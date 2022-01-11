Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов

Теперь их будут немного "раскулачивать" - заставят делиться с народом. Впрочем, есть мнение, что это не более чем громкие лозунги, чтобы успокоить народ.
Впервые с начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул
недобрым словом елбасы ("отца народа") Нурсултана Назарбаева. В своём выступлении перед мажилисом правительства Казахстана он анонсировал демократические преобразования и заявил, что именно при Назарбаеве в стране появились неприлично богатые олигархи, которые впредь будут делиться с народом.
"Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - заявил Токаев.
Токаев анонсировал создание социального фонда "Народу Казахстана", финансировать который будут
назарбаевцы крупные компании и олигархи, - даже те, что находятся в тени.
Нынешняя система господдержки, по словам главы Казахстана, усиливает олигополию и работает по принципу "друзьям — всё, остальным — по закону". Банк развития Казахстана, к примеру, превратился в личный банк для избранного круга лиц, поэтому его деятельность следует перестроить. Также Токаев поручил прекратить работу частной компании-монополиста "Оператор РОП". Фирма, занимающаяся утилизационным сбором, по слухам, (никто, конечно, этого достоверно не знает) принадлежит младшей дочери елбасы Алие Назарбаевой. Отныне утилизационным сбором будет заниматься государство.
С 2005 года знаменитый дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит дочери Назарбаева pic.twitter.com/tBcHgnoXI4— Irina (@Irina28667536) January 10, 2022
В государственном управлении, считает Токаев, наблюдается "невысокий кадровый потенциал, формализм и коррупция", из-за чего народ не доверяет властям. Госслужба должна стать доступной каждому гражданину страны, а годами просиживающих штаны в своих кабинетах чиновников, следует увольнять.
Токаев решил, что нынешних заработков чиновникам достаточно и ввёл пятилетний мораторий на повышение их зарплат:
"Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов".
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По мнению казахского оппозиционера и руководителя канала "Басе" Айдоса Садыкова, все заявления и обещания нынешнего президента - не более чем популизм, чтобы успокоить народ и ознаменовать приход новой власти: «Назарбаевы ушли, идет раскулачивание олигархов близких к семье Назарбаева».
И главная новость к этому часу: миротворческие силы ОДКБ Казахстану больше не нужны. Их поэтапный вывод с территории страны начнётся с 13 января:
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Давайте подумаем: а кому ж это было выгодно раскачать лодку, а потом разом распустить правительство и начать зачищать "не своих" людей?
Только-только начались стычки с силовиками, ещё не было сильных погромов, а правительство уже распустили.
Может, не надо искать виновников того, что произошло в Казахстане за рубежом?
А вот он - самый главный виновник и организатор? Новый "отец нации".
Сейчас зачистят и радикалов, добьют окончательно профсоюзы и остальных неугодных отправят на нары, либо в отставку.
Звучит смешно... Если они законно обогатились, то на каком основании отнимать что-то, а если незаконно обогатились, то надо не заставлять делиться, а отбирать незаконно нажитое.
Вообще, у этого касого Токаева есть хороший шанс вывернуть наизнанку семейку Назарбаева и всех их закрыть надолго во главе с самим ёлбасом и взять всю полноту власти, а не тот огрызок что ему предоставили.
модальная зарплата в Казахстане
169 792 тенге или 28 694,85 рублей
1. Он на самом деле решил ввести политико-экономические преобразования и тогда его скоро "пристрелят" (сместят, переизберут и т.п.)
2. Это просто "игра слов" и способ утихомирить бузотёров. В этом случае ничего не измениться и Казахстан так и останется "пороховой бочкой", которую постоянно будут поджигать из-за кордона. В результате эксцесс повториться.
3. Он действительно решил провести социальные реформы (и национальные тоже, которые, кстати, должны включать в себя и интересы русскоязычного населения), но заранее произвёл все необходимые переустановки в руководстве, чем обеспечил себе "мышцы" способные преодолеть убийственное сопротивление богатеньких буратино. В этом случае он гений, которого можно поставить в ряд с великими правителями, такими как И.В.Сталин. В том случае стОит в недалёком будущем ждать рассвета Казахстана.
Последнее скорее из разряда утопий, а самый вероятный - это второй вариант.
На примере Казахстана и остальным показали - что будет ,если вякать начнут.