FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3886 постов • 1126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина

"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 15:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жизнь   Казахстан   Махметова   видео   мародеры   политика   протесты   разграбление   
1480
3
1

Популярная в Казахстане блогер и владелица ювелирного бутика горячо поддержала вышедших на митинг соотечественников. Не жалея сил, девушка оказывала посильную помощь тем, кто требовал отставки правительства и снижений тарифов на газ. Однако позже ее ждало разочарование.

Гульназ Махметова - блогерша с 1,7 миллионами подписчиков в Инстаграм. Еще недавно девушка активно призывала всех выходить на митинги протестов, да и сама помогала активистам, не жалея сил: привозила и увозила манифестантов, раздавала воду, медикаменты и горячую еду. Однако потом она обнаружила, что ее ювелирный бутик полностью разграблен мародерами.


Увы, беспредельщиков не интересует лояльность к их идеям хозяев богатых магазинов. Вижу цель - не вижу препятствий.


Некогда роскошный ювелирный магазин Махметовой выглядит теперь совсем не празднично:


"Вот она, благодарность!" - удивляется блогерша.

Впрочем, похоже, в Казахстане в ее шкуре оказались многие бизнесмены, чьи магазины оказались на пути мародеров. А чему, собственно, удивляться? Это не в Тик-Токе смотреть на протесты, это жизнь.





Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Жизнь   Казахстан   Махметова   видео   мародеры   политика   протесты   разграбление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
GoInDown Час назад
Дол....ы должны страдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр 8 минут назад
Они просто пить хотели, а она с водой каталась где-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 10 минут назад
Ну что же. Опыт горячо любимых сышыа не научил. Там тоже под знаменами блм громили и крушили все подряд. Мародерам насрать, какая власть, главное урвать задарма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 10 минут назад
Забыла баннерок повесить "Панду геть!!!"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64
Yuri Manchenko 11 минут назад
Анархия мать порядка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пастор Шланг 17 минут назад
АХАХАХАХАХ! Тупорылая п.и.з.д.а теперь еще и может сесть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максимка Полчаса назад
Как в анекдоте: "а нас то за что?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
герасим Полчаса назад
Почуяла, тварь, что скоро раскулачивать придут, вот и забегала! Какая у торгашей может быть совесть, мораль? Они ж даже хуже проституток! Вообще ничего святого нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex Полчаса назад
А девка красивая )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162k
☭Cheкаво☭ 38 минут назад
сейчас еще и статью за экстремизм..и терроризм пришьют после этого видео в ВК. пусть еще в ТИК ТОК выложит. только губешке перед этим не забудет накрасить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
418
владимир фёдоров 39 минут назад
Кастрюлеголовые во всем мире одинаковы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a_komolow 40 минут назад
Мирные протестующие сейчас по домам сидят!
А протестуны и мародёры занимаются своим делом!
И им насрать на повышение цены на газ!
Они про него давно забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 42 минуты назад
Ни Украина, ни Белоруссия, ни другие жертвы цветных геволюций ничему таких протестунов не научили? Пусть тогда учатся на своем примере. Поделом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чучело Мяучело 44 минуты назад
Полезные идиоты
Ей прям так не в моготу при старой власти жилось, что бутики от голоду открывала, решила скинуть оковы... Ну и, собстна: %ули ты ноешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Али 48 минут назад
Те лица, которых она поддерживала и те, которые ее ограбили - это совершенно разные категории людей. А вы всех под одну гребенку! Вы же не хотите сказать, что она поддерживала не тех наивных идейных людей, которые просто хотели быть услышанными властью, а убийц и мародеров?! Пора прекращать заниматься подменой понятий!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Denis 48 минут назад
Тупая курица.... что сказать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
дык. в аэропорту камера зафиксировала какую то бабищу с коробками такими с ювелиркой...пусть ищут ее.
*ей что. газ не по карману для тачилы своей стал. когда сотку накинули?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Ivan 51 минуту назад
У меня есть один почти пенсионер, до недавнего времени бизнесмен, так он голосовал за Путина, и всячески топил за ЕР. И ничего, лохдаун "все за счет работодателя" и прочее раздолбало его бизнес намного сильнее и циничнее... Грешно, конечно, смеяться над ним, но его история, имхо, намного смешнее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
uutb 51 минуту назад
Хотела хайпануть, подписчиков набрать, деньгу заработать....А, хайпанули ее! Причем, коллективно во все, что можно и нельзя)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Роберт Шекли 51 минуту назад
Она мне напоминает этих девчонок, тоже помогают протестующим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 51 минуту назад
А за что должна быть благодарность? Кто в этой суматохе будет разбираться кого грабить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января «Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу «Намерен действовать максимально жёстко»: глава Казахстана выступил с обращением к народу В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными В детском саду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими военными "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы Своих не бросаем: страны ОДКБ направили в Казахстан миротворческие силы
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
13
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Чем отличается "сервелат" от "салями"
5
64
Чем отличается "сервелат" от "салями"
Набирающие популярность в сообществах
С праздником Рождества! Старые факты в новом году
0
19
С праздником Рождества! Старые факты в новом году
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
2
12
Трубогиб для профильной трубы из домкрата (профелегиб). Конструктив
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#интересно#СССР#кино#протесты#страна#сарказм#одкб
#история#факты#фото#комментарии#прикольные#беспорядки#фотографии
#Юмор#Россия#картинки#Приколы#полиция#искусство#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться