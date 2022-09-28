"Беглецы?": казахстанский блогер взял интервью у россиян, сбежавших от мобилизации

На границе РФ с Казахстаном после начала частичной мобилизации по-прежнему людно. Сотни молодых людей пытаются уехать из России и, тем самым, избежать встречи с ненавистной повесткой. Тем, кому это удаётся, не позавидуешь. С распростертыми объятиями тут их не ждут. Более того, им приходится сталкиваться с троллингом и распросами местных жителей.

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Последних интересует всё: почему уехали, чей Крым и как младоэмигранты собираются жить дальше. На этом видео казах пристал с интервью к двум беглецам, и те во время "допроса" выглядели как-то бледно.



