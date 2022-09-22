Как в СССР рекламировали стиральный порошок “Тайд” в кино и причём здесь Иран

Фильм “Здравствуй и прощай” - классика советского кинематографа. Добротный сценарий, режиссура и отличная актёрская работа, всё, чтобы полюбиться отечественному зрителю. Но интересно в нём другое.

На 64 минуте фильма в нём мелькает упаковка стирального порошка “Тайд”. Причём именно так - на русском языке. Было ли это рекламой продукции известной американской корпорации? Нет, конечно. Но откуда он тогда взялся?