Актеры, которые чуть не погибли на съемках

2469
45
Многие думают, что съемки фильма для звездных артистов - это почти отдых: от опасности оберегают дублеры, за красотой следят визажисты, а самой звезде остается только выйти из комфортабельного фургона на площадку и произнести пару реплик. Но на самом деле киносъемки могут оказаться смертельно опасными - как, например, в этих случаях.
Том Хэнкс, "Изгой"
Во время съемок фильма «Изгой» Том Хэнкс отказывался мыться, что чуть не убило его после того, как он подхватил стафилококковую инфекцию из-за раны на ноге.
×
×
«Изгой» отправил меня в больницу. Я был там три дня с чем-то, что, хотите верьте, хотите нет, чуть не убило меня, — рассказал актер. - Я подхватил инфекцию из пореза, и она разъедала мою ногу. Я этого не знал, я просто думал, что у меня просто царапина. Но затем я пошел к врачу, и он сказал: «Мы отправим вас в больницу, потому что мы должны вылечить вас от этой инфекции, прежде чем она отравит вашу кровь, и вы умрете».
Сильвестр Сталлоне, "Рокки"
Сильвестр Сталлоне хотел, чтобы боевые сцены в «Рокки IV» выглядели как можно более реальными, поэтому он попросил Дольфа Лундгрена забыть о хореографии и «просто попытаться врезать мне».
В итоге партнер по съемкам так сильно избил его, что он провел в отделении интенсивной терапии девять дней. Врачи сказали ему, что удар Дольфа был настолько мощным, что он «зацепил ребра и ударил сердце о грудную клетку» — травма, обычно наблюдаемая после лобовых столкновений.
Зак Эфрон, "Убить Зака Эфрона"
В 2019 году Зак Эфрон был в Папуа Новая Гвинея, на съемках своего шоу «Убить Зака Эфрона», и заразился бактериальной инфекцией, предположительно брюшным тифом. В итоге его пришлось доставить по воздуху в Брисбен, Австралия, где он мог быть госпитализирован.
Тем не менее, как писал сам Эфрон, от Папуа Новой Гвинеи и дружелюбия местного населения у него остались самые лучшие воспоминания.
Холли Берри, "Синяки"
Во время съемок фильма «Cиняки» Холли Берри получила удар от своей коллеги по фильму Валентины Шевченко — настоящего бойца ММА — который сломал ей два ребра.
Тем не менее, она, несмотря на травму, продолжила эту сцену. «Боец во мне сказал: «Тебе просто нужно продолжать, принять обезболивающее и пройти через это», - вспоминала позднее актриса.
Айла Фишер, "Иллюзия обмана"
Айла Фишер чуть не утонула на глазах у всего актерского состава и съемочной группы во время съемок подводного трюка для фильма «Иллюзия обмана». По ее словам, съемочная группа не сразу поняла, что происходит: все предполагали, что она играет. Она рассказывала: «Они думали, что я гениально отыгрываю сцену в этом баке, а на самом деле я тонула».
В этой сцене она была прикована цепью и погружена в резервуар с водой. На ней были быстросъемные магнитные наручники, чтобы она могла легко освободиться. Но, по ее словам, «цепь, которая проходила между моими ногами, застряла и никак не снималась».
Эштон Кутчер, "Джобс"
Эштон Катчер заработал себе панкреатит и дважды попадал в больницу, готовясь сыграть Стива Джобса в «Джобсе».
Стив Джобс был известен как «фрукторианец» и жил преимущественно на фруктовой диете, которую Эштон пытался воспроизвести. Его жена Мила Кунис объяснила: «Он был таким тупым. Он ел только виноград. Мы дважды попадали в больницу. С панкреатитом! Это было действительно глупо!»
Натали Портман, "Черный лебедь"
Во время съемок сцены в «Черном лебеде» Натали Портман вывихнула ребро, но на съемочной площадке не было медика, который мог бы ей помочь.
Она объяснила, что в конце концов ей оказали медицинскую помощь, но не раньше, чем режиссер Даррен Аронофски заставил ее закончить сцену, страдая от боли. Она рассказала: «Когда меня подняли, ребро сдвинулось. Оно как бы зашло под другое ребро. Так что это было сцена, в которой меня лечит физиотерапевт, вполне реальна! Просто Даррен был там и закричал: «Снимите это! Оставайтесь в образе, говорите голосом своего персонажа!»
