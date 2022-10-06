23 артиста, получивших впечатляющий гонорар за пару минут работы

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Звезды - особые люди. Они могут сами назначать себе гонорары - и кинопродюсеры будут вынуждены согласиться почти с любой огромной цифрой даже в случае, если им придется всего-то пару раз пройтись перед камерой. Именно так получилось со звездами из нашего сегодняшнего списка.
Джаред Лето, по слухам, получил 7 миллионов долларов за появление в «Отряде самоубийц». Несмотря на высокий гонорар, он появился только в паре сцен за весь фильм, проведя на экране немногим более семи минут.
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Зендая появилась в «Дюне» только на семь минут, хотя очень много говорила о нем в интервью. Ей заплатили не так много, как Лето, но все же 300 000 долларов за семь минут - неплохие деньг.
Похоже, 7 минут - магическая цифра. Шер появилась во второй части Mamma Mia! на те же семь минут экранного времени, за что, по слухам, ей заплатили 1 миллион долларов.
Между прочим, Мерил Стрип, чей персонаж в фильме Mamma Mia! - 2 мертв и появляется только в пяти минутах воспоминаний, получила, по рассказам, за эту пятиминутку 3 миллиона долларов.
Роберт Дауни-младший, возможно, чувствовал себя важной частью «Человека-паука: Возвращение домой». Однако его экранное время составило менее восьми минут. За которые он получил гонорар в размере 10 миллионов долларов.
Персонаж Вин Дизеля, Грут, в "Стражах Галактики" провел на экране несколько более восьми минут, но за это время успел сказать лишь одну фразу: «Я Грут».
При этом за одну эту фразу Вин Дизель заработал просто непристойную сумму денег - за участие в "Стражах Галактики" он получил 54,5 миллиона долларов.
Актерам озвучивания на самом деле могут платить очень много за очень небольшую работу, особенно если они уже стали знаменитостями или это успешная франшиза. Кэмерон Диаз однажды сказала в интервью Эллен Дедженерес, что ее работа над озвучкой «Шрека 2» заняла всего два пятичасовых рабочих дня.
За эти 10 часов работы она заработала 10 миллионов долларов. Это 1 миллион долларов за час работы.
Сообщается, что Гарри Стайлсу заплатили 380 000 долларов за сцену после титров в «Вечных». Сцена длится около минуты.
Еще один актер, который не появляется до самого конца фильма, — это Марк Хэмилл в «Звездных войнах. Эпизод VII: Пробуждение силы». Несмотря на то, что он не сказал ни слова, Хэмилл заработал, по разным источникам, от 1 до 3 миллионов долларов.
Алек Гиннесс за свою 20-минутную роль в «Новой надежде» заработал около 95 миллионов долларов, причем продолжал получать деньги всю свою жизнь. Это произошло потому, что он договорился о 2,25% валовых доходов от бэкэнда — по мере того, как сериал становился супер-успешным, эта сумма росла, составив миллионы и миллионы долларов.
Джулия Робертс заключила такую же сделку в связи с фильмом "День святого Валентина". Она получила 3 миллиона долларов авансом, но договорилась о 3% прибыли от бэкэнда. При этом она почти не снималась в фильме: ее роль была немногим больше крупного эпизода. Однако во время съемок она зарабатывала 11 952 доллара за слово или 8 333 доллара за секунду экранного времени, большую часть которого она провела, просто сидя в самолете. И это только за счет гонорара: ее конечная прибыль составила около 14 миллионов долларов.
За съемки в "Дне Матери" Робертс получила только гонорар - те же 3 миллиона долларов. Для этой роли требовалось всего четыре дня съемок, то есть, она получала 750 000 долларов в день.
Несмотря на то, что Джон Сина появился только в начале «Крушения поезда», снявшись лишь в трех сценах, за них он заработал 2,5 миллиона долларов.
Дженнифер Лоуренс появилась только в начале фильма «Темный Феникс», однако, по слухам, она заработала на нем 4,7 миллиона долларов - даже больше, чем Софи Тернер, главная звезда фильма.
Энн Хэтэуэй известна тем, что получила «Оскар» за «Отверженных», несмотря на то, что присутствует на экране всего 15 минут. Помимо престиэной кинонаграды, она также получила за это 10 миллионов долларов.
Кстати, за 19 экранных минут в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» она получила 7,5 миллиона долларов.
Марк Уолберг заработал 1,5 миллиона долларов за 10-дневную пересъемку фильма «Все деньги мира». Ее пришлось произвести потому, что Кристофер Пламмер был приглашен на переснятие роли Кевина Спейси за месяц до выхода фильма. Точно неясно, сколько работы он проделал за эти десять дней, но зато известно, что его коллега по фильму Мишель Уильямс за ту же 10-дневную пересъемку получила чуть менее 1000 долларов.
Том Фелтон заработал 14 миллионов долларов на фильмах о Гарри Поттере, несмотря на то, что он присутствовал на экране всего за 31 минуту во всех фильмах, вместе взятых.
Джонни Деппа объявили звездой «Алисы в Стране чудес», но это был лишь рекламный ход. На самом деле его персонаж появился на экране менее чем на семь минут. За это время он получил 50 миллионов фунтов стерлингов.
Кстати, Депп получил полный гонорар в размере 16 миллионов долларов за фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», хотя он снялся лишь в одной сцене и даже не появился в фильме — его заменил Мадс Миккельсен.
Герои Дуэйна «Скалы» Джонсона и Сэмюэля Л. Джексона умирают примерно через 15 минут после начала «Других парней». При этом Джонсон заработал за свою роль 9 миллионов долларов.
Марлон Брандо заработал 3,7 миллиона долларов, а также 11,75 процента прибыли от бэкенда за появление в «Супермене». Он работал на съемочной площадке 13 дней и появился на экране менее чем на 20 минут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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