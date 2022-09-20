"Из России с любовью": житель Ростова запустил для европейцев круглосуточный показ включенной газовой плиты

В то время, как в Европе готовятся к проблемной зиме, россияне живут с уверенностью, что мёрзнуть не придется. А кое-кто даже троллит несчастных европейцев. Житель Ростова в прямом эфире в соцсети Twitch показывает горящие конфорки газовой плиты и демонстрирует температуру в помещении.

Похоже, трансляция начинает пользоваться популярностью. Посмотреть на горящий газ, как сообщают СМИ, заходят пользователи из Германии, Нидерландов, Франции, Чехии, Эстонии, Молдавии и ряда других государств.