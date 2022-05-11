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Падение Rutube: пиар-ход или провал?

Падение Rutube: пиар-ход или провал?

Автор:
11 мая 2022 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: Rutube   youtube   Мемы   видеохостинг   интернет   кибератака   твиттер   упал   хакеры   шутки   
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В этом посте мы вам при помощи мемов покажем, откуда на Rutube готовилось нападение.

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В ночь на 9 мая упал видеохостинг Rutube, который называют заменителем и даже убийцей YouTube. Rutube был запущен в 2006 году (на год позже YouTube), в 2008-м его купил "Газпром". За долгие годы Rutube не удалось добиться популярности, как не удалось "убить" и своего главного конкурента. В 2022 году Rutube стали как никогда активно продвигать в соцсетях и на ТВ, крупнейшие блогеры начали заливать туда свой контент, а боты в комментариях на YouTube активно предлагают пользователям переходить на отечественную платформу. Но из-за неудобного интерфейса, проблем с модерацией видеороликов Rutube так и не удалось взлететь, хотя количество посещений сервиса за несколько месяцев 2022-го возросло с 7,7 млн до 50,1 млн.


Падение Rutube не стало бы большой новостью, если бы не слух о том, что "код сайта был полностью удалён".

Спустя два дня после кибератаки сайт всё ещё недоступен. Так выглядит сейчас стартовая страница. В своём официальном телеграм-канале компания объясняет причину "крупнейшей в истории компании кибератаки" так:


Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют.


При этом на YouTube показы парада и салюта никто не срывал и не блокировал.

Ответственность за взлом Rutube взяла на себя хакерская группировка Anonymous. К своему заявлению они прикрепили скриншот с адресом электронной почты Владимира Соловьёва, на который он регистрировал свой аккаунт на Rutube, и письмо директора видеохостинга в ФСБ о возможных махинациях при закупке систем информационной защиты.


На своём официальном канале в телеграме Rutube опроверг слухи об утере кода, а в пресс-службе компании сообщили:


В результате атаки на Rutube было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

Кстати, в 2011 году отец Виктор освятил сервера Rutube. Но и эта защита не спасал от анонимусов.


В соцсетях шутят, что "крупнейшая кибератака" - это месть за издевательство видеохостинга над пользователями. В конце 2019 года Rutube после рекламного ролика надо было ответить на вопрос по этой рекламе. В случае неверного ответа рекламу надо посмотреть ещё раз.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Rutube   youtube   Мемы   видеохостинг   интернет   кибератака   твиттер   упал   хакеры   шутки   
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72  комментария
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12k
Eltiftel 8 часов назад
все пропели последнюю частушку?
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1k
Sergius SPb 21 минуту назад
Рутуб,говорят,проект Газпрема. Полудохлый проект.
Зачем что-то было делать свое если есть чужое? Да?
А вот радио Эхо Мацы у Газпрема отлично получилось.
Даже страшно подумать,сколько типов из Газпрема рванет за бугор в случае грандиозного шухера? Ведь что-то тут не так.
И вот пришла полужопа. Оказалось что вражеский Ютьюб оказался вражеским.
Нужен свой рупор в сети, а его нема. Полудохлый проект Газпрема Рутуб все так же полутруп. Но ведь полужопа?
Придется как всегда титаническими усилиями в короткие сроки делать Рутуб.
Все как всегда.
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11k
Джон Уик 37 минут назад
Сейчас проверил сайт работает.
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9k
MUZSER 2 часа назад
Починили, сейчас посмотрим что это за павлин мавлин

