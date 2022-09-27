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"За ухо - и на Донбасс": Владимир Соловьев прошёлся по военкомам за их ошибки с повестками

"За ухо - и на Донбасс": Владимир Соловьев прошёлся по военкомам за их ошибки с повестками

Автор:
27 сентября 2022 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Соловьев   видео   военкомы   военные билеты   мобилизация   ошибки мобилизации   повестки   политика   трибунал   
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Телеведущий считает, что все военкомы, причастные к "конфузам", в результате которых повестки получали люди, не пригодные к мобилизации, должны ответить за них строго, и лучше - на передовой.

21 сентября президент Путин объявил о частичной мобилизации, и уже на следующий день десятки тысяч россиян получили повестки. Правда, не все эти люди подходили под условия мобилизации, озвученные министром обороны Шойгу. Жителя Подмоскосковья, к примеру, не служившего срочную и имевшего пятерых несовершеннолетних детей уже отправили в учебный лагерь, и лишь после вмешательства властей городского округа его вернули семье. В прямом эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Соловьевым» также рассказали, что в регионе под частичную мобилизацию попал пожилой больной музыкант, за которого пришлось вступиться сенатору от Новосибирской области Александру Карелину.


И эти ситуации по стране не единичные. На фоне таких ошибок в ряде городов прошли митинги, на которых народ протестовал из-за некорректной мобилизации.


Владимир Соловьев считает, что за подобные ляпы должны по всей строгости ответить военкомы. Это с их подачи формировали списки, не проверив кандидатуру каждого, кому отписывалась повестка. Телеведущий считает, что таких недобросовестно выполняющих обязанности военкомов надо либо отправить в зону боевых действий на Донбассе ("Лопаточку ему дать, пусть окапывается"), либо расстрелять.


Также Соловьев считает, что подобные просчёты происходят там, где "спали и думали, что можно заниматься бумажной работой", а потом просто вымели из организаций треть состава, должны наказываться очень сурово.


Для сообщений об ошибках мобилизации открыт специальный бот - все они, как поясняет Соловьев, идут напрямую в Министерство обороны и индивидуально отрабатываются. Допустившие промашки военкомы должны предстать перед трибуналом - считает телеведущий.

Источник:

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Метки: Соловьев   видео   военкомы   военные билеты   мобилизация   ошибки мобилизации   повестки   политика   трибунал   
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42  комментария
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8k
Сергей Час назад
"Подмоскосковья, к примеру, не служившего срочную и имевшего пятерых несовершеннолетних детей уже отправили в учебный лагеь", Думаю он сам не возражал. Явно его жена и тёща "отбили".
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2k
Dema 8 минут назад
"ПОНТОРЕЗ,ТЫ МЕНЯ НАЗЫВАЛА!"
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−168
Валерий Петров 12 минут назад
неужто почуял что жаренным запахло и переобуться на лету пытается?
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112
Александр Шевченко 14 минут назад
Мало ему е@альник били.
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0
Gfix Полчаса назад
Накануне убийства военкома в РФ пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию
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12k
VM Varga Полчаса назад
А сам Соловьев на передовую никак не хочет?
Не люблю я его. Морда эта его жирная презрительная, типа правдоруб, а на деле пустозвон. Впрочем это мое личное мнение, с которым каждый вправе не согласиться...
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31k
Юр21 Полчаса назад
Всё правильно, произошедшее классифицируется как должностное преступление и за него надо ответить.
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1k
ChePaev Полчаса назад
Менять всех военкомов надо, за все года мирного времени, пока не было до них дела, там расплодилось мнящих себя великими полководцами, разжиревших и заплывших от регулярной водки за обедом и тихой сытой жизни, кучи военных недоумков с погонами полковника(подполковника) и мозгами прапорщика. Вы только послушайте что транслирует эта говорящая голова, с салатом оливье от закуски вместо мозгов, и таких большинство, просиживающих жопы в военкоматах.
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11k
Николай Полчаса назад
Забавно! Воевать за родину он похоже считает наказанием.
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2k
Лёха 36 минут назад
Интересные ошибки. Вот ни одного блоХера, типа милохина не призвали. Тоже ошибка?
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13k
sonic24a 37 минут назад
Пора ему в окопы. Задолбил пол страны.
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−16
Снабжение Первый 52 минуты назад
Царь хороший, а вот бояре -плохие! На местах перегибы и очковтирательство!)
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
А сам Соловьев подпадает под мобилизацию? Нет?
Может быть поэтому он такой смелый?
Или решил что он Бога за бороду держит? Весь такой великий и незаменимый.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
8k
Сергей Час назад
Ссылка m.youtube.com
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29k
Volga_34 2 часа назад
Ладно там дедулю с Поволжья с диабетом и раком мозга отправили, даже фиг с тем чукотским поваром со зрением "минус 6 " которого сделали оператором-наводчиком БМД.. Что делать с тем военкомом из Зеленограда, который впиндюрил повестки СОТНЯМ уникальным специалистам электронщикам с сугубо оборонного предприятия..?
Имхо - подобными случаями должна заниматься контрразведка. И заниматься предельно жёстко. А не как на том совещании на Фрунзенской где этих 3,14доров пожурили за перегибы мобилизации.
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29
Трактор Митя Volga_34 50 минут назад
Если это оборонное предприятие, на сотрудниках должна быть бронь. То же самое касается уникальных специалистов. Это не зона ответственности военкомов.
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61k
doker 2 часа назад
Старая солдатская песня...


Эй, соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет.
Эй, раз! Эй, два! Горе - не беда,
Канареечка жалобно поет.

Парикмахером я был,
Усы, бороды я брил;
А забрили и меня -
Распеваю соловья.

Ничего не изменилось, только подача информации.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Хрена се, у военкомов вдруг снова открылись розовые горизонты. Кто-то в этом сомневался? Эти боровы, которые на голубом глазу говорят - мол гребём всех, не смотрим на мед. карты и прочие ограничения, вполне себе уверены в собственной безопасности. Ну и как с ними бороться, с помощью ботов? Может просто реальные сроки им впаять, коими они грозят мужикам призывного возраста?
Как, бл.я, ваши боты помогут решить судьбы людей ? На каждого музыканта губернаторов не хватит.
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121
Серега Виталий Васильев 43 минуты назад
А сейчас так и есть.Если "говорящие усы",говорит,что чего то не будет,значит готовьтесь к этому.Потом скажут,что все вранье было ,во избежание паники среди населения.
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121
Серега Виталий Васильев 36 минут назад
В России всегда так было.Неудачный народ,неблагодарный.Только спасал Россию этот народ всегда.Не за счет тактики власти,продуманной политики,хитрых ходов,а за счет отваги ,самопожертвования,смелости этого никчемного народа.
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ну пожурили военкомов, но что изменится? Никого не наказали и негласную "палочную" систему никто не отменил, перекосы будут продолжаться - как говорится: "я сначала стреляю, думаю потом"...
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5k
yahaomsk 2 часа назад
на словах вроде лепота, а как на деле-будем посмотреть...
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