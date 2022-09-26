В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации

Мужчин, незаконно перешедших границу в Костанайской области, задержал погранотряд. Теперь их ждет депортация в РФ.
25 сентября три россиянина решили сбежать от мобилизации. Но проходить через пропускной пункт не захотели, и, нарушив границу, оказались на территории Казахстана. Однако пограничники сопредельного государства обнаружили нарушителей и задержали их, как того требует закон.
"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне" - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
После ряда официальных мероприятий нарушители окажутся в России, и какова будет их судьба, пока неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
Остап Бендер:
- Но, но! Без рук!
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
- О, дезертирка! - радостно закричали казахские пограничники.
Даже слепой увидит что задержали чебуреков "Ахматсила" :))))