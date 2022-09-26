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В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации

В Казахстане задержали трех россиян, сбежавших от мобилизации

Автор:
26 сентября 2022 09:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   граница   задержание   мобилизация   нарушители границы   пограничная служба   политика   уклонисты   
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Мужчин, незаконно перешедших границу в Костанайской области, задержал погранотряд. Теперь их ждет депортация в РФ.

25 сентября три россиянина решили сбежать от мобилизации. Но проходить через пропускной пункт не захотели, и, нарушив границу, оказались на территории Казахстана. Однако пограничники сопредельного государства обнаружили нарушителей и задержали их, как того требует закон.


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"Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации. В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне" - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.


После ряда официальных мероприятий нарушители окажутся в России, и какова будет их судьба, пока неизвестно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Казахстан   граница   задержание   мобилизация   нарушители границы   пограничная служба   политика   уклонисты   
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12  комментариев
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Мамбеты задержали чурок, которые бежали из России! Это новость 5 из 5
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11k
кот базилий 6 минут назад
По десятке им ломиться
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−78
budenohov 10 минут назад
Наш облезлый «мачо»
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.
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76
vitros666 13 минут назад
В законе четко указано какова их судьба, разве нет?
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4k
Горожанин 13 минут назад
По мотивам.

Остап Бендер:
- Но, но! Без рук!
Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
- О, дезертирка! - радостно закричали казахские пограничники.
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49k
Олег 15 минут назад
смелые бородачи гордо бежали от мобилизации
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2k
pinbalist 17 минут назад
Обезьяны спустились с деревьев в саванну, но тут их повязали более сильные хищники :)
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6k
tamin 42 минуты назад
Судя по тупости, последователи анального
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147
MAXIMUS tamin Полчаса назад
С каких пор черныши стали последователями Навального?

Даже слепой увидит что задержали чебуреков "Ахматсила" :))))

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3k
Григорий 44 минуты назад
Отлично!
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