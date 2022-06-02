Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии

Похоже, Барских сдаёт свои позиции. Артист, который ранее неоднократно оскорбительно отзывался о России и ее жителях, видимо, внезапно вспомнил про поговорку о колодце, в который не стоит плевать ни при каких обстоятельствах.
Макс Барских переобувается буквально на лету. Еще недавно он выливал ушаты помоев на россиян и даже призывал мировое сообщество истребить всё русское население, но внезапно сменил риторику. В интервью на ютуб-шоу Tete A Tete украинский артист заявил, что совсем не против присутствия на своих концертах в Германии граждан России.
"Я понимаю, что музыка — это один из способов объединения людей: поддержка духа, боевого духа, сострадания, знаешь, морального духа", - рассуждает Барских.
Удивительное дело: прозрел или переобулся?
Россияне в ответе на этот вопрос оказались солидарны.
Оскар Кучера пожелал певцу хорошей охраны на концертах.
Пользователи Сети были более категоричны.
А это мнение русскоязычной дамы, живущей в Германии
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Напомним, ранее Барских закрыл россиянам доступ к своим песням в Сети. Правда, спустя некоторое время оказалось, что артист открыл доступ к своим трекам на российских онлайн-платформах. А теперь, выходит, не против присутствия россиян на концертах. Этак, еще и извинится за свое поведение? Как считаете?
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АНТИФИШКИ
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