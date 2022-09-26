"Куда бежим? Вам не стыдно?": женщина обматерила россиян, стоящих на границе с Казахстаном

Завидев очередь автомобилистов на границе с Казахстаном, женщина не стала миндальничать и в экспрессивной манере высказала всё, что думает о бегущих от мобилизации.
Не секрет, что после объявления о частичной мобилизации, некоторые россияне вспомнили, что давно не путешествовали. На границах Грузии, Казахстана скопилось изрядное количество автомобилистов и велосипедистов. Однако действительно путешествующих или отправившихся в командировку среди этого люда не так много. Большинство - что уж тут скрывать - едут переждать "смутные времена", или, просто бегут от мобилизации.
Отношение россиян к "понауехавшим" разное. Эта женщина отказывается понимать взрослых мужиков, трусливо бегущих в другую страну, лишь бы не служить.
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АНТИФИШКИ
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Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...
Himars, sir !
Если не приедут через неделю-две обратно, то уже "зайчика" у фамилии можно ставить.
Как работать с этим далее?
А как получится.