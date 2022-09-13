"Газ за 2268 евро!": немецкий пенсионер вынужден вырубить свой сад, чтобы согреться зимой

В Германии цена за газ увеличилась аж в 14 раз. Пенсионер, увидевший сумму в квитанции был неприятно удивлён и принял решение отапливать дом дровами. Дрова тоже поднялись в цене, поэтому мужчине придётся вырубить свой сад. И этого хватит только на одну зиму...
Немецкая газета Bild рассказала историю бывшего полицейского, который сейчас на пенсии. Мужчина был уверен, что подготовился к осени. Но когда пришёл счёт от поставщика газа MITGAS, Дитмар М. сначала не поверил своим глазам. Ежемесячная предоплата была увеличена со 165 евро до 2268 евро с ноября — почти в 14 раз.
«Я не знаю, нужно ли мне пиво или лекарство для сердца, – говорит пенсионер. – Я не могу за это заплатить. Я работал более 40 лет, и теперь у меня ничего не останется? У нас всегда было 22 градуса в доме. Я готов сэкономить деньги и больше не включать отопление, но они должны позволить нам жить», - рассказал Дитмар.
Теперь он хочет расторгнуть свой контракт с газовщиками и топить камин в гостиной:
«Пока деревья в саду еще остаются. Больше ничего не доступно».
По словам мужчину, купить дрова тоже сейчас не просто. Многие приняли решение использовать камины и цены на дрова сильно взлетели. Кроме того, многие долго не пользовались своими каминами, поэтому теперь их придётся чистить и приводить в рабочее состояние.
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АНТИФИШКИ
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Сначала дядька мой позвонил из Филадельфии. Мол у них в новостях сказали что цены в России выросли на столько что россияне вынуждены продавать китайцам детей на органы что бы выжить под санкциями и не умереть с голоду. Еле убедил его в том что это пропагандоны резвятся, что цены поднялись, но даже не на 100%.
Теперь вот газ в братской Германии подорожал в 14 раз и немцы начали вырубать сады.
Новости одна другой лучше и позитивнее
Это как мы бревна продаем, за сотку, а нам из нашего же бревна , кухонный гарнитур за 1000 обратно.
Зачем кормить?
Нужно реально тем, у кого нет своих ресурсов, поставлять не нефть а производные. Бензин там, керосин, полимеры.
И вместо дров и прочего сырья, готовые или на крайняк полуфабрикаты.
Ну, и проиллюстрировать "замерзающую Европу" фотографией зимнего Красноярска, как в недавнем ролике якобы Газпрома.
Как минимум один член семьи должен себя продать на органы, чтобы семья не умерла с голоду и не замёрзла суровой немецкой зимой!