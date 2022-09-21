Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом

Но ему на смену пришёл другой патриот - и он показывает «западным партнёрам» льющуюся из крана горячую воду.
Недавно житель Ростова решил потроллить европейцев и запустил стрим, во время которого зажёг все четыре газовые конфорки. Для пущего эффекта включил патриотические песни и показал термометр - температура в помещении быстро перешагнула отметку в 40 градусов. Заодно рассказал, что может жечь газ сколько хочет и платить за это всего 1,44 евро.
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Видимо, европейцы приняли инфу очень близко к сердцу, а может вспомнили, что зима близко, и забросали администрацию Twitch жалобами на канал. И россиянина забанили.
Но эстафету стримов уже подхватил другой россиянин - он показывает «европейским партнёрам» льющуюся горячую воду. Целых семь часов.
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From Russia with love.
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АНТИФИШКИ
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Но смешна реакция на шутку!
повестку в военкомат, пару носков, блок "Явы"....
Теплый такой юмор.
Да мне насрать. Просто они дебилы.
Тогда пусть смотрят вот это !!! Может им это поможет ?!
Таких горелок 6, диаметр примерно 10 см.