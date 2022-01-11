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Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов

Президент Казахстана упрекнул Назарбаева в появлении в стране сверхбогатых олигархов (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2022 13:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360подмосковье   Казахстан   Токаев   беспорядки   видео   политика   реформы   
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Теперь их будут немного "раскулачивать" - заставят делиться с народом. Впрочем, есть мнение, что это не более чем громкие лозунги, чтобы успокоить народ.

Впервые с начала протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев упомянул недобрым словом елбасы ("отца народа") Нурсултана Назарбаева. В своём выступлении перед мажилисом правительства Казахстана он анонсировал демократические преобразования и заявил, что именно при Назарбаеве в стране появились неприлично богатые олигархи, которые впредь будут делиться с народом.


"Благодаря первому президенту — елбасы — в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - заявил Токаев.


Токаев анонсировал создание социального фонда "Народу Казахстана", финансировать который будут назарбаевцы крупные компании и олигархи, - даже те, что находятся в тени.


Нынешняя система господдержки, по словам главы Казахстана, усиливает олигополию и работает по принципу "друзьям — всё, остальным — по закону". Банк развития Казахстана, к примеру, превратился в личный банк для избранного круга лиц, поэтому его деятельность следует перестроить. Также Токаев поручил прекратить работу частной компании-монополиста "Оператор РОП". Фирма, занимающаяся утилизационным сбором, по слухам, (никто, конечно, этого достоверно не знает) принадлежит младшей дочери елбасы Алие Назарбаевой. Отныне утилизационным сбором будет заниматься государство.

В государственном управлении, считает Токаев, наблюдается "невысокий кадровый потенциал, формализм и коррупция", из-за чего народ не доверяет властям. Госслужба должна стать доступной каждому гражданину страны, а годами просиживающих штаны в своих кабинетах чиновников, следует увольнять.


Токаев решил, что нынешних заработков чиновникам достаточно и ввёл пятилетний мораторий на повышение их зарплат:


"Отмечу заработные платы членов правительства и депутатов... Я считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов".

По мнению казахского оппозиционера и руководителя канала "Басе" Айдоса Садыкова, все заявления и обещания нынешнего президента - не более чем популизм, чтобы успокоить народ и ознаменовать приход новой власти: «Назарбаевы ушли, идет раскулачивание олигархов близких к семье Назарбаева».

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Метки: 360подмосковье   Казахстан   Токаев   беспорядки   видео   политика   реформы   
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31k
Минчанин 2 часа назад
Как удобненько. Ставленник Назарбаеа под шумок убрал верных бывшему "отцу нации" людей, а теперь намекает, что Назарбаев и виноват в той ситуации, что сложилась в стране.

Давайте подумаем: а кому ж это было выгодно раскачать лодку, а потом разом распустить правительство и начать зачищать "не своих" людей?

Только-только начались стычки с силовиками, ещё не было сильных погромов, а правительство уже распустили.

Может, не надо искать виновников того, что произошло в Казахстане за рубежом?
А вот он - самый главный виновник и организатор? Новый "отец нации".

Сейчас зачистят и радикалов, добьют окончательно профсоюзы и остальных неугодных отправят на нары, либо в отставку.
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12k
Великий Кормчий 9 минут назад
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24k
Юрьевич Полчаса назад
"Теперь их будут немного "раскулачивать" - заставят делиться с народом."
Звучит смешно... Если они законно обогатились, то на каком основании отнимать что-то, а если незаконно обогатились, то надо не заставлять делиться, а отбирать незаконно нажитое.

Вообще, у этого касого Токаева есть хороший шанс вывернуть наизнанку семейку Назарбаева и всех их закрыть надолго во главе с самим ёлбасом и взять всю полноту власти, а не тот огрызок что ему предоставили.
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1k
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Пчелы против мёда?
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3k
Outcast Час назад
1 800 000 тенге это 304 200р
модальная зарплата в Казахстане
169 792 тенге или 28 694,85 рублей
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875
Акан Час назад
Токаев всегда много говорил, но мало делал, надеемся это было от того что у него были так сказать связаны руки. Зато теперь оправданий у него уже не будет, наговорил он сегодня очень много, будем посмотреть что из обещанного он сделает.
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2k
andrey morozov Час назад
Морда конечно продувная у нового отца наций. Лично у меня и грамма доверия не вызывает
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12k
ss Час назад
Теперь я вижу три варианта развития событий:
1. Он на самом деле решил ввести политико-экономические преобразования и тогда его скоро "пристрелят" (сместят, переизберут и т.п.)
2. Это просто "игра слов" и способ утихомирить бузотёров. В этом случае ничего не измениться и Казахстан так и останется "пороховой бочкой", которую постоянно будут поджигать из-за кордона. В результате эксцесс повториться.
3. Он действительно решил провести социальные реформы (и национальные тоже, которые, кстати, должны включать в себя и интересы русскоязычного населения), но заранее произвёл все необходимые переустановки в руководстве, чем обеспечил себе "мышцы" способные преодолеть убийственное сопротивление богатеньких буратино. В этом случае он гений, которого можно поставить в ряд с великими правителями, такими как И.В.Сталин. В том случае стОит в недалёком будущем ждать рассвета Казахстана.

Последнее скорее из разряда утопий, а самый вероятный - это второй вариант.
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1k
Denkk Час назад
А слабо самого пахана Назарбаева с его шоблой нагнуть?
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Наталья 2 часа назад
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2k
DNK 2 часа назад
Если кто-то упрекает назарбаева в Казахстане, у меня один вопрос - а жив ли еще назарбаев?
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48k
zloykoyot 2 часа назад
"...при Назарбаеве в стране появились неприлично богатые олигархи, которые впредь будут делиться с народом..." Не более чем громкие слова. Неприлично богатые олигархи были, есть и будут в любой стране при любом строе. Как говорил товарищ О. Бендер, если в стране имеют хождение денежные знаки, должны быть люди, у которых их много. Различаться может только название, поведение богачей и их количество. Есть богатые китайцы при КПК. Про богатых европейцев и американцев и говорить нечего. Японцы небедные тоже есть, вон в космос летают. Вопрос только в том будут ли следующие богатые охеревшими в край или не будут.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Что на зоне ,что в государстве - правители не приветствуют голодные бунты. Для решения всех проблем - есть миротворцы . Такая вот традиция.
На примере Казахстана и остальным показали - что будет ,если вякать начнут.
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405
imho Владимир 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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