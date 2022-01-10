Власти Киргизии добились освобождения музыканта, которого в Казахстане признали "мародером"

"Он порядочный человек. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия ни в каких беспорядках. Информация от гостелеканала Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно", - цитирует Ташиева местная пресса.

Появилась информация о том, что Рузахунов находится в пути к дому. Также с сайта телеканала исчезли видео с избитым музыкантом. А министерство юстиции Киргизии обратилось в генеральную прокуратуру страны с требованием о возбуждении уголовного дела по факту пыток, которым подвергали Рузахунова в Казахстане и с помощью которых было выбито его "признание".