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8k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Скажу так. Я не продвинутый пользователь, но и не юзер. НО - такое издевательство и тупость как ру.туб - это просто создателям руки поотрывать. Как и остальные органы, с присказкой "не умеешь - не берись!"
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7k
Progressor 3 часа назад
Рутуб никогда особо ни на что не претендовал, но сам факт такой атаки говорит о том этот этот видеохостинг для кого то стал очень болезненным фактом. Сам хостинг уже в работе, хотя в ЛК пока зайти не могу. Для сайтов RU кластера подобные атаки давно стали обыденными и никого особо анонисты не сломали, для Рутуба это будет и урок и шаг к серьезности.
Что касается самих анонистов, то напомню, что совсем недавно ИХ САЙТ нехило ломанули ребята из Killnet https://vz.ru/news/2022/3/3/1146890.htmlhttps://vz.ru/news/2022/3/3/1146890.html
Забавно наблюдать как всякая хохлохрень и либерда никак не монут определиться в оценке RuTube - раз ломанули, то ого-го, такую СЕРЬЕЗНУЮ ВЕЩЬ сделали, но с другой стороны, по их мнению рутуб это такая малозаметная фигня, говорить не о чем... Вот и борятся в их спинном мозге две эти противоположности
Ну, а анонистам еще прилетит и совсем не обязательно в виртуальном пространстве. У них уже был однажды неприятный опыт на эту тему...
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13k
K7OO 3 часа назад
Заработал. Кстати, на порядок шустрее. Может потому, что пока еще никто не знает.)
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Изначально мёртвое, умереть не может.
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23k
Ватаку Накомоде 4 часа назад
Рутуб для меня это примерно как Рамблер. Вроде существует, но последний раз заходил на него лет 10 назад чисто посмотреть, и даже не знаю зачем заходить ещё раз.
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99
Albert Rost 5 часов назад
Ну, да. Всё пропало, гыпс сымают, клиент уезжает...
Радости. как в свинарнике, когда помои в корыто наливают. Визг на всё село стоит.
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23k
Bayker 5 часов назад
Освещали говорите..
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23k
ПаганецЪ 5 часов назад
(С)...В ночь на 9 мая упал видеохостинг Rutube...(/С)

И что, это кто-нибудь заметил?
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13k
K7OO 6 часов назад
Можно годами бултыхаться в лягушатнике, но так и не научиться плавать. Но если человека внезапно столкнуть в глубину, то у него будет только два варианта - или пойти ко дну, или все-таки поплыть. Надеюсь, Рутуб не утонет и эта фигня пойдет ему на пользу. Как сказал один неглупый немецкий пацан, все, что нас не убивает, делает нас сильней.
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85k
Феофан 6 часов назад
Потому что нельзя класть член на собственный хостинг. Создали и забыли, только о рекламе думали. А на развитие и защиту положили конкретно.
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9k
Онотолей 7 часов назад
Это ещё раз подтверждает то в какой жопе находится наше IT.Вместо того того что бы все эти годы создавать реальную альтернативу подобным сервисам власть страдала хернёй, а теперь когда петух в жопу клюнул (санкции) опомнились.К слову это относится не только к IT но и ко всему.
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28
Сергей Островский Онотолей 6 часов назад
А причём тут власть? Во всём мире такие сервисы в частных руках.
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276
Тупняк 7 часов назад
Пробовал, понял как и чего работает. Вывод: Рутуб - говно, я в этом не участвую, пусть восстанавливается, но пользоваться я им не намерен.
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10k
Sasa 7 часов назад
Все, что не происходит - к лучшему.

Надеюсь ошибки учтены, выводы сделаны, виновники наказаны, задачи поставлены, соответствующие сотрудники проинформированы соответствующим образом и ...
Надеюсь будет нормальный, СВЕТЛЫЙ, совсем новый РУТУБ.
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6k
evenSeven 7 часов назад
А не надо на программистах и сисадминах экономить потому что. Тогда бы не только подняли бы быстро, но и не дали бы даже положить. А теперь вот пусть эффективный менеджмент как хочет, так и поднимает
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
что то вспомнилось...
что имеем не храним,потерявши плачем.

я не понимаю ехидных коментариев,ют отрубят что будете делать? где видосики про котиков смотреть?а? в вк? он всратее чем рутюб. вквидео какая то дикая херь из 90-х... ужас.(по удобству,функцианалу и тд)
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276
Тупняк ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
VPNить будем.
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276
Тупняк ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 7 часов назад
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10k
Oleg 8 часов назад
То прекрасное чувство, когда с 01.04 все гос конторы обязали перенести свои видеоканалы с богомерзкого ютуба на православный рутуб...
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3k
Fishkarub 8 часов назад
Рутуб серьезно задра...вает рекламой. Всячески его избегаю только по этому.
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