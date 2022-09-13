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"Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой

"Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой

Автор:
13 сентября 2022 12:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   деньги   зима близко   интересное   пенсионер   фото   
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В Германии цена за газ увеличилась аж в 14 раз. Пенсионер, увидевший сумму в квитанции был неприятно удивлён и принял решение отапливать дом дровами. Дрова тоже поднялись в цене, поэтому мужчине придётся вырубить свой сад. И этого хватит только на одну зиму...

Немецкая газета Bild рассказала историю бывшего полицейского, который сейчас на пенсии. Мужчина был уверен, что подготовился к осени. Но когда пришёл счёт от поставщика газа MITGAS, Дитмар М. сначала не поверил своим глазам. Ежемесячная предоплата была увеличена со 165 евро до 2268 евро с ноября — почти в 14 раз.

«Я не знаю, нужно ли мне пиво или лекарство для сердца, – говорит пенсионер. – Я не могу за это заплатить. Я работал более 40 лет, и теперь у меня ничего не останется? У нас всегда было 22 градуса в доме. Я готов сэкономить деньги и больше не включать отопление, но они должны позволить нам жить», - рассказал Дитмар.

Теперь он хочет расторгнуть свой контракт с газовщиками и топить камин в гостиной:

«Пока деревья в саду еще остаются. Больше ничего не доступно».

По словам мужчину, купить дрова тоже сейчас не просто. Многие приняли решение использовать камины и цены на дрова сильно взлетели. Кроме того, многие долго не пользовались своими каминами, поэтому теперь их придётся чистить и приводить в рабочее состояние.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Германия   деньги   зима близко   интересное   пенсионер   фото   
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30  комментариев
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9k
Barachek_Obachek 7 часов назад
Знакомые пишут газ подорожал на 7% неприятно но терпимо. Откуда в 14 раз? Когда привираешь слишком много - становится заметным.
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23k
pssst Час назад
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10k
*Сергей* Час назад
Что сегодня за день?!?!
Сначала дядька мой позвонил из Филадельфии. Мол у них в новостях сказали что цены в России выросли на столько что россияне вынуждены продавать китайцам детей на органы что бы выжить под санкциями и не умереть с голоду. Еле убедил его в том что это пропагандоны резвятся, что цены поднялись, но даже не на 100%.
Теперь вот газ в братской Германии подорожал в 14 раз и немцы начали вырубать сады.
Новости одна другой лучше и позитивнее
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101
Мирлан Дононбаев *Сергей* 5 минут назад
Очевидно, что российским пенсионерам станет легче и веселее, после того, как они прочитают новости про немецкого пенсионера, вынужденного рубить сад на дрова.
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6k
Troll 5 часов назад
Как-то ведь жили эти несчастные европейцы без газа в 19-м веке и раньше. В чем сейчас проблема жить также?
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−9
Thomsen 6 часов назад
Что-то пропаганда без огонька пыхтит. Сейчас нужен хардкор, чтобы хомячки не засомневались "а так ли там всё плохо?" - типа, "каждая третья немка в возрасте до 35 лет вынуждена идти на панель, чтобы оплатить счета за газ!", "Порше анонсировал новинку - газогенераторный кайен на берёзовых чурках", "Многомиллионные демонстрации под лозунгом Меняем Украину на дешёвый газ!", "В Германии из продажи исчезли газовые зажигалки!", "Рождество отменяется - все на торфоразработки!", "Епископское Богослужение в честь Газпрома в Кёльнском соборе" и т.д.
Ну, и проиллюстрировать "замерзающую Европу" фотографией зимнего Красноярска, как в недавнем ролике якобы Газпрома.
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38k
Александр 7 часов назад
Уже смешно читать такие посты ей-богу. Из разряда, скоро америке кирдык. А спорим зимой никто в европе не замерзнет? И производство никуда не пропадет? И америке кирдык не настанет. И Россия не развалится и хохляндия тоже. И зелебобу не убьют, будет все тоже самое. Эта музыка будет вечной, писал не раз и напишу еще 100 раз.
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WhiteRat

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