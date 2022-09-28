"Беглецы?": казахстанский блогер взял интервью у россиян, сбежавших от мобилизации

Казах стал допытываться, почему парни переехали в другую страну, а не остались в России. Не обошлось без провокационных вопросов о принадлежности Крыма.
На границе РФ с Казахстаном после начала частичной мобилизации по-прежнему людно. Сотни молодых людей пытаются уехать из России и, тем самым, избежать встречи с ненавистной повесткой. Тем, кому это удаётся, не позавидуешь. С распростертыми объятиями тут их не ждут. Более того, им приходится сталкиваться с троллингом и распросами местных жителей.
Последних интересует всё: почему уехали, чей Крым и как младоэмигранты собираются жить дальше. На этом видео казах пристал с интервью к двум беглецам, и те во время "допроса" выглядели как-то бледно.
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Кстати сказать, коренное население Казахстана недовольно приездом россиян, т.к. из-за этого резко возросли цены на съем жилья. Жители многих регионов жалуются, что теперь не могут себе позволить оставаться в той квартире, которую снимали годами - хозяева решили нажиться и на волне ажиотажа повысили плату за аренду.
Между тем, среди въезжающих не так много миллионеров, хотя российские
бездельники блогеры тоже замечены среди устремившихся в Казахстан. Большинство из удравших все-таки люди среднего достатка, и как они собираются обустраиваться в другой стране, похоже, сами не представляют. Впрочем, выбор сделан, и был ли он правильным - покажет лишь время. Кстати, больше половины въехавших в Казахстан уже покинули эту страну - похоже, это была не конечная точка их путешествия.
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Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
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Не солдатики, а люди.
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