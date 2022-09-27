Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»

Одни отправились в Грузию, другие - в Казахстан. Кое-кто добрался и до Киргизии.
После объявления о частичной мобилизации, российские блогеры решили «временно покинуть страну«. Насколько «временно» - неизвестно.
Вчера в аэропорту заметили Юрия Хованского, он вылетел в Киргизию. Не так давно он вышел из СИЗО, где сидел по подозрению в оправдании терроризма, теперь покинул страну.
Макс Голополосов, он же Макс +100500. Он двинул в Казахстан:
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Но застрял на пропускном пункте «Илек» у Оренбурга. Там сейчас приличная очередь.
Еще Родину покинул некто Юлик - со своей подругой он направился в Грузию:
Решили уехать - их дело. Возможно, никто из фишкян их и не знает, однако это всё миллионеры, как по достатку, так и по количеству подписчиков. В принципе, никто из них не служил и не понятно, почему у них началась такая паника.
Что касается переходов через границу - там сейчас большие проблемы. В Грузию проходят через КПП «Верхний Ларс», рядом с ним скоро развернут мобилизационный пункт военкомата. И силовики будут сверять всех покидающих страну с мобилизационными списками. На этом участке гигантские пробки, люди ждут по несколько дней и жалуются на то, что пробку можно объехать, заплатив до 150 тысяч рублей.
А в Казахстане заявили, что будут возвращать уклонистов в Россию. Как заявил министр МВД республики Марат Ахметжанов:
«Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением».
Также в республиканском МВД уточняют, что с 21 сентября в Казахстан въехало 98 тысяч россиян. Из них 64 тысячи граждан уже вернулись обратно.
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АНТИФИШКИ
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Тут уехала Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова покинула Россию и не планирует возвращаться.
Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании (2004, 2008, 2012), знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр-2012 в Лондоне. После Игр-2012 была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Признана лучшей синхронисткой десятилетия (2000-2009).
С 2014 года занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России.
Подробнее на РБК, сами смотрите, карма не позволяет ссылки...
Так что важно победить, но не менее важно и порядок в тылу навести, чтоб не получилось как в 1917 г. Чтоб после победы не восстановилось статус кво. "Патриот" Ургант на первом канале, а Ванька-взводный обратно вали в свою деревню, господа вернулись из-за границ...
Может все таки у тебя с головушкой проблемушка?