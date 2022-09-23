Twitch разблокировал стримера из Ростова, троллившего иностранцев горящей газовой конфоркой

И парень немедленно приступил к продолжению круглосуточной трансляции для европейцев. Иначе же замерзнут!
Ростовчанин несколько дней троллил жителей Европы, демонстрируя в прямом эфире горящую конфорку газовой плиты и включая патриотические песни. Свой стрим он назвал "Из России с любовью".
А вчера Twitch разбанил канал Сергея - так зовут остроумного ростовчанина - и тот взялся за старое. 28-летний парень живет в Ростове-на-Дону, работает кладовщиком и, кажется, не собирается останавливаться в троллинге.
Уходя на работу, он оставляет включенной одну конфорку, а уж по возвращению отрывается по полной программе. Кстати, для усиления эффекта просмотра можно заказать песню. Чтоб за душу взяло - плейлист Сергей формирует по заявкам "радиослушателей".
Желаем европейцам приятного просмотра и ностальгии по старым добрым временам!
Источник:
АНТИФИШКИ
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