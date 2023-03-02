Youtube без объяснения причин удалил новый канал Артемия Лебедева

Но нет никаких гарантий, что и его не забанят.

Хотя блогер и дизайнер не унывает:

Ютуб забанил и другой канал, на котором за два дня почти сто тысяч подписчиков было. Но это не повод расстраиваться! Теперь основной канал для Самых Честных Новостей - ВК.

Также Лебедев поработает и с Дзеном: