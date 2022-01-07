"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина

Популярная в Казахстане блогер и владелица ювелирного бутика горячо поддержала вышедших на митинг соотечественников. Не жалея сил, девушка оказывала посильную помощь тем, кто требовал отставки правительства и снижений тарифов на газ. Однако позже ее ждало разочарование.
Гульназ Махметова - блогерша с 1,7 миллионами подписчиков в Инстаграм. Еще недавно девушка активно призывала всех выходить на митинги протестов, да и сама помогала активистам, не жалея сил: привозила и увозила манифестантов, раздавала воду, медикаменты и горячую еду. Однако потом она обнаружила, что ее ювелирный бутик полностью разграблен мародерами.
Увы, беспредельщиков не интересует лояльность к их идеям хозяев богатых магазинов. Вижу цель - не вижу препятствий.
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Некогда роскошный ювелирный магазин Махметовой выглядит теперь совсем не празднично:
"Вот она, благодарность!" - удивляется блогерша.
Впрочем, похоже, в Казахстане в ее шкуре оказались многие бизнесмены, чьи магазины оказались на пути мародеров. А чему, собственно, удивляться? Это не в Тик-Токе смотреть на протесты, это жизнь.
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Если предложить любой "правильной" даме реальные 10 миллионов долларов, добавить, что этим вы обеспечите себя до конца, но САМОЕ ГЛАВНОЕ, СВОИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ безбедным и счастливым существованием.
90% согласятся сразу, а 99.9% согласятся, если гарантировать тайну "отсасывания или еще там чего"
0.1% будут те, кто не может физически...
А протестуны и мародёры занимаются своим делом!
И им насрать на повышение цены на газ!
Они про него давно забыли
*ей что. газ не по карману для тачилы своей стал. когда сотку накинули?))