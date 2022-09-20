Куда девается вода из миннесотского «Чайника дьявола»?

Этот водопад – одно из самых загадочных мест планеты. И учёные так и не пришли к однозначному мнению касаемо исчезающей из него воды.
«Чайник дьявола» находится на территории природного парка в Миннесоте. И примечателен тем, что порядка ½ речной воды попадает в странную подземную воронку. И место выхода потока так и не удалось обнаружить, словно вода растворяется в воздухе, и это действительно какие-то дьявольские проделки.
Водопад со странностями формирует река Брул, делящаяся на два потока. С первым все обычно и понятно, а второй рушится в каменный колодец и бесследно исчезает. В подземных реках нет ничего загадочного и удивительного, они нередко встречаются в районах карстовых пещер и пустот.
Но у любой реки есть исток и устье, а место выхода несложно выявить. Но в случае с «Чайником дьявола» все действительно странно. Ученые проводили разного рода эксперименты, чтобы понять, куда девается поток.
В воду добавляли красители и засыпали крошечные шарики, что позволило бы определить место выхода потока. Но ни шариков, ни окрашенной воды в близлежащей местности обнаружено не было.
Следующей попыткой стало помещение в поток GPS-устройства, сигнал которого должен был помочь в выявлении направления движения. Но исследователей снова ждала неудача: вскоре после погружения устройство перестало работать.
Несколько лет назад Джефф Грин – гидролог из Департамента природных ресурсов штата Миннесота предпринял очередную попытку разгадать секрет исчезающей воды. Он провел измерения расхода воды в реке перед водопадом, а затем сравнил их с данными на участке ниже по течению. Выяснилось, что данные совпали. То есть вода, стекающая в воронку, каким-то образом попадает в ту же реку ниже по течению. То есть вероятность ее исчезновения в каких-то загадочных подземных мирах исключена.
Исчезновение предметов и устройств Грин объяснил колоссальным давлением толщи воды: шарики и GPS-устройства стихия просто уничтожала, давила.
Но как быть с красящими пигментами? Рано или поздно окрашенная вода должна была появиться на поверхности. На этот вопрос исследователь не ответил, но заявил, что намеревается использовать специальную краску, которая все же покажет место слияния двух рек. Пока доказательства не получены, и тайна загадочного водопада продолжает оставаться нераскрытой. Видимо, дьявол все же хочет получить в награду за разгадку чью-то бессмертную душу, а желающих пока не находится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вы кратко прослушали содержание статьи про исчезновение воды в "чайнике дьявола"
Не благодарите.
А то расстроятся:)