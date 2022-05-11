Падение Rutube: пиар-ход или провал?

В этом посте мы вам при помощи мемов покажем, откуда на Rutube готовилось нападение.
В ночь на 9 мая упал видеохостинг Rutube, который называют заменителем и даже убийцей YouTube. Rutube был запущен в 2006 году (на год позже YouTube), в 2008-м его купил "Газпром". За долгие годы Rutube не удалось добиться популярности, как не удалось "убить" и своего главного конкурента. В 2022 году Rutube стали как никогда активно продвигать в соцсетях и на ТВ, крупнейшие блогеры начали заливать туда свой контент, а боты в комментариях на YouTube активно предлагают пользователям переходить на отечественную платформу. Но из-за неудобного интерфейса, проблем с модерацией видеороликов Rutube так и не удалось взлететь, хотя количество посещений сервиса за несколько месяцев 2022-го возросло с 7,7 млн до 50,1 млн.
Падение Rutube не стало бы большой новостью, если бы не слух о том, что "код сайта был полностью удалён".
Спустя два дня после кибератаки сайт всё ещё недоступен. Так выглядит сейчас стартовая страница. В своём официальном телеграм-канале компания объясняет причину "крупнейшей в истории компании кибератаки" так:
Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют.
При этом на YouTube показы парада и салюта никто не срывал и не блокировал.
Ответственность за взлом Rutube взяла на себя хакерская группировка Anonymous. К своему заявлению они прикрепили скриншот с адресом электронной почты Владимира Соловьёва, на который он регистрировал свой аккаунт на Rutube, и письмо директора видеохостинга в ФСБ о возможных махинациях при закупке систем информационной защиты.
На своём официальном канале в телеграме Rutube опроверг слухи об утере кода, а в пресс-службе компании сообщили:
В результате атаки на Rutube было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.
Кстати, в 2011 году отец Виктор освятил сервера Rutube. Но и эта защита не спасал от анонимусов.
В соцсетях шутят, что "крупнейшая кибератака" - это месть за издевательство видеохостинга над пользователями. В конце 2019 года Rutube после рекламного ролика надо было ответить на вопрос по этой рекламе. В случае неверного ответа рекламу надо посмотреть ещё раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
- В Петербурге часть школьных компьютеров хотят отключить от сети
- Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
- Актуальная, но с примесью баянов подборка каламбуров и лингвошуток
- Не баяны, а дежавю: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Зачем что-то было делать свое если есть чужое? Да?
А вот радио Эхо Мацы у Газпрема отлично получилось.
Даже страшно подумать,сколько типов из Газпрема рванет за бугор в случае грандиозного шухера? Ведь что-то тут не так.
И вот пришла полужопа. Оказалось что вражеский Ютьюб оказался вражеским.
Нужен свой рупор в сети, а его нема. Полудохлый проект Газпрема Рутуб все так же полутруп. Но ведь полужопа?
Придется как всегда титаническими усилиями в короткие сроки делать Рутуб.
Все как всегда.
Что касается самих анонистов, то напомню, что совсем недавно ИХ САЙТ нехило ломанули ребята из Killnet https://vz.ru/news/2022/3/3/1146890.htmlhttps://vz.ru/news/2022/3/3/1146890.html
Забавно наблюдать как всякая хохлохрень и либерда никак не монут определиться в оценке RuTube - раз ломанули, то ого-го, такую СЕРЬЕЗНУЮ ВЕЩЬ сделали, но с другой стороны, по их мнению рутуб это такая малозаметная фигня, говорить не о чем... Вот и борятся в их спинном мозге две эти противоположности Ну, а анонистам еще прилетит и совсем не обязательно в виртуальном пространстве. У них уже был однажды неприятный опыт на эту тему...
Радости. как в свинарнике, когда помои в корыто наливают. Визг на всё село стоит.
И что, это кто-нибудь заметил?
Причём тут ютуб?Он вообще не наш.
Достаточно было сделать небольшой официальный аналог с каналами Кремля, официальных сми и тому подобного - тех кого забанил ютуб.
Он и был.Рутуб назывался.Обвалили его недавно.И много народу будут смотреть пропаганду когда есть те же котики?
>А на ютуб просто забить на государственном уровне, и оставить его всем желающим для просмотра котиков, лайфхаков, игровых стримов и прочих блогхеров.
Проблема в том что ютуб перестал соблюдать российские законы и начал наоборот блочить российские каналы с пропагандой.Российская власть ясен пень начала бесится но из за этих самых котиков ссыкует его блочить потому что он входить в топ 10 по популярности сайтов в РФ, а это может породить стихийные митинги которых так боится власть.
Надеюсь ошибки учтены, выводы сделаны, виновники наказаны, задачи поставлены, соответствующие сотрудники проинформированы соответствующим образом и ...
Надеюсь будет нормальный, СВЕТЛЫЙ, совсем новый РУТУБ.
что имеем не храним,потерявши плачем.
я не понимаю ехидных коментариев,ют отрубят что будете делать? где видосики про котиков смотреть?а? в вк? он всратее чем рутюб. вквидео какая то дикая херь из 90-х... ужас.(по удобству,функцианалу и тд)