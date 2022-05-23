Сбой в матрице: хакер отдает краденные данные в обмен на добрые дела

Среди занятий, возможно и есть какие-то полезные и добрые дела, но это, как правило, не так популярно. Однако в каждых правилах есть свои исключения. В прошлом случае хакерская группировка или один компьютерный гений под названием GoodWil создала программу, которая шифрует данные на компьютере и предоставляет доступ к владельцу только в том случае, если он совершает добросовестное дело.