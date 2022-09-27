Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»

Решили уехать - их дело. Возможно, никто из фишкян их и не знает, однако это всё миллионеры, как по достатку, так и по количеству подписчиков. В принципе, никто из них не служил и не понятно, почему у них началась такая паника.

Что касается переходов через границу - там сейчас большие проблемы. В Грузию проходят через КПП «Верхний Ларс», рядом с ним скоро развернут мобилизационный пункт военкомата. И силовики будут сверять всех покидающих страну с мобилизационными списками. На этом участке гигантские пробки, люди ждут по несколько дней и жалуются на то, что пробку можно объехать, заплатив до 150 тысяч рублей.

А в Казахстане заявили, что будут возвращать уклонистов в Россию. Как заявил министр МВД республики Марат Ахметжанов: