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30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми

30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми

Автор:
29 ноября 2022 18:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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Величественная «королева Елизавета» Хелен Миррен, харизматичный «Док Браун» Кристофер Ллойд, могущественный «Гэндальф» Иэн МакКеллен — все эти уже взрослые и состоявшиеся актеры запомнились нам с благородной сединой и преисполненным мудростью прожитых лет взглядом, но ведь и они когда-то были совсем юными и беззаботными. Сейчас это сложно себе представить, но вот фотодоказательства!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   музыканты   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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32  комментария
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Дуглас за хохлов топит или за даунов?
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19k
Valiko 5 минут назад
Молодыми ДеНиро и Пачино никто не знает? Если не смотрели Крестного отца, то разговаривать о кино с такими людьми просто бессмысленно - это тиктокеры и серьяльщики.
Вот Дени ДеВито молодой в "гнезде кукушки" реально удивил, видел сколько раз и не знал что это он. Больше на Сергея Роста похож из "осторожно модерн"))
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2k
Bar 15 минут назад
Половина вообще х*й знает кто такие
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8k
евгений 17 минут назад
14. Гектор Элизондо. Суровое детство у мужика было, если в молодости он так выглядел
Тут больше зрелость подходит или просто не выкладывать надо было.
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Свинская Хрюшка, это ты не помнишь их молодыми, да и пожилыми, как минимум половину, готов спорить, не видела в фильмах...
А не знать молодую Елену Васильевну? Это какой-то позор... (с) Швондер
Кстати, она и в возрасте весьма... См. РЭД, РЭД 2...
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4k
Феликс Дзержинский 37 минут назад
Время, имеет только одно измерение, оно постоянно движется вперёд.
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93
Katerina Makarova 41 минуту назад
На мой, сугубо личный, взгляд у всех лошадиные лица.......или может фотки неудачные......
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25
Genrih 55 минут назад
Один Морган Фриман с годами не меняется - молодец!
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43k
lsmipq 55 минут назад
Ну... в данном случае заголовок соответствует псевдониму автора, только чтобы завлечь...
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963k
NAZARETH (модер) 55 минут назад
Комментарий к фото
Сейчас повторю уже баянистый коммент...
- Ага, он все-таки был молодым
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15k
Нейтрино 57 минут назад
К чему этот пост, стареют все...
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
чет Джош Бролин сам на себя тут не похож ни в молодости, ни в "старости"
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
наверняка..большая часть из этих рож...поддерживают сейчас Укро\Рейх...НАРКА..и укрофашистов...которые ежедневно убивают мирных жителей Донецка из пиндоского оружия.......
*где кстати чудачок со статуэткой Оскара...для серийного убийцы под коксом?
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5
Михаил Мещанкин ЦСКА 16 минут назад
Надеюсь, Зелебоба успеет оскар в свою жопу засунуть перед растрелом ?
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11k
Андрей А 2 часа назад
Да многих видели молодыми.
Только Фримен родился сразу старым))
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
Да Харрисон Форд молодым прекрасно помнится
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
Ну чойта мы Хелен Миррен молодую не помним?!
Сколько видеокассет запилено до дыр было и ладоней стерто было!!!!!!
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