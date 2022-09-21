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Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом

Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом

Автор:
21 сентября 2022 15:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Twitch   ГАЗ   европа   патриот   прямой эфир   тепло   трансляция   троллинг   
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Но ему на смену пришёл другой патриот - и он показывает «западным партнёрам» льющуюся из крана горячую воду.

Недавно житель Ростова решил потроллить европейцев и запустил стрим, во время которого зажёг все четыре газовые конфорки. Для пущего эффекта включил патриотические песни и показал термометр - температура в помещении быстро перешагнула отметку в 40 градусов. Заодно рассказал, что может жечь газ сколько хочет и платить за это всего 1,44 евро.

Видимо, европейцы приняли инфу очень близко к сердцу, а может вспомнили, что зима близко, и забросали администрацию Twitch жалобами на канал. И россиянина забанили.

Но эстафету стримов уже подхватил другой россиянин - он показывает «европейским партнёрам» льющуюся горячую воду. Целых семь часов.

From Russia with love.


Источник:

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Метки: Twitch   ГАЗ   европа   патриот   прямой эфир   тепло   трансляция   троллинг   
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36  комментариев
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7k
Shtoppi Час назад
Нужно чтобы еще кто-нибудь им часами показывал горячую батарею с прикрепленным к ней термометром)))))))))))
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647
Светлана 17 секунд назад
Скоро по своему внутреннему интернету будете друг другу джинсами и жвачками хвастаться.
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18k
anpetrof Минуту назад
Теперь совсем замёрзнут! Так, хоть посмотреть на горящий газ могли, а теперь забудут скоро, как это выглядит
...
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11k
.Атеист. 6 минут назад
Хаха, подгорело у гейропейцев, знатно подгорело! Забанили, значит все правильно делал. Троллинг удался!
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23k
Андрей 8 минут назад
Надо им порнуху включить, где мужик бабу ипёт! Чтоб у ихних гомосеков жопы разорвало к херам!
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−13
Terrible zZz 11 минут назад
Не оскудеет земля Русская идиотами.
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142
Сергей С Terrible zZz Минуту назад
да.таких как ты полно к сожалению
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1k
Вадим В. Новоженов 16 минут назад
Думаю, это тот же тролльщик - уточка участвует в обоих эпизодах .
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27k
koleos72 16 минут назад
Грешно смеяться над больными людьми ©
Но смешна реакция на шутку!
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351
Fisher1979 Полчаса назад
Ничего страшного теперь можете троллить Европу из окопов.
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23k
The Dude 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Александр 38 минут назад
Финалочкой надо им эротику включить, где парень с девушкой. Вообще порвёт болезных.
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6k
klop Час назад
Демократия и цензура во всей красе.
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−28
Thomsen Час назад
< Но ему на смену пришёл другой патриот - и он показывает «западным партнёрам» >

повестку в военкомат, пару носков, блок "Явы"....
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121
Sata33 Час назад
Вот зачем это надо ?
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121
Sata33 Rubiroid_47 37 минут назад
ну да , теплый )
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121
Sata33 Вит Z 36 минут назад
Думаешь работает так ?
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14k
ss Час назад
Дебилы...
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15k
Александр Час назад
Пусть тоже газ жгут, нас тролят)
Ссылка www.youtube.com
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31k
MatveiVainrub Час назад
Они думают , что эти санкции против канала им помогут пережить зиму ?!
Тогда пусть смотрят вот это !!! Может им это поможет ?!
Ссылка coub.com
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15k
Александр Час назад
Снял у нас в кочегарке, вот где горит так горит)
Таких горелок 6, диаметр примерно 10 см.
Ссылка coub.com
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8k
Борис Карабанов Час назад
Вид горящего газа - кремлёвская пропаганда?
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August

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