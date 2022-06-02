Ишь, как запел! Макс Барских заявил, что не возражает против русских на своих концертах в Германии

Макс Барских переобувается буквально на лету. Еще недавно он выливал ушаты помоев на россиян и даже призывал мировое сообщество истребить всё русское население, но внезапно сменил риторику. В интервью на ютуб-шоу Tete A Tete украинский артист заявил, что совсем не против присутствия на своих концертах в Германии граждан России.





"Я понимаю, что музыка — это один из способов объединения людей: поддержка духа, боевого духа, сострадания, знаешь, морального духа", - рассуждает Барских.