Том Круз, "Миссия невыполнима - 6"
Во время съемок фильма «Миссия невыполнима 6» Том Круз сломал лодыжку, прыгая с одного здания на другое, и продолжал бежать, чтобы закончить трюк.
В интервью он сказал, что «сразу понял, что нога сломана», но не хотел снова снимать этот трюк, поэтому он превозмог боль и продолжал бежать. В итоге момент, когда он сломал лодыжку, попал в фильм.
Дилан О'Брайен упал с движущегося автомобиля и был сбит другим автомобилем, который следовал за ним, когда снимался в фильме «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». В итоге он получил сотрясение мозга, перелом лицевых костей и рваные раны, а также психическую травму после аварии.
Он несколько месяцев лечился, и потом никак не мог решиться вернуться к съемкам боевиков. Говоря о подготовке к своему следующему фильму «Американский убийца», он рассказал: «После чего-то подобного вы просто хотите убежать от всего этого. Я даже не хотел вставать с дивана, когда мне это, наконец, разрешили. Так что да, следующие съемки стали для меня смелым шагом».
Приянка Чопра, "Куантико"
Когда Приянка Чопра снималась в трюковой сцене для "Куантико", она упала и ударилась головой, так что ее были вынуждены отправить в отделение неотложной помощи. Она объяснила: «Я должна была кого-то спасать, как обычно. И я была в резиновых сапогах, шел дождь, и на полу был пластик, и я поскользнулась на нем. Можете себе представить, что после всего, что я делаю в кино, я вот так получу сотрясение мозга?»
После падения она заверила фанатов, что с ней все в порядке, и похвалила команду сериала: «Я чувствую себя в полной безопасности на съемочной площадке. Моя роль требует большой физической отдачи. Так что да, всякое может случиться, и продюсеры очень, очень обеспокоены. Они действительно делают все для моей безопасности. Так что я почти уверена, что этого не произойдет снова, но когда ты делаешь трюки, такое случается».
Колин Ферт, "Король говорит"
У Колина Ферта появились головные боли, защемление нерва в руке и заикание после того, как он изобразил Георга VI в картине «Король говорит».
«Мне пришлось научиться заикаться, а затем играть человека, который отчаянно пытается не заикаться. Это обездвижило мою левую руку — это было очень странно. Должно быть, я защемил нерв. Это продолжалось три-четыре дня, - пояснил он. - Дерек Якоби сказал мне: «Вы можете обнаружить, что это влияет на вашу речь в течение некоторого времени после съемок. Но не волнуйтесь, когда работа будет закончена, это исчезнет».
Марго Робби, "Я, Тоня"
Марго Робби тренировалась кататься на коньках по пять часов в день, пять дней в неделю, в течение пяти месяцев, чтобы сыграть Тоню Хардинг в фильме «Я, Тоня». Она работала так усердно, что у нее образовалась грыжа межпозвоночного диска.
Актриса призналась, что научиться кататься на коньках во взрослом возрасте было нелегко. «Когда ты ребенок, ты бесстрашен, но в 26 лет у меня было много страха», - сказала она. Она добавила: «Было много шишек и синяков. У меня образовалась грыжа диска на шее. Мои руки начали неметь, это продолжалось в течение месяца, и все из-за грыжи. Это действительно больно».
Маргарет Гамильтон, "Волшебник страны Оз"
Во время работы над «Волшебником страны Оз» Маргарет Гамильтон — Злая Ведьма Запада — получила ожоги второй степени на лице и ожоги третьей степени на руке после неудачного трюка.
В сцене она должна была исчезнуть в дыму и пламени, но люк, в который она должна была опуститься и спастись от огня, не открылся. Актриса была охвачена пламенем и лечилась от ожогов шесть недель. Позже она вернулась на съемочную площадку, заявив: «Я возвращаюсь с одним условием — больше никаких фейерверков!»
Дэниел Дэй-Льюис, "Моя левая нога"
Во время съемок фильма «Моя левая нога» Дэниел Дэй-Льюис отказывался вылезать из инвалидной коляски своего персонажа и все время сидел, сгорбившись. В итоге он сломал два ребра из-за того, что так долго сидел в таком положении.
Он также заставил членов съемочной группы носить его по съемочной площадке и кормить с ложки, потому что не хотел выходить из образа.
