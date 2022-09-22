Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие»

По сути, это была шутка, но за неё его быстро забанили. С юмором у администрации Twitch оказалось не очень.

Но вскоре появился новый стример из России и он запустил трансляцию с «наглой» демонстрацией льющейся горячей воды. Чтобы европейцы поняли, что к чему, он сделал вежливую надпись о том, что зима близко.