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"Из России с любовью": житель Ростова запустил для европейцев круглосуточный показ включенной газовой плиты

"Из России с любовью": житель Ростова запустил для европейцев круглосуточный показ включенной газовой плиты

Автор:
20 сентября 2022 12:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Twitch   ГАЗ   видео   европа   прямой эфир   тепло   трансляция   троллинг   
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Ростовчанин знает толк в троллинге! Теперь европейцы, глядя на горящий в прямом эфире газ, могут поностальгировать по тучным временам.

В то время, как в Европе готовятся к проблемной зиме, россияне живут с уверенностью, что мёрзнуть не придется. А кое-кто даже троллит несчастных европейцев. Житель Ростова в прямом эфире в соцсети Twitch показывает горящие конфорки газовой плиты и демонстрирует температуру в помещении.


Похоже, трансляция начинает пользоваться популярностью. Посмотреть на горящий газ, как сообщают СМИ, заходят пользователи из Германии, Нидерландов, Франции, Чехии, Эстонии, Молдавии и ряда других государств.


Между тем, в прямом эфире автор стрима рассказал зарубежной аудитории, что может тратить газ, не экономя. Причем, он обходится ему всего за 1,44 евро или 86 рублей в месяц.


Особой жестокостью, конечно, был момент в эфире, когда россиянин включил все четыре конфорки, быстро обогревшие комнату до +40,9 градусов тепла. Периодически автор эфира, чтобы поддержать градус троллинга, услаждает слух зрителей патриотическими песнями и не прерывает трансляцию, даже когда уходит на работу. Потому что может.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Twitch   ГАЗ   видео   европа   прямой эфир   тепло   трансляция   троллинг   
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32  комментария
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201
Янка из Цесиса 43 минуты назад
С удовольствием посмотрел. Чуть-чуть согрелся. Выкладывайте ещё. (Куб горячей воды стоит уже 101 Евро...) С искренним приветом из Латвии!
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17k
Феникс 12 минут назад
Как отсутствие газа у каких то там европейских [мат] должно помочь бабушке в урюпинске которой из за её нищенской пенсии опять собирают на дрова? И которая до газа в деревне не доживет?
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230
zzzz_987 Феникс 5 минут назад
Не о том речь ...
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95
DoctorBetruger 15 минут назад
Больной человек...
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1k
Владимир Теленков 15 минут назад
блин а в чем смысл, протролили людей у которых нет денег протопить жилье?))) ну каеф че)
З.Ы. Можно подумать у нас цена на бенз не растет
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366
Fisher1979 Полчаса назад
Подключу как я катаюсь по Европе на новенькой машине....
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33k
Нанук Паналык Полчаса назад
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3k
Сергей Семенов 36 минут назад
Среднестатистическая четырехкомфорочная плита расходует 1 куб.м газа на 4 комфорки в час.
В месяц (если будут гореть только комфорки без духовки) получим 720 кубов газа.
Тариф для Ростова - 6,91 руб./м3.
Таким образом за месяц чувак нажигает на 5 тыс. руб. без копеек.
Поскольку счетчика нет - платит по нормативу (для Ростова - 13 кубов в месяц на человека).
Вопрос: кто оплачивает остальное?
Ответ: в конце года поставщик газа считает перерасход и повышает тариф.
Бинго! Нажег один, заплатили все.

Все еще считаем чувака офигенным?
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914
ChePaev 38 минут назад
на заднем фоне надо было включить еще горячий душ в ванной
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66k
Вит Z 41 минуту назад
Ну ждите, срочного созыва совета безопасности ес,где ростовчанина обвинят в подрыве демократических ценностей и введут против него персональные санкции....:)
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7k
Shtoppi 42 минуты назад
Пусть греются сколько угодно долго))))))))))))
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8k
Фельдъегерь 42 минуты назад
он на донатах многократно окупил затраты на газ
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362
Javier 43 минуты назад
Ну вот и опустились до их уровня, дешёвый троллинг. Надо быть выше этого, где гордость?
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230
zzzz_987 GROMOZEKA 8 минут назад
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6k
Том Сойер 45 минут назад

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6k
GROMOZEKA 46 минут назад
Норм.
С наступлением зимы, пусть показывает, что он дома в шортах ходит
Европейцы там вообще удавятся
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4k
Гур 50 минут назад
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