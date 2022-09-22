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Как в СССР рекламировали стиральный порошок “Тайд” в кино и причём здесь Иран

Как в СССР рекламировали стиральный порошок “Тайд” в кино и причём здесь Иран

Автор:
22 сентября 2022 05:05
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   иран   кино   реклама   стиральный порошок   тайд   
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Первая “скрытая реклама” случилась в 1972 году. Правда, ни режиссёр, ни съёмочная группа, денег за это не получили.

Фильм “Здравствуй и прощай” - классика советского кинематографа. Добротный сценарий, режиссура и отличная актёрская работа, всё, чтобы полюбиться отечественному зрителю. Но интересно в нём другое.

На 64 минуте фильма в нём мелькает упаковка стирального порошка “Тайд”. Причём именно так - на русском языке. Было ли это рекламой продукции известной американской корпорации? Нет, конечно. Но откуда он тогда взялся?

Впервые этот бренд появился в 1946 году в США. Компания “Procter & Gamble” разработала новую формулу чистящего средства, которое давало обильную пену, и вывело его на рынок. Сначала это был вовсе не порошок, а брусок - примерно, как хозяйственное мыло. А позже его стали выпускать в виде порошка и геля, потому что так средство лучше проникало в ткань при стирке и убирало все пятна.

Это изобретение быстро разошлось не только по США, но и по всему миру. Причём за несколько лет до появления бытовых стиральных машин. Тогда же придумали рекламный слоган: “Океан пены”, он просуществовал с 1949 по 1996 годы.

Со временем, “Тайд” появился и в мусульманских странах. В первую очередь, в Иране, там он стал самым популярным средством для стирки. У Ирана было торговое сотрудничество с СССР, поэтому “Тайд” быстро проник и в нашу страну. Причём для Союза его делали специальной упаковке - с названием на русском языке. Так порошок и попал в фильм, без всякой рекламы, просто на тот момент это было обычное средство для стирки, дело было в начале 1970-х годов.

А к концу того десятилетия отношения между СССР и Ираном ухудшились и многолетнее сотрудничество было приостановлено. И второе появление чистящего средства на отечественном рынке случилось уже в 1990-х. К слову, ни внешний вид упаковки (кроме названия на английском), ни формула чистящего средства за эти годы практически не изменились.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   иран   кино   реклама   стиральный порошок   тайд   
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4  комментария
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15k
куджо 5 часов назад
О, я тоже всегда замечал!
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2k
Ивлар Полчаса назад
Формула может и не менялась, но вот что интересно. Порошок, который делался для стран дальнего зарубежья, отстировал лучше,чем тот что продавался в России. Убедился в этом сам, когда работал в магазине бытовой техники. В некоторых стиральных машинках этот порошок шел в качестве подарка покупателю. Так,что имел возможность сравнить. Дело было еще в начале 2000-х
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6k
klop Час назад
Самая лучшая реклама Тайд.
Ссылка vk.com
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9k
Павел 3 часа назад
Первая реклама была с Людмилой Кузоватовой
Ссылка www.youtube.com
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