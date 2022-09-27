"За ухо - и на Донбасс": Владимир Соловьев прошёлся по военкомам за их ошибки с повестками

21 сентября президент Путин объявил о частичной мобилизации, и уже на следующий день десятки тысяч россиян получили повестки. Правда, не все эти люди подходили под условия мобилизации, озвученные министром обороны Шойгу. Жителя Подмоскосковья, к примеру, не служившего срочную и имевшего пятерых несовершеннолетних детей уже отправили в учебный лагерь, и лишь после вмешательства властей городского округа его вернули семье. В прямом эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Соловьевым» также рассказали, что в регионе под частичную мобилизацию попал пожилой больной музыкант, за которого пришлось вступиться сенатору от Новосибирской области Александру Карелину.

И эти ситуации по стране не единичные. На фоне таких ошибок в ряде городов прошли митинги, на которых народ протестовал из-за некорректной мобилизации.

Владимир Соловьев считает, что за подобные ляпы должны по всей строгости ответить военкомы. Это с их подачи формировали списки, не проверив кандидатуру каждого, кому отписывалась повестка. Телеведущий считает, что таких недобросовестно выполняющих обязанности военкомов надо либо отправить в зону боевых действий на Донбассе ("Лопаточку ему дать, пусть окапывается"), либо расстрелять.