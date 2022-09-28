FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5472 поста • 1554 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Беглецы?": казахстанский блогер взял интервью у россиян, сбежавших от мобилизации

"Беглецы?": казахстанский блогер взял интервью у россиян, сбежавших от мобилизации

Автор:
28 сентября 2022 11:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   беглецы   блогер   видео   интервью   мобилизация   политика   
982
1
1

Казах стал допытываться, почему парни переехали в другую страну, а не остались в России. Не обошлось без провокационных вопросов о принадлежности Крыма.

На границе РФ с Казахстаном после начала частичной мобилизации по-прежнему людно. Сотни молодых людей пытаются уехать из России и, тем самым, избежать встречи с ненавистной повесткой. Тем, кому это удаётся, не позавидуешь. С распростертыми объятиями тут их не ждут. Более того, им приходится сталкиваться с троллингом и распросами местных жителей.

×
×


Последних интересует всё: почему уехали, чей Крым и как младоэмигранты собираются жить дальше. На этом видео казах пристал с интервью к двум беглецам, и те во время "допроса" выглядели как-то бледно.


Кстати сказать, коренное население Казахстана недовольно приездом россиян, т.к. из-за этого резко возросли цены на съем жилья. Жители многих регионов жалуются, что теперь не могут себе позволить оставаться в той квартире, которую снимали годами - хозяева решили нажиться и на волне ажиотажа повысили плату за аренду.


Между тем, среди въезжающих не так много миллионеров, хотя российские бездельники блогеры тоже замечены среди устремившихся в Казахстан. Большинство из удравших все-таки люди среднего достатка, и как они собираются обустраиваться в другой стране, похоже, сами не представляют. Впрочем, выбор сделан, и был ли он правильным - покажет лишь время. Кстати, больше половины въехавших в Казахстан уже покинули эту страну - похоже, это была не конечная точка их путешествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Казахстан   беглецы   блогер   видео   интервью   мобилизация   политика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
dima423 38 минут назад
как же стыдно за ссыкунов... а им и ответить нечего этому казаху, мямлят чето, сопли жуют... трусов и слабаков видно сразу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
anatolis Минуту назад
Уклонисты суки, Казах ё.б.а.н.ы.й ублюдок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Constantine 6 минут назад
Будем надеятся что за кадром Казах им втащил зато что они сыкунявые ежи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 10 минут назад
Если честно, то ускоглазый явно пользуется своим весовым преимуществом. Уверен, были бы беглецы такого телосложения как он, то он даже и не подошел к ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
lldfcd 12 минут назад
Подлый, маленький, и гадкий
Шизофреник и садист,
В прошлом бывший КГБист.
Лезет лапой в дом чужой.
Говорит: теперь он мой.
Хочу новую игрушку,
Я люблю играть в "войнушку".
И насрать, что гибнуть будут
Не солдатики, а люди.
Отгадали? Жмите класс!
Это фюра – пи... да рас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt 17 минут назад
Хорошо что уехали, скатертью дорога. Обратно бы ещё не пусить совсем хорошо будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Владимир Полчаса назад
Здарова дезертиры! Украине сала!

В срало..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi Полчаса назад
Пусть этот казах дальше свое дело делает. В России должны знать своих "героев" в рожу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
The Shtoppi Полчаса назад
согласен знать должны, но куда то с машин попропадали z и прочая ахинея про можем повторить - видимо герои не очень хотят публичности..странно ведь их вся россия поддерижвает..или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sssss3 Полчаса назад
Ну позор нации, что ещё сказать - чем больше город, тем больше этих вот........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Вит Z 37 минут назад
Да уж,Павлодаром он их жёстко приземлил)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160602



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве...
Набирающие популярность в сообществах
Помидоры солёные
Помидоры солёные
Китайский блогер растянул Volkswagen до впечатляющих трёх метров в ширину
Китайский блогер растянул Volkswagen до впечатляющих трёх метров в ширину
Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского
Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мне ко второй

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#мобилизация#подборка#интересное#люди#сатира#Россия#кино#Жизнь#девушки
#фото#животные#история#картинки#новости#шоу бизнес#аварии#Приколы#автомобили#знаменитости
#интересно#прикол#в мире#Разное#факты#Ynews#дтп#авто аварии#грузия#Мемы
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером" Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером" Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи

На что жалуетесь?

Вернуться