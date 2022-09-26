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"Куда бежим? Вам не стыдно?": женщина обматерила россиян, стоящих на границе с Казахстаном

"Куда бежим? Вам не стыдно?": женщина обматерила россиян, стоящих на границе с Казахстаном

Автор:
26 сентября 2022 10:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Сбежавшие   видео   граница   мобилизация   уклонисты   
1340
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Завидев очередь автомобилистов на границе с Казахстаном, женщина не стала миндальничать и в экспрессивной манере высказала всё, что думает о бегущих от мобилизации.

Не секрет, что после объявления о частичной мобилизации, некоторые россияне вспомнили, что давно не путешествовали. На границах Грузии, Казахстана скопилось изрядное количество автомобилистов и велосипедистов. Однако действительно путешествующих или отправившихся в командировку среди этого люда не так много. Большинство - что уж тут скрывать - едут переждать "смутные времена", или, просто бегут от мобилизации.


Отношение россиян к "понауехавшим" разное. Эта женщина отказывается понимать взрослых мужиков, трусливо бегущих в другую страну, лишь бы не служить.



Сообщается, что видео снято на границе Казахстана в Челябинской области.

Источник:

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Метки: Казахстан   Сбежавшие   видео   граница   мобилизация   уклонисты   
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23  комментария
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989
Darki Час назад
Хабалка,голос противный ужасно
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−17
fddfddvd 54 секунды назад
главное помните !

Он не получка, не аванс, Он выпадает только раз ! ...
Himars, sir !
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4k
Chev Chelios Минуту назад
Казахстан страна входящая в ОДКБ, сейчас при въезде у всех мужиков требуют военный билет, данные с него предоставляют РФ, поэтому толку от такой беготни никакого. Когда понадобиться определенный человек, его просто депортируют обратно и все.
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4k
Владимир 6 минут назад
раз такая патриотка путь валит на войну и детей своих захвтит, если таковые есть, а горло драть любой(ая) может.
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11k
Karelian 8 минут назад
Куда не посмотришь, за мобилизацию и "своих не бросаем" кричат в основном бабы, которым это не грозит.
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−71
SerB 9 минут назад
Как быстро кричащая женщина поставила всех под одну гребенку
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193
Татьяна 11 минут назад
Но это действительно конченные подонки и предатели. Это просто факт. Увы, к великому сожалению, в отличие от того же Запада, Штатов, Канады и так далее, в России очень мало уделяется патриотическому воспитанию. Искреннее уважение и поклон до земли настоящим мужчинам, кто с оружием в руках отстаивает интересы России и спасает русскоязычных соотечественников!
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44k
SinigamiRuuk 15 минут назад
Они же проходят таможню.
Если не приедут через неделю-две обратно, то уже "зайчика" у фамилии можно ставить.

Как работать с этим далее?
А как получится.
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1k
Нудник Шпилкес 16 минут назад
тупая хабалка
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3k
* You All 19 минут назад
вот её саму отправить и всех кто орёт про равноправие...а то как призыв то "мы женищины,вы о чём? нам нельзя!"
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8k
Владимир 22 минуты назад
Да пофиг, 10 лет потом впаяют.
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11k
harlamov Полчаса назад
Там какие-то казахи едут домой, а она истерику устроило. Быдло тупоголовое. Может кто и с российским гражданством есть, но там через границу и родственники и бизнес, люди ездят постоянно, запрета официального нет, что за дешевая показуха.
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7k
Shtoppi 50 минут назад
Бегут обосравшиеся "патриоты". Это так же как и каклы, которые когда пошла жара бежали в гейропу.
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7k
au3 Час назад
Хороший момент для переписи неблагонадежных граждан. Таких на госслужбу не брать.
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37k
Рекламщик Час назад
https://www.tiktok.com/@nur_quat/video/7146657402572557573?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7147582888740161026https://www.tiktok.com/@nur_quat/video/7146657402572557573?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7147582888740161026
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3k
le4t Час назад
Нет, ну а чо - пусть тётенька пример подаст!
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