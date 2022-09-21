Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом

Недавно житель Ростова решил потроллить европейцев и запустил стрим, во время которого зажёг все четыре газовые конфорки. Для пущего эффекта включил патриотические песни и показал термометр - температура в помещении быстро перешагнула отметку в 40 градусов. Заодно рассказал, что может жечь газ сколько хочет и платить за это всего 1,44 евро.