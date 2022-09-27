"За ухо - и на Донбасс": Владимир Соловьев прошёлся по военкомам за их ошибки с повестками

Телеведущий считает, что все военкомы, причастные к "конфузам", в результате которых повестки получали люди, не пригодные к мобилизации, должны ответить за них строго, и лучше - на передовой.
21 сентября президент Путин объявил о частичной мобилизации, и уже на следующий день десятки тысяч россиян получили повестки. Правда, не все эти люди подходили под условия мобилизации, озвученные министром обороны Шойгу. Жителя Подмоскосковья, к примеру, не служившего срочную и имевшего пятерых несовершеннолетних детей уже отправили в учебный лагерь, и лишь после вмешательства властей городского округа его вернули семье. В прямом эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Соловьевым» также рассказали, что в регионе под частичную мобилизацию попал пожилой больной музыкант, за которого пришлось вступиться сенатору от Новосибирской области Александру Карелину.
И эти ситуации по стране не единичные. На фоне таких ошибок в ряде городов прошли митинги, на которых народ протестовал из-за некорректной мобилизации.
Владимир Соловьев считает, что за подобные ляпы должны по всей строгости ответить военкомы. Это с их подачи формировали списки, не проверив кандидатуру каждого, кому отписывалась повестка. Телеведущий считает, что таких недобросовестно выполняющих обязанности военкомов надо либо отправить в зону боевых действий на Донбассе ("Лопаточку ему дать, пусть окапывается"), либо расстрелять.
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Также Соловьев считает, что подобные просчёты происходят там, где "спали и думали, что можно заниматься бумажной работой", а потом просто вымели из организаций треть состава, должны наказываться очень сурово.
Для сообщений об ошибках мобилизации открыт специальный бот - все они, как поясняет Соловьев, идут напрямую в Министерство обороны и индивидуально отрабатываются. Допустившие промашки военкомы должны предстать перед трибуналом - считает телеведущий.
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Не люблю я его. Морда эта его жирная презрительная, типа правдоруб, а на деле пустозвон. Впрочем это мое личное мнение, с которым каждый вправе не согласиться...
Может быть поэтому он такой смелый?
Или решил что он Бога за бороду держит? Весь такой великий и незаменимый.
Имхо - подобными случаями должна заниматься контрразведка. И заниматься предельно жёстко. А не как на том совещании на Фрунзенской где этих 3,14доров пожурили за перегибы мобилизации.
Эй, соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет.
Эй, раз! Эй, два! Горе - не беда,
Канареечка жалобно поет.
Парикмахером я был,
Усы, бороды я брил;
А забрили и меня -
Распеваю соловья.
Ничего не изменилось, только подача информации.
Как, бл.я, ваши боты помогут решить судьбы людей ? На каждого музыканта губернаторов не хватит.