Куда девается вода из миннесотского «Чайника дьявола»?

Водопад со странностями формирует река Брул, делящаяся на два потока. С первым все обычно и понятно, а второй рушится в каменный колодец и бесследно исчезает. В подземных реках нет ничего загадочного и удивительного, они нередко встречаются в районах карстовых пещер и пустот.

Но у любой реки есть исток и устье, а место выхода несложно выявить. Но в случае с «Чайником дьявола» все действительно странно. Ученые проводили разного рода эксперименты, чтобы понять, куда девается поток.