23 артиста, получивших впечатляющий гонорар за пару минут работы

Джулия Робертс заключила такую же сделку в связи с фильмом "День святого Валентина". Она получила 3 миллиона долларов авансом, но договорилась о 3% прибыли от бэкэнда. При этом она почти не снималась в фильме: ее роль была немногим больше крупного эпизода. Однако во время съемок она зарабатывала 11 952 доллара за слово или 8 333 доллара за секунду экранного времени, большую часть которого она провела, просто сидя в самолете. И это только за счет гонорара: ее конечная прибыль составила около 14 миллионов долларов.