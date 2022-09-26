Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи

Между тем, несмотря на военную специальность, Виталий Милонов, как многодетный отец, не подлежал мобилизации, но стал добровольцем. Кроме него еще три депутата Госдумы изъявили желание поехать на Донбасс: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.