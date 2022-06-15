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10 пар актеров, которые отказываются работать вместе

10 пар актеров, которые отказываются работать вместе

Автор:
15 июня 2022 18:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   вражда   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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Наверное, у каждого есть коллега, с которым не хочется даже просто находиться в одном офисе. Голливудские актеры в этом плане ничем не отличаются от нас — некоторые до того возненавидели своих коллег, что теперь наотрез отказываются работать друг с другом. Вот несколько таких примеров.

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Ник Нолти и Джулия Робертс вместе снимались в романтической комедии 1994 года «Я люблю неприятности» и по-настоящему возненавидели друг друга во время работы над фильмом. Когда в интервью The New York Times Робертс спросили, что она думает о Нолти, звезда сказала, что, хотя Нолти может быть «очаровательным и милым», он также был «совершенно омерзительным». Нолти нанес ответный удар, сказав: «Нехорошо называть других «омерзительными». Но она нехороший человек. Все это знают».

Хотя истинная причина их вражды остается тайной, Скала публично заявил, что они с Вином Дизелем больше не будут работать вместе. В интервью The Rolling Stone он уточнил, что это связано с «разными подходами к созданию фильмов».

По слухам, во время совместной работы над «Ангелами Чарли» 2000-го года Билл Мюррей раскритиковал актерскую игру Люси Лью, что не понравилось звезде. Говорят, что они даже подрались, и членам съемочной группы пришлось их разнимать. В сиквеле «Ангелы Чарли 2: Только вперед» Мюррея заменил Берни Мак, что только подогрело слухи.

Причина, по которой у персонажей сериала «Игра престолов», Серсеи и Бронна, нет совместных сцен, заключается в неудачном романе. Актеры встречались в 2002 году, но отношения закончились крайне неприятным расставанием, в результате чего они полностью перестали общаться.

Во время совместной работы над бродвейским спектаклем «Сироты» Лабаф накинулся на Болдуина за то, что тот не запомнил свои реплики. После этого Болдуин попросил постановщиков позволить ему покинуть спектакль, но вместо этого они решили уволить Лабафа.

По слухам, Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир подрались во время съемок фильма «Лорды из Флэтбуша». Хотя причина их вражды неизвестна, с тех пор актеры ни разу не работали вместе.

«Он [Кроу] затеял со мной ссору. Он начал ее ни с того ни с сего. Он заявил, что “Джордж Клуни, Харрисон Форд и Роберт Де Ниро — предатели”, — поделился Клуни в интервью журналу Esquire. в 2013 году. С тех пор они больше не работали друг с другом.

После окончания съемок фильма «Поединок», Гибсон поклялся, что никогда больше не будет работать с Франко. Это произошло потому, что Франко был «жестоким» и «наносил настоящие удары» Гибсону во время съемок сцен бокса.

После фильма «Блэйд 3: Троица» Райан Рейнольдс, похоже, больше никогда не будет работать с Уэсли Снайпсом. По словам членов съемочной группы, Снайпс постоянно отдыхал во время съемок, и Рейнольдсу в основном приходилось работать с его дублером.

Смит и Уиллис сначала работали вместе над боевиком «Крепкий орешек 4.0» и встретились снова на съемках комедии «Двойной КОПец». Но на этот раз все прошло не так гладко. Смит раскритиковал поведение Уиллиса и позже назвал его «самой несчастной, самой злопамятной и самой подлой эмо-с**кой, которую я когда-либо встречал на любом проекте, над которым работал».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   вражда   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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5  комментариев
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27k
Владимир 4 часа назад
Про этих забыли.

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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
Комментарий к фото
А мог бы просто пристрелить Лабаффа да и всё...ему это как два пальца об асфальт...
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385k
Алексей 4 часа назад
Дуэйн Джонсон и Вин Дизель

а в каком из форсажей они решили что не могут сниматься вместе???
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7k
Invertor 4 часа назад
Ну ооочень полезная информация.
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