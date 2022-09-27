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Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»

Блогеры - всё: из России стали уезжать «звёзды Ютуба»

Автор:
27 сентября 2022 14:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Казахстан   Россия   блогеры   граница   грузия   мобилизация   ютуб   
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Одни отправились в Грузию, другие - в Казахстан. Кое-кто добрался и до Киргизии.

После объявления о частичной мобилизации, российские блогеры решили «временно покинуть страну«. Насколько «временно» - неизвестно.

Вчера в аэропорту заметили Юрия Хованского, он вылетел в Киргизию. Не так давно он вышел из СИЗО, где сидел по подозрению в оправдании терроризма, теперь покинул страну.

Макс Голополосов, он же Макс +100500. Он двинул в Казахстан:

Но застрял на пропускном пункте «Илек» у Оренбурга. Там сейчас приличная очередь.

Еще Родину покинул некто Юлик - со своей подругой он направился в Грузию:

Решили уехать - их дело. Возможно, никто из фишкян их и не знает, однако это всё миллионеры, как по достатку, так и по количеству подписчиков. В принципе, никто из них не служил и не понятно, почему у них началась такая паника.

Что касается переходов через границу - там сейчас большие проблемы. В Грузию проходят через КПП «Верхний Ларс», рядом с ним скоро развернут мобилизационный пункт военкомата. И силовики будут сверять всех покидающих страну с мобилизационными списками. На этом участке гигантские пробки, люди ждут по несколько дней и жалуются на то, что пробку можно объехать, заплатив до 150 тысяч рублей.

А в Казахстане заявили, что будут возвращать уклонистов в Россию. Как заявил министр МВД республики Марат Ахметжанов:

«Для выдачи необходимо, чтобы против гражданина было возбуждено уголовное дело. А также, чтобы он был объявлен в международный розыск, чтобы инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось преступлением».

Также в республиканском МВД уточняют, что с 21 сентября в Казахстан въехало 98 тысяч россиян. Из них 64 тысячи граждан уже вернулись обратно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Россия   блогеры   граница   грузия   мобилизация   ютуб   
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92  комментария
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6k
tamin 2 часа назад
Спасибо огромное В. В. Путин за то, что лишаешь нас этих блоггеров! Если вы хотите, чтобы родители Вас начали на руках носить, заблокируйте пожалуйста все соц. сети, YouTube, тик-ток и остальное социальное говно
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−3
Алекс 2 минуты назад
блохеры - х*й с ними!
Тут уехала Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова покинула Россию и не планирует возвращаться.

Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой в синхронном плавании (2004, 2008, 2012), знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр-2012 в Лондоне. После Игр-2012 была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Признана лучшей синхронисткой десятилетия (2000-2009).

С 2014 года занимает пост генерального секретаря Олимпийского комитета России.

Подробнее на РБК, сами смотрите, карма не позволяет ссылки...
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−87
Alexandr Fisher 6 минут назад
А еще сотрудники военкомата не забудьте про дебилов из Камеди клаб Павел Воля и егошние нарики
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23k
Егор 6 минут назад
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11k
harlamov 7 минут назад
Кстати, вот вам и причины гражданской войны 1917 года. Народ просто понял КАК его все эти годы нае... обманывали. Люди пошли против германца, рискуя своей жизнью (а больше-то у них ничего и не было), умирали, голодали, мерзли, травились газом, шли под пули и вернувшись прозрели. А на хера нам все эти "блогеры"? Рабочие пашут, крестьяне сеют, солдаты жизнью рискуют, т.е. всю страну тащат именно они на своих плечах. А живут при этом хуже всех... Тут и началось.
Так что важно победить, но не менее важно и порядок в тылу навести, чтоб не получилось как в 1917 г. Чтоб после победы не восстановилось статус кво. "Патриот" Ургант на первом канале, а Ванька-взводный обратно вали в свою деревню, господа вернулись из-за границ...
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44k
Соломей 11 минут назад
что за п@зды, каrого nax ютуба. я их не знал и знать не собираюсь.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Батончик 15 минут назад
надо всех блохеров с фишек в окопы отправить.
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−87
Alexandr Fisher 22 минуты назад
всех блогеров на фрон, всех, Особенно Моргенштерна ублюдка, Милохина гомосека и всю эту подноготную,
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563
Олег Квирулянт 23 минуты назад
Хованский только вышел, а уже такую ряху наел!
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27k
Квантовый переход 24 минуты назад
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
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10k
Oleg Полчаса назад
"А!!! Ура блогеры свалили!!!" - ребят, у вас как с головушкой то? эти уродцы свалили, тратить бабло они теперь будут в казахстанах, узбекистанах и прочих станах, налоги так же будут там платить. А вещать то на весь интернет им ничто не помешает! они просто свалили. Просто сократилась "налоговая база" в России. А так то ничего не поменялось.
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161
И Ш 36 минут назад
Нормальный такой процесс очищения. Наплодилось дармоедов много. Богаче будем и ментально и физически...
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27k
Квантовый переход 37 минут назад
Макс 100500,это который ролики пересказывает?Бл.я,его даже блогером назвать нельзя.Как он ваще на тв попал,вот великая тайна.
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8k
djinn 38 минут назад
огромная просьба, граждане бегущие, сдавайте\уничтожайте паспорта РФ при переходе границы
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387k
Алексей 45 минут назад
по возвращению всех записать в иногенты.чтоб не могли из России свои сраные блоги вещать
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637
гоша гога 52 минуты назад
Только бы они не вернулись, только бы не возвращались. Это реально классно что трутни бездельники и блогерское дерьмо валит со страны. Это без сарказма отличная новость.
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1k
Sergius SPb 52 минуты назад
А где мемчик с мужиком в красной куртке "бро-не бро"? Пора бы слепить по теме призыва.
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814
Иван Петров 53 минуты назад
Вот это прекрасная новость! Этим дармоедам и мозгоклюям уж точно не место в России!
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32k
Fat Lynx 53 минуты назад
Вся цена этих "звезд" - ломаный грош!
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6k
Али Ди 54 минуты назад
А те кто не уезжает это кто?
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August

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