Мишель Йео, "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"
Мишель Йео порвала крестообразную связку и нуждалась в операции после того, как перебежала крышу в одной из сцен в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе». Актриса назвала это «одним из самых болезненных опытов кинопроизводства», которые у нее когда-либо были.
Ей пришлось продолжать работать во время выздоровления. "Если вы посмотрите фильм, вы увидите, как я медленно хожу. Это потому, что у меня была большая скоба под этими мешковатыми брюками. Мне потребовалось три месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к последнему бою", - рассказала актриса.
Дэниел Дэй-Льюис, "Банды Нью-Йорка"
Во время съемок фильма «Банды Нью-Йорка» Дэниел Дэй-Льюис заболел пневмонией, потому что отказывался носить теплое пальто между сценами, поскольку таких пальто не существовало в 1860-х годах.
Позднее актер признавался: «Я признаю, что сошел с ума, полностью сошел с ума», - и утверждал, что эта роль была «не очень хороша для моего физического и психического здоровья».
Джереми Реннер, "Ты водишь"
Джереми Реннер упал с пятиметровой высоты и сломал обе руки на третий день съемок «Ты водишь». Когда он написал своей коллеге по фильму Лесли Бибб из больницы, та подумала, что он шутит, но он сказал ей: «Это не шутка. Я сломал локоть и запястье».
Его товарищи по съемочной площадке предполагали, что производство будет остановлено, но Джереми вернулся на съемочную площадку в тот же день со сменными лангетами, чтобы они могли придерживаться графика и закончить фильм. В некоторых сценах режиссеру даже пришлось использовать компьютерную графику, чтобы показать его руки без гипса.
Гэри Олдман, "Темные времена"
Гэри Олдман отравился никотином после того, как выкурил любимых сигар Уинстона Черчилля на сумму 20 000 долларов для фильма «Темные времена».
«Я получил серьезное отравление никотином, - рассказал он. - У меня была сигара, которая была выкурена на три четверти, я поджигал ее, мы делали пару дублей, а затем реквизитор снабжал меня новой сигарой — мы делали это в течение 10 или 12 дублей сцены».
Зази Битц, "Дэдпул-2"
Зази Битц потеряла сознание во время напряженной сцены с колонной грузовиков во время съемок «Дэдпула 2», а также получила ожог от шальной гильзы во время перестрелки — у нее до сих пор сохранился шрам на груди.
Она объяснила, что тренировалась в течение двух месяцев по четыре часа в день, посвящая их кардиотренировкам, силовым тренировкам и смешанным единоборствам. Но все стало еще сложнее, когда ей пришлось столь же интенсивно двигаться в «крайне непрактичным» костюме своего персонажа.
Блейк Лайвли, "Ритм-секция"
Блейк Лайвли сломала руку во время сцены драки с Джудом Лоу на съемках «Ритм-секции». Из-за ее травмы съемки были приостановлены на шесть месяцев.
«Я бросилась к Джуду Лоу с фальшивым резиновым ножом, и моя рука столкнулась с его локтем», — объяснила она. По словам медиков, актриса сломала несколько костей и повредила много связок.
Джеки Чан
За свою карьеру звезды боевиков Джеки Чан сломал практически все части тела, какие только можно вообразить. «Я повредил каждый дюйм от моей шляпы до пальцев ног, получал царапины и синяки, иногда ломал кости. А еще у меня есть дыра в голове», - говорит актер.
По словам Джекуи, во время съемок его старых фильмов у него не было денег на компьютерную графику или спецэффекты, поэтому он сам выполнял трюки. Он пошутил, что если режиссер попросит его прыгнуть из одного здания в другое, он просто сделает это.
Майкл Джей Фокс, "Назад в будущее - 3"
Майкла Дж. Фокса чуть не повесили во время съемок «Назад в будущее-3». Хотя тренировки для этого трюка прошли хорошо, Майкл не смог вовремя подставить руку в нужное место, и веревка так сильно натянулась, что перекрыла ему дыхательные пути.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Странный фитнес голливудских звезд
- 26 актеров, которые всерьез занимались музыкой и даже играли в группе
- 30 звезд, которых ни за что не узнать в гриме
- 30 странных, интересных и малоизвестных фактов о знаменитостях
- 24 голливудских семейства, которым не чужд непотизм
Новости партнёров
Castaway, это совсем не Изгой.
А Сильвестер Сталлон, он совсем не Сильвестр Сталлоне.