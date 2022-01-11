Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов

Впервые с начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул недобрым словом елбасы ("отца народа") Нурсултана Назарбаева. В своём выступлении перед мажилисом правительства Казахстана он анонсировал демократические преобразования и заявил, что именно при Назарбаеве в стране появились неприлично богатые олигархи, которые впредь будут делиться с народом.

"Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - заявил Токаев.

Токаев анонсировал создание социального фонда "Народу Казахстана", финансировать который будут назарбаевцы крупные компании и олигархи, - даже те, что находятся в тени.

Нынешняя система господдержки, по словам главы Казахстана, усиливает олигополию и работает по принципу "друзьям — всё, остальным — по закону". Банк развития Казахстана, к примеру, превратился в личный банк для избранного круга лиц, поэтому его деятельность следует перестроить. Также Токаев поручил прекратить работу частной компании-монополиста "Оператор РОП". Фирма, занимающаяся утилизационным сбором, по слухам, (никто, конечно, этого достоверно не знает) принадлежит младшей дочери елбасы Алие Назарбаевой. Отныне утилизационным сбором будет заниматься государство.