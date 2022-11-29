30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми

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Величественная «королева Елизавета» Хелен Миррен, харизматичный «Док Браун» Кристофер Ллойд, могущественный «Гэндальф» Иэн МакКеллен — все эти уже взрослые и состоявшиеся актеры запомнились нам с благородной сединой и преисполненным мудростью прожитых лет взглядом, но ведь и они когда-то были совсем юными и беззаботными. Сейчас это сложно себе представить, но вот фотодоказательства!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот Дени ДеВито молодой в "гнезде кукушки" реально удивил, видел сколько раз и не знал что это он. Больше на Сергея Роста похож из "осторожно модерн"))
А не знать молодую Елену Васильевну? Это какой-то позор... (с) Швондер
Кстати, она и в возрасте весьма... См. РЭД, РЭД 2...
- Ага, он все-таки был молодым
*где кстати чудачок со статуэткой Оскара...для серийного убийцы под коксом?
Только Фримен родился сразу старым))
Сколько видеокассет запилено до дыр было и ладоней стерто было!!!!!!