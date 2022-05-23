Сбой в матрице: хакер отдает краденные данные в обмен на добрые дела

Что мы знаем о хакерах? Это числовые воры, которые крадут конфиденциальную информацию, чтобы впоследствии продать, либо это те, кто уничтожает рабочие процессы, например, работу сайтов.
Тем не менее, это только часть занятий, так называемых хакеров, которые поддерживают краткосрочное и узкое кругу людей в обществе.
Среди занятий, возможно и есть какие-то полезные и добрые дела, но это, как правило, не так популярно. Однако в каждых правилах есть свои исключения. В прошлом случае хакерская группировка или один компьютерный гений под названием GoodWil создала программу, которая шифрует данные на компьютере и предоставляет доступ к владельцу только в том случае, если он совершает добросовестное дело.
Например, отдать одежду бездомному или пожертвовать деньги в благотворительный фонд.
Естественно, акт доброго дела надо зафиксировать иначе данные вы не получите.
Как вам такой вид хакерской атаки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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творить зло, чтобы заставить кого-то не от чистого сердца , вынужденно и на камеру что-то отдать.
добро не должно быть по принуждению.