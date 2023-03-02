Youtube без объяснения причин удалил новый канал Артемия Лебедева

Тот создал его неделю назад и успел набрать почти 100 тысяч подписчиков.
Ютуб уже забанил два канала Артемия Лебедева. Тогда видеохостинг объяснил это «нарушением правил сообщества». Каких именно - не уточнил.
Артемий создал новый канал, тот просуществовал неделю, набрал 100 000 подписчиков и сегодня его заблокировали. На этот раз уже без объяснения причин.
Его последний канал на Youtube ещё работает:
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Но нет никаких гарантий, что и его не забанят.
Хотя блогер и дизайнер не унывает:
Ютуб забанил и другой канал, на котором за два дня почти сто тысяч подписчиков было. Но это не повод расстраиваться! Теперь основной канал для Самых Честных Новостей - ВК.
Также Лебедев поработает и с Дзеном:
Мир продолжает меняться и переделываться. Но это не повод останавливаться.
Так как у меня нет никаких иллюзий относительно того, куда все идет, я готовлю себе запасные аэродромы в виде всех возможных платформ, где есть аудитория. В прошлый раз я рассказывал об одном из таких аэродромов - это старый добрый Дзен.
Так что для тех, кто предчувствует скорое сокращение иностранных площадок, это хороший вариант рассмотреть про запас и просто для расширения присутствия.
На заблокированных каналах Артемия было больше миллиона подписчиков.
Источник:
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В чём смысл поста? Какой плохой ютуб и какой хороший блогер?
Или это реклама этого блохера?
Если размещать на простом сайте + CDN , то цены кусаются.
Вон первая ссылка на Selectel - хотят пол рубля за каждый гигабайт.
вот за Пучкова обидно было что канал снесли, но обидно было где то пол дня, потом я открыл для себя что на рутюбе сейчас нормальный плеер и можно без проблем его там смотреть
но это можно списать на то что все дизайнера горазды ругать чужие работы)