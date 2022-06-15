10 пар актеров, которые отказываются работать вместе

Ник Нолти и Джулия Робертс вместе снимались в романтической комедии 1994 года «Я люблю неприятности» и по-настоящему возненавидели друг друга во время работы над фильмом. Когда в интервью The New York Times Робертс спросили, что она думает о Нолти, звезда сказала, что, хотя Нолти может быть «очаровательным и милым», он также был «совершенно омерзительным». Нолти нанес ответный удар, сказав: «Нехорошо называть других «омерзительными». Но она нехороший человек. Все это знают».