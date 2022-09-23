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Twitch разблокировал стримера из Ростова, троллившего иностранцев горящей газовой конфоркой

Twitch разблокировал стримера из Ростова, троллившего иностранцев горящей газовой конфоркой

Автор:
23 сентября 2022 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Twitch   ГАЗ   газовая плита   европа   прямой эфир   разбанили   ростов-на-дону   трансляция   троллинг   
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И парень немедленно приступил к продолжению круглосуточной трансляции для европейцев. Иначе же замерзнут!

Ростовчанин несколько дней троллил жителей Европы, демонстрируя в прямом эфире горящую конфорку газовой плиты и включая патриотические песни. Свой стрим он назвал "Из России с любовью".


Но круглосуточную трансляцию вскоре приостановили. Жителя Ростова наказали баном


А вчера Twitch разбанил канал Сергея - так зовут остроумного ростовчанина - и тот взялся за старое. 28-летний парень живет в Ростове-на-Дону, работает кладовщиком и, кажется, не собирается останавливаться в троллинге.


Уходя на работу, он оставляет включенной одну конфорку, а уж по возвращению отрывается по полной программе. Кстати, для усиления эффекта просмотра можно заказать песню. Чтоб за душу взяло - плейлист Сергей формирует по заявкам "радиослушателей".

Желаем европейцам приятного просмотра и ностальгии по старым добрым временам!

Источник:

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Метки: Twitch   ГАЗ   газовая плита   европа   прямой эфир   разбанили   ростов-на-дону   трансляция   троллинг   
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4  комментария
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Роман 24 минуты назад
Прикольно, конечно, но не безопасно...
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Regerald 5 минут назад
Пусть теперь ещё повестку в военкомат покажет по трансляции.
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Copycat 12 минут назад
Мне интересно какова была причина бана - типа чего в таком стриме такого нашли
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