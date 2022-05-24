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Актеры, которые чуть не погибли на съемках

Актеры, которые чуть не погибли на съемках

Автор:
24 мая 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   опасности   съемки   травмы   шоу бизнес   
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Многие думают, что съемки фильма для звездных артистов - это почти отдых: от опасности оберегают дублеры, за красотой следят визажисты, а самой звезде остается только выйти из комфортабельного фургона на площадку и произнести пару реплик. Но на самом деле киносъемки могут оказаться смертельно опасными - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   опасности   съемки   травмы   шоу бизнес   
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12  комментариев
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33k
Aleks 3 часа назад
Единственный, кто из подборки реально чуть не умер это Джеки Чан. причем не раз.
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6
aspas 2 минуты назад
И ведь что характерно, во всех случаях, кроме темы с Джеки, актеры получали повреждения от своего же собственного неадеквата. Не мыться и валяться всеми порезами в грязи - легко, не ясно, правда, зачем, но легко, не носить зимой теплую одежду между дублями - то же легко и то же вообще не ясно, зачем. И так абсолютно со всеми, за одним исключением. Чан - единственный, о ком реально стоит упоминать. Там был абсолютно осознанный выбор с полным пониманием, что, как и зачем. Все остальное - не более чем придурь и ее результаты.
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6k
ГГалка 2 часа назад
это называется "производственная травма"
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13k
motorocker 3 часа назад
Ну, за технику безопасности
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Том Хэнкс, "Изгой"

Castaway, это совсем не Изгой.
А Сильвестер Сталлон, он совсем не Сильвестр Сталлоне.
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5k
yahaomsk 4 часа назад
заголовок поста только для Джеки Чана подходит. остальное перхоть п.о.д.з.а.л.у.п.н.а.я
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17k
Corvus Corax 5 часов назад
Головная боль, обморок, сломанные руки-ноги - и как только они выжили после столь смертельных повреждений???
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