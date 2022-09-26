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Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи

Теперь он Густав: Виталий Милонов отправился на Донбасс и стал наводчиком противотанковой батареи

Автор:
26 сентября 2022 08:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Милонов   видео   депутат   доброволец   донбасс   мобилизация   политика   сво   
1701
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Пока другие депутаты Госдумы сожалеют, что не могут отправиться воевать из-за "слишком большой ответственной работы", Милонов, которого мало кто воспринимал всерьез, уже на Донбассе. Мужик сказал - мужик сделал!

Виталий Милонов в который раз сумел удивить общественность. На этот раз - не рейдами по борделям и не странными заявлениями. Депутат Госдумы, пообещавший пополнить ряды мобилизованных, добровольцем уехал на Донбасс.


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«Я пообещал, что буду участвовать в меру своих возможностей в мобилизации. <...> Сейчас пока я нахожусь в Донбасса и помогаю нашим артиллеристам, нахожусь в распоряжении противотанковой артиллерийской батареи», — сообщил он изданию "Известия".


Виталий Милонов вернул себе позывной "Густав" и поделился видео, на котором он стреляет из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в Горловке.



По словам депутата, он имеет специальность старшего наводчика и раньше служил в Народной милиции ДНР. Политик хорошо ориентируется на местности и будет полезен в СВО.


Между тем, несмотря на военную специальность, Виталий Милонов, как многодетный отец, не подлежал мобилизации, но стал добровольцем. Кроме него еще три депутата Госдумы изъявили желание поехать на Донбасс: председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, а также зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

Источник:

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Метки: Милонов   видео   депутат   доброволец   донбасс   мобилизация   политика   сво   
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13  комментариев
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3k
Serhio Konyakoff 44 минуты назад
Саблин родом из Мариуполя.Жил через три дом от меня.Он на первой освобождённой в городе больнице поднимал флаг России.Было это в середине марта. Я не собираюсь тут защищать депутатов.Справедливости ради надо заметить,что большинство из них откровенно зажравшееся говно,но есть и исключения. А вот их детки-сыночки могли бы здорово поднять мобилизационный дух своим достойным примером.Но что-то пока тишина...
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592
Александр Зотов 4 минуты назад
Милонов, которого мало кто воспринимал всерьез, уже на Донбассе. Мужик сказал - мужик сделал!
--------------
ну-ну, поглядим
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4k
Kozlodoev Полчаса назад
Приезд клоунов и артистов на фронт- давняя практика.
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−43
adnnin adnnin 37 минут назад
tayga info 178227 вот его июльские фото
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−43
adnnin adnnin 42 минуты назад
В инете можно найти и другой вариант последнего фото у пушки от 6 июля 2022 года
где на груди большая "Z". И погода слишком солнечная для сентября.
Т.е. нас дурят!! Это консерва
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2k
pinbalist 43 минуты назад
Пусть хотя бы 2-3 месяца там пробудет, на передке, не в тылах у штаба - тогда и поговорим. Пока его фото\видео доказывают только то, что он находится там.
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7k
SuperTroll 45 минут назад
Да он клоун дырявый, обоссаный это имхо 100 %. Он лет 5 назад, когда запустили выпуск лады весты, приехал в автосалон, в СПБ, купить ее типо аля патриот буду на ней ездить. Только приехал на служебном мерсе. Сделали фоточки все дела. А через год его помощник пригнал на ТО, сказал что тупо гниет на даче на ней мусор возят. Это все что знать об таких ублюдках.
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6k
semsi 50 минут назад
не пойму зачем противотанковой пушкой стреляют навесом?
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13k
sonic24a 53 минуты назад
Какой-то толк с него будет
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2k
DVPET 58 минут назад
Посмотрим сколько он там пробудет. Если быстро после "фоточек" обратно вернется, то это для него нормально. Он же шут.
Приехать с депутатским мандатом, нацепить жилет, пофоткаться и стрельнуть с пушки где-то глубоко в тылу это еще не "мужик", это "пиар"...
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