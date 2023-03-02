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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7312 постов • 858 подписчиков подписаться
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Youtube без объяснения причин удалил новый канал Артемия Лебедева

Youtube без объяснения причин удалил новый канал Артемия Лебедева

Автор:
02 марта 2023 15:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ban   Артемий Лебедев   блогер   блокировка   дизайнер   канал   подписчики   ютуб   
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Тот создал его неделю назад и успел набрать почти 100 тысяч подписчиков.

Ютуб уже забанил два канала Артемия Лебедева. Тогда видеохостинг объяснил это «нарушением правил сообщества». Каких именно - не уточнил.

Артемий создал новый канал, тот просуществовал неделю, набрал 100 000 подписчиков и сегодня его заблокировали. На этот раз уже без объяснения причин.

Его последний канал на Youtube ещё работает:

Но нет никаких гарантий, что и его не забанят.

Хотя блогер и дизайнер не унывает:

Ютуб забанил и другой канал, на котором за два дня почти сто тысяч подписчиков было. Но это не повод расстраиваться! Теперь основной канал для Самых Честных Новостей - ВК.

Также Лебедев поработает и с Дзеном:

Мир продолжает меняться и переделываться. Но это не повод останавливаться.

Так как у меня нет никаких иллюзий относительно того, куда все идет, я готовлю себе запасные аэродромы в виде всех возможных платформ, где есть аудитория. В прошлый раз я рассказывал об одном из таких аэродромов - это старый добрый Дзен.

Так что для тех, кто предчувствует скорое сокращение иностранных площадок, это хороший вариант рассмотреть про запас и просто для расширения присутствия.

На заблокированных каналах Артемия было больше миллиона подписчиков.

Источник:

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Метки: ban   Артемий Лебедев   блогер   блокировка   дизайнер   канал   подписчики   ютуб   
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34  комментария
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27k
Юрьевич 2 часа назад
И что?
В чём смысл поста? Какой плохой ютуб и какой хороший блогер?
Или это реклама этого блохера?
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304
Maxx 2 минуты назад
Ну... удалил - и удалил...
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1k
K_II_T Полчаса назад
Рутуб по качеству не очень.
Если размещать на простом сайте + CDN , то цены кусаются.
Вон первая ссылка на Selectel - хотят пол рубля за каждый гигабайт.
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4k
Vasiliy Полчаса назад
Как-то когда забанили канал ДимЮрича "Гоблина" Пучкова такого ажиотажа небыло. Хотя Гоблин будет и как человек интереснее Лебедева, и канал был, мягко говоря, поинтереснее...
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31k
Slonyash Полчаса назад
Да как то в целом и пох...
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5k
Антон 39 минут назад
Неужели кому-то не похер на него.
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2k
Oskarin 39 минут назад
правильно удалили, не нужны нам чмошные прошмандовки в виде крашеных петухов....
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315
ruslan d 41 минуту назад
Татьяновичь держись
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1k
Nick 43 минуты назад
Синевласка
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3k
cnob7 56 минут назад
демократия х.у.л.е...
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1k
investas 57 минут назад
Он продается всем и вся, не жалко. Лучше бы ездил в свои путешествия и снимал видосики.
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9k
Владимир Час назад
Зачем Ютуб если есть Рутуб, плеер подправили все вроде ок.
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298
Серега Владимир Полчаса назад
Даже сейчас,когда на ютубе практически ничего новоно,он лучше рутуба.
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8k
Copycat Час назад
честно сказать я жил неплохо без этого недодизайнера, и продолжаю так же жить

вот за Пучкова обидно было что канал снесли, но обидно было где то пол дня, потом я открыл для себя что на рутюбе сейчас нормальный плеер и можно без проблем его там смотреть
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315
ruslan d Copycat 2 минуты назад
Это да )))
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15k
Элитный тигр Час назад
Вижу зеленоволосое 48-ми летнее нечто - ставлю минус.
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9k
Antonium Час назад
Так это петушку и надо. Деятель крашенный.
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14k
Алексей Час назад
А Рутуб чего не пользует, в таком случае?
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6k
sumrаknn 2 часа назад
гугл воюет против России. Поиском невозможно пользоваться уже год - один сплошной антирусский высер, пропаганда, изредка разбавляемая нормальными сми. ютуб - так же - сплошная антироссийская платформа, где все антирусское на 1 месте, а пророссийское закрыто на 90% и оставлено совсем чуток. ютубом пользуюсь пока для неновостных и неполитических роликов, но желаю полностью отказаться
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164
Иванов куджо Час назад
Знакомый тоже самое утверждал. Я над ним посмеялся и создал новый аккаунт. Несколько дней в поиске вбивали только мультики. В рекомендованных кроме них ничего не было. Посмотрели вассермана один ролик и понеслось, половина рекомендаций пошла политота и то и с другой стороны)
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4k
Трям 2 часа назад
Да всем насрать на этого надменного татьяныча!
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August

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