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Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии

Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии

Автор:
02 июня 2022 07:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барских   Германия   видео   интервью   конфликт   концерты   переобулся   политика   шоу бизнес   
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Похоже, Барских сдаёт свои позиции. Артист, который ранее неоднократно оскорбительно отзывался о России и ее жителях, видимо, внезапно вспомнил про поговорку о колодце, в который не стоит плевать ни при каких обстоятельствах.

Макс Барских переобувается буквально на лету. Еще недавно он выливал ушаты помоев на россиян и даже призывал мировое сообщество истребить всё русское население, но внезапно сменил риторику. В интервью на ютуб-шоу Tete A Tete украинский артист заявил, что совсем не против присутствия на своих концертах в Германии граждан России.


"Я понимаю, что музыка — это один из способов объединения людей: поддержка духа, боевого духа, сострадания, знаешь, морального духа", - рассуждает Барских.



Удивительное дело: прозрел или переобулся?

Россияне в ответе на этот вопрос оказались солидарны.

Оскар Кучера пожелал певцу хорошей охраны на концертах.


Пользователи Сети были более категоричны.

А это мнение русскоязычной дамы, живущей в Германии


Напомним, ранее Барских закрыл россиянам доступ к своим песням в Сети. Правда, спустя некоторое время оказалось, что артист открыл доступ к своим трекам на российских онлайн-платформах. А теперь, выходит, не против присутствия россиян на концертах. Этак, еще и извинится за свое поведение? Как считаете?

Источник:

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Метки: Барских   Германия   видео   интервью   конфликт   концерты   переобулся   политика   шоу бизнес   
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11  комментариев
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1k
Ksenia2 4 часа назад
Погодите, он же вроде как Украину пошел защищать? В форме козырял. Уже сбежал с фронта?
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51k
smakido Полчаса назад
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0
Александр 2 часа назад
У педрилы , настроение быстро меняется .
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6k
au3 2 часа назад
Они-с не возрожают-с ....
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463
HalloFreeSpace 2 часа назад
Бляха , да кто это такой ?
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Думаю после всего что было, ни один уважающий себя русский не пойдет на его концерт, даже если Барских сам начнет платить зрителям.
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199
Злой сибирец 3 часа назад
Позорное чмо. Вот, как-то, больше ничего из приличного в голову не приходит. Остальные мысли здесь писать не стоит, сплошная нецензурщина.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Деньги не пахнут?
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1k
Tabas_co 4 часа назад
Такие переобуваются и не морщатся. Так что может и извинится за свои слова. Велика вероятность, если кушать будет нечего.
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Ежу понятно, что русскоязычные - основной контингент Барского на концертпх. А если они не захотят прийти, то кому он там нафиг будет нужен?
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