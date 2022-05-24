Актеры, которые чуть не погибли на съемках

«Изгой» отправил меня в больницу. Я был там три дня с чем-то, что, хотите верьте, хотите нет, чуть не убило меня, — рассказал актер. - Я подхватил инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал, я просто думал, что у меня просто царапина. Но затем я пошел к врачу, и он сказал: «Мы отправим вас в больницу, потому что мы должны вылечить вас от этой инфекции, прежде чем она отравит вашу кровь, и вы умрете».