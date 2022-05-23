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Сбой в матрице: хакер отдает краденные данные в обмен на добрые дела

Сбой в матрице: хакер отдает краденные данные в обмен на добрые дела

Автор:
23 мая 2022 20:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: благотворительность   добро   интересно   интернет   необычно   хакеры   
3567
4

Что мы знаем о хакерах? Это числовые воры, которые крадут конфиденциальную информацию, чтобы впоследствии продать, либо это те, кто уничтожает рабочие процессы, например, работу сайтов.

Тем не менее, это только часть занятий, так называемых хакеров, которые поддерживают краткосрочное и узкое кругу людей в обществе.

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Среди занятий, возможно и есть какие-то полезные и добрые дела, но это, как правило, не так популярно. Однако в каждых правилах есть свои исключения. В прошлом случае хакерская группировка или один компьютерный гений под названием GoodWil создала программу, которая шифрует данные на компьютере и предоставляет доступ к владельцу только в том случае, если он совершает добросовестное дело.

Например, отдать одежду бездомному или пожертвовать деньги в благотворительный фонд.

Естественно, акт доброго дела надо зафиксировать иначе данные вы не получите.

Как вам такой вид хакерской атаки?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: благотворительность   добро   интересно   интернет   необычно   хакеры   
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5  комментариев
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6k
Echo 3 часа назад
Это вымогательство в пользу третьих лиц
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3k
glazz_19 Час назад
Авторам шифровальщиков надо пальцы на руках в узлы завязывать, дабы неповадно было такой ублюдочной деятельностью заниматься.
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3k
Сергей Лаврушкин 2 часа назад
хреновый подход.
творить зло, чтобы заставить кого-то не от чистого сердца , вынужденно и на камеру что-то отдать.
добро не должно быть по принуждению.
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2k
perekrestok 3 часа назад
Пусть к Зеленскому залезет. И про добрые дела потом в открытый доступ выкладывает.
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2k
Motorola 4 часа назад
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