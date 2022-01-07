"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина

Гульназ Махметова - блогерша с 1,7 миллионами подписчиков в Инстаграм. Еще недавно девушка активно призывала всех выходить на митинги протестов, да и сама помогала активистам, не жалея сил: привозила и увозила манифестантов, раздавала воду, медикаменты и горячую еду. Однако потом она обнаружила, что ее ювелирный бутик полностью разграблен мародерами.