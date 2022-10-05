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Российские хакеры обрушили сайты госорганов США

Российские хакеры обрушили сайты госорганов США

Автор:
05 октября 2022 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   интернет   кибератака   киллнет   хакеры   
1272
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Хакеры Killnet в результате кибератаки обрушили правительственные сайты ряда штатов США

О результатах кибератаки на американские госорганы представители объединения рассказали в своем Telegram-канале.


Согласно публикации, атаке подверглись официальные ресурсы Алабамы, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Флориды, Аляски, Гавайев, Айдахо, Индианы, Канзаса, Кентукки и Миссисипи.


В настоящее время правительственные сайты этих штатов недоступны для пользователей. Хакеры сообщили, что кибератака будет проводиться в течение трех суток. «Держим 72 часа!» — написали они.


30 сентября основатель Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, в разговоре с «Лентой.ру» анонсировал масштабные кибератаки на инфраструктуру НАТО. Ранее в этот день хакеры сообщили, что к Killnet присоединились 14 других российских хакерских группировок, среди которых Anonymous Russian. По словам KillMilk, количество хактивистов, пополнивших ряды Killnet, составляет примерно 150 человек. Лидер объединения сообщил, что после расширения группировка намерена изменить расширить перечень направлений своей деятельности.

Источник:

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Метки: США   интернет   кибератака   киллнет   хакеры   
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14  комментариев
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22k
Serg2001 4 часа назад
Всё это конечно здорово, но лучше бы они спутники разведки вырубили бы. Или систему управления боем перепрограммировали бы так, чтобы хаймарсы по своим шмаляли...
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3k
Виталий Васильев Час назад
Стесняюсь спросить, что они держат 72 часа? Может тоже в «хакеры» податься. Сиди себе в телеге кликбейт-новости придумывай )))))
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9k
kirpal 2 часа назад
Почти все работают (главные страницы), либо отремонтировали, либо ничего и не было.

colorado.gov говорит 504 Gateway Time-out (на 11:27 утра восточного времени))
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200
Рашит kirpal 2 часа назад
Ага, тоже потянулся проверить, кроме Колорадо остальные сайты в норме.
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45
Иван 2 часа назад
Бойцы невидимого фронта
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1k
Росомаха 3 часа назад
Хорошо, не всё нам кибератаки переживать...
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6k
Sanar 3 часа назад
Повестки этим хакерам всем раздали?
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−10
Хухрмухр 4 часа назад
Блэт детский сайт какой то.Нет чтоб полпиндосни снести к х.у.я.м.Был бы я хакером,постеснялся бы эту хрень выкладывать.
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6k
Ыукп 4 часа назад
Шо, опять?????
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7k
Shtoppi 4 часа назад
<<Российские хакеры обрушили сайты госорганов США>>
pornhub тоже что ли "лежит"?
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16k
Топпер Харли 4 часа назад
Ссылка coub.com
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5k
Дмитрий 4 часа назад
Чё там? Завтра победим уже? Или ещё посопротивляеться собака?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
3719



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