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Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером"

Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером" (3 фото)

Автор:
10 января 2022 11:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   видео   киргизия   митинг   мятеж   освобождение   политика   
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Лес рубят - щепки летят. Полиция Казахстана допустила оплошность, показав в телесюжете избитого жителя Киргизии, который якобы за 200 долларов согласился поучаствовать в мятеже. Друзья и родственники узнали в "мародере" джазового музыканта, который отправился в Казахстан на гастроли. После подключения МИД страны артиста отпустили, а видео с ним удалили. Ошибочка вышла?

9 января телеканал Qazaqstan опубликовал видео с "мародером", в котором родные и родственники опознали известного киргизского джазового музыканта, уехавшего перед новым годом на гастроли в Казахстан. МИД Казахстана отрицал, что задержанный - артист из Киргизии, настаивая на своей версии: это безработный киргиз Закир Убуров, прибывший по приглашению экстремистов поучаствовать в беспорядках за оплату в 200 долларов.


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После митинга около посольства Казахстана в Бишкеке и личного вмешательства главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева задержанного музыканта Викрама Рузахунова отпустили.


"Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - цитирует Ташиева местная пресса.


Появилась информация о том, что Рузахунов находится в пути к дому. Также с сайта телеканала исчезли видео с избитым музыкантом. А министерство юстиции Киргизии обратилось в генеральную прокуратуру страны с требованием о возбуждении уголовного дела по факту пыток, которым подвергали Рузахунова в Казахстане и с помощью которых было выбито его "признание".

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Метки: Ynews   Казахстан   видео   киргизия   митинг   мятеж   освобождение   политика   
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SHAGREEN 2 часа назад
Вопрос о том, хрена ли он там делал, остается открытым.
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878
light12 20 минут назад
Не найдя в Казахстане террористов, полицаи приступили к выбиванию показаний у первых встречных... Да не на того напоролись... Всё что нужно знать о диктаторской власти. Как же народ устал от этих ублюдков и их нескольких семей захвативших страну. Как можно было умудриться проср*ть и эту революцию. Опять как в Белоруссии разбрелись по домам спать, кушать, отдыхать. А революцию за них кто будет делать? Побегали пару дней, по кричали что-то. Вместо того чтобы идти захватывать аэродромы и сбивать Ил-76 с захватчиками ещё на подлёте. Тогда бы ни одна Путинско-Лукашенковская мразь не сунулась бы в Казахстан. А теперь будет как в Белоруссии. Посадки всех подряд, геноцид собственного народа и террор. Надеюсь хоть России это послужит очередным уроком, как нельзя устраивать революции. Нужно молниеносно захватывать ключевые пункты и арестовывать чиновников. Пока они не опомнились и не начали звать на помощь интервентов из соседних диктаторских стран.
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11k
K7OO Час назад
Мутная шняга, которая обычно случается, когда косорезят со всех сторон.
Очень сомнительно, что чувака просто схватили не из-за чего. Понятно, что во время зачистки такое возможно, но если документы в порядке и нет никаких признаков принадлежности к боевикам, то в течение суток его всяко отпустили бы. Там у них сидит куча реальных отморозков, которых взяли с оружием в руках, чтобы им еще заморачиваться со случайными пассажирами, которых во время суматохи наверняка тоже нагребли достаточно.
Скорее всего, чувак по дурости вписался в какой-то блудняк - или встрял в митинг, или из любопытства шарился на месте погрома, или просто не подчинился командам силовиков - ну и в итоге привлек к себе повышенное внимание. А какой-то ретивый следак подписал его на самооговор - типа, скажи, что тебя наняли барагозить за 200 баксов и мы тебя тут же депортируем нахрен. Могли произойти и другие не менее идиотские варианты развития этой ситуации, бардак есть бардак. Но представить, что в условиях цейтнота и всеобщей неразберихи кто-то стал бы пытать никого не парящего музыканта с конкретной целью его дискредитировать, довольно сложно. Тем более, что для того, чтобы невиновный человек взял на себя десяток лет тюрьмы, обрабатывать его надо очень серьезно и уж всяко не один день.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
а точно был мальчик??? Что уж очень сильно пиарят этот инцидент.....не похоже что бы это было правдой.
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15k
Михаил Гривин Час назад
Мусора там, в принципе, такие же, как у нас на Украине: вокруг ворья полно, а они вместо того, что б ловить, берут алкаша от балды на улице и бьют, пока он во всем не сознается. И ведь регулярно ловят "не того" человека - потом оправдываются. А если б после первого же "не того человека" слетели по цепочке погоны начиная со следака и заканчивая министром МВД - такой бы херни не было.

И потому в большинство постсоветских республик майданы завершаются успешно - МВД тупо ловит ноусеров для галочки, а реальным угрозам противостоять уже тупо не в состоянии. И коррумпировано сверху до низу. А виновата правящая верхушка - она дает ментам распадлючиться, а потом удивляется, с какой легкостью очередной майдан их сносит.
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43k
Элек Мек Час назад
Хорошо что не дошло до распятых мальчиков.
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1k
Гур 2 часа назад
Да...лажанули казахи..Неудобно вышло...Вопрос: а сколько неизвестных "мародеров" там?
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2
Ozxer 2 часа назад
"В джазе только девушки"
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1k
Андрей Манахов 2 часа назад
Кто заступится за остальных задержанных "террористов"? Будут сидеть. Нужно же как-то оправдывать оккупацию соседней страны.
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116
Akabushkin Petr 2 часа назад
Повезло, что известный, так бы уехал в тюрячку насколькодадут. МВД у казахов позорное. Впрочем не только у казахов.
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1k
Сергей 2 часа назад
а что, музыкант тоже человек, все грабили/убивали/мародерствовали и ему можно
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2k
Иван 2 часа назад
Ну так он же признался, сх*яли отпустили?
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67
Chuchelo Patamkovoe Иван 2 часа назад
А сколько вчера на фишках было воя от лахты что музыкант может быть погромщиком и что на видео не он.
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