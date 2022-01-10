Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером"

Лес рубят - щепки летят. Полиция Казахстана допустила оплошность, показав в телесюжете избитого жителя Киргизии, который якобы за 200 долларов согласился поучаствовать в мятеже. Друзья и родственники узнали в "мародере" джазового музыканта, который отправился в Казахстан на гастроли. После подключения МИД страны артиста отпустили, а видео с ним удалили. Ошибочка вышла?
9 января телеканал Qazaqstan опубликовал видео с "мародером", в котором родные и родственники опознали известного киргизского джазового музыканта, уехавшего перед новым годом на гастроли в Казахстан. МИД Казахстана отрицал, что задержанный - артист из Киргизии, настаивая на своей версии: это безработный киргиз Закир Убуров, прибывший по приглашению экстремистов поучаствовать в беспорядках за оплату в 200 долларов.
После митинга около посольства Казахстана в Бишкеке и личного вмешательства главы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбека Ташиева задержанного музыканта Викрама Рузахунова отпустили.
"Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - цитирует Ташиева местная пресса.
Появилась информация о том, что Рузахунов находится в пути к дому. Также с сайта телеканала исчезли видео с избитым музыкантом. А министерство юстиции Киргизии обратилось в генеральную прокуратуру страны с требованием о возбуждении уголовного дела по факту пыток, которым подвергали Рузахунова в Казахстане и с помощью которых было выбито его "признание".
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Очень сомнительно, что чувака просто схватили не из-за чего. Понятно, что во время зачистки такое возможно, но если документы в порядке и нет никаких признаков принадлежности к боевикам, то в течение суток его всяко отпустили бы. Там у них сидит куча реальных отморозков, которых взяли с оружием в руках, чтобы им еще заморачиваться со случайными пассажирами, которых во время суматохи наверняка тоже нагребли достаточно.
Скорее всего, чувак по дурости вписался в какой-то блудняк - или встрял в митинг, или из любопытства шарился на месте погрома, или просто не подчинился командам силовиков - ну и в итоге привлек к себе повышенное внимание. А какой-то ретивый следак подписал его на самооговор - типа, скажи, что тебя наняли барагозить за 200 баксов и мы тебя тут же депортируем нахрен. Могли произойти и другие не менее идиотские варианты развития этой ситуации, бардак есть бардак. Но представить, что в условиях цейтнота и всеобщей неразберихи кто-то стал бы пытать никого не парящего музыканта с конкретной целью его дискредитировать, довольно сложно. Тем более, что для того, чтобы невиновный человек взял на себя десяток лет тюрьмы, обрабатывать его надо очень серьезно и уж всяко не один день.
Он оказывается не Закир Убуров 1990 года рождения, продавец посуды,
а Викрам Рузахунов исполнитель джаза.
И потому в большинство постсоветских республик майданы завершаются успешно - МВД тупо ловит ноусеров для галочки, а реальным угрозам противостоять уже тупо не в состоянии. И коррумпировано сверху до низу. А виновата правящая верхушка - она дает ментам распадлючиться, а потом удивляется, с какой легкостью очередной майдан их сносит.