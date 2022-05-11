Падение Rutube: пиар-ход или провал?

В ночь на 9 мая упал видеохостинг Rutube, который называют заменителем и даже убийцей YouTube. Rutube был запущен в 2006 году (на год позже YouTube), в 2008-м его купил "Газпром". За долгие годы Rutube не удалось добиться популярности, как не удалось "убить" и своего главного конкурента. В 2022 году Rutube стали как никогда активно продвигать в соцсетях и на ТВ, крупнейшие блогеры начали заливать туда свой контент, а боты в комментариях на YouTube активно предлагают пользователям переходить на отечественную платформу. Но из-за неудобного интерфейса, проблем с модерацией видеороликов Rutube так и не удалось взлететь, хотя количество посещений сервиса за несколько месяцев 2022-го возросло с 7,7 млн до 50,1 млн.





Падение Rutube не стало бы большой новостью, если бы не слух о том, что "код сайта был полностью удалён".