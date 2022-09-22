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Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие»

Российского стримера, который показывал европейцам льющуюся горячую воду, забанили за «распространение контента, содержащего насилие»

Автор:
22 сентября 2022 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Twitch   ban   ГАЗ   Стример   блокировка   вода   тепло   трансляция   
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Больше суток он «измывался» над «западными партнёрами».

Первый почин был за лихим ростовским стримером - он включил все горелки и пояснил европейцам, как тепло и комфортно жить в России. И дёшево, потому что газ безлимитный, а платит он за него всего 1,44 евро в месяц.

По сути, это была шутка, но за неё его быстро забанили. С юмором у администрации Twitch оказалось не очень.

Но вскоре появился новый стример из России и он запустил трансляцию с «наглой» демонстрацией льющейся горячей воды. Чтобы европейцы поняли, что к чему, он сделал вежливую надпись о том, что зима близко.

Безобидный стрим вызвал подрыв у многих европейцев. Видимо, сейчас всё, что связано с теплом, вызывает у них такую реакцию. Почти сутки они наблюдали горячую водицу, затем не выдержали и накидали жалоб в администрацию Twitch.

А теперь внимание - стримеру демократично влепили вечный бан за «распространение контента, содержащего насилие».

Да уж, с юмором тут и правда беда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Twitch   ban   ГАЗ   Стример   блокировка   вода   тепло   трансляция   
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21  комментарий
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12k
Александр 53 минуты назад
Ждём стрима от сотрудника бензоколонки, как он в джипы полные баки заливает с указанием цены.
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3k
Vad 23 минуты назад
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6k
tamin 23 минуты назад
Так, пора мой 6 литровый патруль заправлять бензином, жену попросить сварить холодец, а деда-самогон.
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2k
kotkot Полчаса назад
Пустите по кругу отрывок из "Маша и медведь" где она ванну принимает..
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10k
Oleg 39 минут назад
Скиньте ссылки на прайсы на технику, на авто для "скачущих". Чтоб сравнили, что могут купить нищие европейцы и "зажиточные" россияне. Когда у нас весту продают за 40 тысяч $ - это норма? водичкой полейтесь, газ пожгите... кому из нас легче от этого становится? может в европе цены на недвижку выросли в полтора раза за год? ну смешно же.
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6k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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25k
Федор 57 минут назад
У меня на участке несколько сосен упало, бани нет, девать не куда, надо тупо сжигать в саду на видео и в углях картошечку жарить и всем прохожим раздавать)) Еще можно поснимать, как я поливаю огород в 20 соток из шланга, долго поливаю
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10k
*Сергей* 58 минут назад
У меня лично двойственное отношение к таким трансляциям. С одной стороны прикольно, с другой стороны жалко обычных граждан в Европе. Не они инициаторы того дебилизма что творится у них и у нас. Я понимаю что они могут подняться, выйти на митинги и возможно это повлияет на решения властей, а может и нет...
Однако после блокировки трансляций с таким описанием причины у меня лично появилось третье чувство, а первые два подувяли. Появилась злость. Возможно стоит поднять цены на газ еще раза в 3?
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968
ChePaev 59 минут назад
не удивлюсь, если его еще и заочно осудят за причинение невыносимых страданий и измывательство
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66k
Вит Z Час назад
Заблокировали наверное за то,что после просмотра этих стримов,в гейропе участились случаи асфексии из-за захлёбывания слюной...)))
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24k
Сибиряк Час назад
Чего бы им ещё такого показать
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364
Павел Кузнецов Сибиряк 48 минут назад
Стрим про Вечный огонь, можно с онлайн камеры. Или к примеру собрать и выложить инфу о памятниках с вечным огнем в каждом городе РФ, они то об этом не знают.
Стрим про сжигание технического или попутного газа на месторождениях. Европейцам указать, что сжигают непоставленный по СП1/2 газ в ФРГ, и что его Газпрому дешевле его сжигать, чем консервировать месторождения.
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