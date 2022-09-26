Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи

Пока другие депутаты Госдумы сожалеют, что не могут отправиться воевать из-за "слишком большой ответственной работы", Милонов, которого мало кто воспринимал всерьез, уже на Донбассе. Мужик сказал - мужик сделал!
Виталий Милонов в который раз сумел удивить общественность. На этот раз - не рейдами по борделям и не странными заявлениями. Депутат Госдумы, пообещавший пополнить ряды мобилизованных, добровольцем уехал на Донбасс.
«Я пообещал, что буду участвовать в меру своих возможностей в мобилизации. <...> Сейчас пока я нахожусь в Донбасса и помогаю нашим артиллеристам, нахожусь в распоряжении противотанковой артиллерийской батареи», — сообщил он изданию "Известия".
Виталий Милонов вернул себе позывной "Густав" и поделился видео, на котором он стреляет из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в Горловке.
По словам депутата, он имеет специальность старшего наводчика и раньше служил в Народной милиции ДНР. Политик хорошо ориентируется на местности и будет полезен в СВО.
Между тем, несмотря на военную специальность, Виталий Милонов, как многодетный отец, не подлежал мобилизации, но стал добровольцем. Кроме него еще три депутата Госдумы изъявили желание поехать на Донбасс: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Депутат Виталий Милонов отправился служить на Донбасс
- "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат
- "И это культура?": в Сети возмутились спектаклем Богомолова
- В московском автосервисе отказались отслуживать авто добровольца с Донбасса
- "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах
--------------
ну-ну, поглядим
где на груди большая "Z". И погода слишком солнечная для сентября.
Т.е. нас дурят!! Это консерва
Приехать с депутатским мандатом, нацепить жилет, пофоткаться и стрельнуть с пушки где-то глубоко в тылу это еще не "мужик", это "пиар"...
А если действительно поехал, ну то есть ровно по тому же пути, что и гражданских везут, тогда молодец.