий 2 часа назад
Никогда не понимал людей, ковыряющихся в чужих карманах.
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−154
ПРАВДАруб 46 минут назад
Наши, российские актеры, наверное вахуе от таких гонораров?
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14k
Типа граф Час назад
Актёры не каждый день и даже не каждый год такие бабки зарабатывают , это по большей части разовые заработки и ты не знаешь пригласят ли тебя завтра сниматься в хорошем фильме за хорошие деньги , поэтому и гонорары такие .
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