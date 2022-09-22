Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие»

Больше суток он «измывался» над «западными партнёрами».
Первый почин был за лихим ростовским стримером - он включил все горелки и пояснил европейцам, как тепло и комфортно жить в России. И дёшево, потому что газ безлимитный, а платит он за него всего 1,44 евро в месяц.
По сути, это была шутка, но за неё его быстро забанили. С юмором у администрации Twitch оказалось не очень.
Но вскоре появился новый стример из России и он запустил трансляцию с «наглой» демонстрацией льющейся горячей воды. Чтобы европейцы поняли, что к чему, он сделал вежливую надпись о том, что зима близко.
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Безобидный стрим вызвал подрыв у многих европейцев. Видимо, сейчас всё, что связано с теплом, вызывает у них такую реакцию. Почти сутки они наблюдали горячую водицу, затем не выдержали и накидали жалоб в администрацию Twitch.
А теперь внимание - стримеру демократично влепили вечный бан за «распространение контента, содержащего насилие».
Да уж, с юмором тут и правда беда.
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АНТИФИШКИ
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Или у вас, в смысле в хохляндии или гейропе? Ай да нас рать! хоть 100к евро.
Однако после блокировки трансляций с таким описанием причины у меня лично появилось третье чувство, а первые два подувяли. Появилась злость. Возможно стоит поднять цены на газ еще раза в 3?
Стрим про сжигание технического или попутного газа на месторождениях. Европейцам указать, что сжигают непоставленный по СП1/2 газ в ФРГ, и что его Газпрому дешевле его сжигать, чем консервировать месторождения.
"Из-за леса, из-за гор
Показал мужик топор
И не просто показал
Его к ... привязал."