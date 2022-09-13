"Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой

Немецкая газета Bild рассказала историю бывшего полицейского, который сейчас на пенсии. Мужчина был уверен, что подготовился к осени. Но когда пришёл счёт от поставщика газа MITGAS, Дитмар М. сначала не поверил своим глазам. Ежемесячная предоплата была увеличена со 165 евро до 2268 евро с ноября — почти в 14 раз.

«Я не знаю, нужно ли мне пиво или лекарство для сердца, – говорит пенсионер. – Я не могу за это заплатить. Я работал более 40 лет, и теперь у меня ничего не останется? У нас всегда было 22 градуса в доме. Я готов сэкономить деньги и больше не включать отопление, но они должны позволить нам жить», - рассказал Дитмар.