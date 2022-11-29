30 фото из молодости знаменитостей, которых все знают пожилыми

Величественная «королева Елизавета» Хелен Миррен, харизматичный «Док Браун» Кристофер Ллойд, могущественный «Гэндальф» Иэн МакКеллен — все эти уже взрослые и состоявшиеся актеры запомнились нам с благородной сединой и преисполненным мудростью прожитых лет взглядом, но ведь и они когда-то были совсем юными и беззаботными. Сейчас это сложно себе представить, но вот фотодоказательства!