"Из России с любовью": житель Ростова запустил для европейцев круглосуточный показ включенной газовой плиты

Ростовчанин знает толк в троллинге! Теперь европейцы, глядя на горящий в прямом эфире газ, могут поностальгировать по тучным временам.
В то время, как в Европе готовятся к проблемной зиме, россияне живут с уверенностью, что мёрзнуть не придется. А кое-кто даже троллит несчастных европейцев. Житель Ростова в прямом эфире в соцсети Twitch показывает горящие конфорки газовой плиты и демонстрирует температуру в помещении.
Похоже, трансляция начинает пользоваться популярностью. Посмотреть на горящий газ, как сообщают СМИ, заходят пользователи из Германии, Нидерландов, Франции, Чехии, Эстонии, Молдавии и ряда других государств.
Между тем, в прямом эфире автор стрима рассказал зарубежной аудитории, что может тратить газ, не экономя. Причем, он обходится ему всего за 1,44 евро или 86 рублей в месяц.
Особой жестокостью, конечно, был момент в эфире, когда россиянин включил все четыре конфорки, быстро обогревшие комнату до +40,9 градусов тепла. Периодически автор эфира, чтобы поддержать градус троллинга, услаждает слух зрителей патриотическими песнями и не прерывает трансляцию, даже когда уходит на работу. Потому что может.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не всякая бабушка хочет себе газ.
Даже, если в деревню с населением 50 стариков, его и подтянут, что в принципе нерентабельно, т.к. дешевле всех этих стариков в город перевезти и квартиры им купить, то на внутреннее подключение и печки, бабушка точно тратиться не захочет
В России дохера сел в 1000+ человек, в которых свет то бывает иногда, не то что мед. помощь или газ.
Ты если получил заказ пропагандонить - пропагандонь так, что бы тебя на втором шаге не тыкали носом в говно.
А когда за трубу длинной в 50 метров от магистрали до дома хотят 3 миллиона рублей - у меня возникает вопрос, точно ли это газ добывается в моей стране.
З.Ы. Можно подумать у нас цена на бенз не растет
Видать совсем уже нечего пукнуть, раз такие древние баяны постишь
В месяц (если будут гореть только комфорки без духовки) получим 720 кубов газа.
Тариф для Ростова - 6,91 руб./м3.
Таким образом за месяц чувак нажигает на 5 тыс. руб. без копеек.
Поскольку счетчика нет - платит по нормативу (для Ростова - 13 кубов в месяц на человека).
Вопрос: кто оплачивает остальное?
Ответ: в конце года поставщик газа считает перерасход и повышает тариф.
Бинго! Нажег один, заплатили все.
Все еще считаем чувака офигенным?
Не нои , зануда
С наступлением зимы, пусть показывает, что он дома в шортах ходит
Европейцы там вообще удавятся