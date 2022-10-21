История самого необычного кинотеатра в СССР

Зачем потребовалось строить такой кинотеатр? Правда ли, что работы завершили всего за три месяца? Как было устроено это сооружение, и почему оно стало уникальным для всего СССР? Почему здесь не было привычных для всех кресел? А также - какие фильмы тут показывали? Что с кинотеатром случилось после распада Советского Союза? И работает ли он сейчас?
Догнать и перегнать
Сегодня это круглое здание кажется не совсем заметной постройкой, которая находится около Южного входа на ВДНХ. Однако на момент открытия сооружение считалось технологическим прорывом для СССР. Это был первый в стране панорамный кинотеатр. Идея его создания принадлежит Н.С. Хрущёву. Дело в том, что в 1959 году Москва принимала Американскую выставку в Сокольниках. Заокеанские гости привезли очень много экспонатов, которые показывали, как устроен быт жителей США.
Собирались показывать советским людям и технологические вещицы. Одна из них - система панорамного кино. Её за несколько лет до этого запатентовал Уолт Дисней. Основатель одноимённой компании по производству анимации, а позже и фильмов. Есть версия, что Хрущёв узнал о планах американской стороны заранее и приказал создать в Москве нечто похожее. Конкретных сроков генсек не ставил, но все понимали, что нужно закончить побыстрее. В итоге специалисты уложились в три месяца.
Проект сооружения создали архитектор Наталья Стригалева и инженер Георгий Муратов. Они со своей задачей справились за месяц. Остальной срок ушёл на воплощение идеи в жизнь. В качестве места для конструкции выбрали территорию ВДНХ. Чтобы успеть вовремя, монтаж оборудования вели параллельно со строительством. То есть, когда появился каркас здания без стёкол и крыши, внутри уже начали установку техники.
Технология полного погружения
Внешний вид напоминал постройки в стиле модернизма, характерные для того времени. То есть никакой лепнины, барельефов или других вычурных украшений. Здание сделали их кирпича, но добавили остекление в нижней части. Чтобы казалось, будто верх сооружения парит над землёй. Также облик немного разбавили вентиляционными отверстиями, которые образуют какой-никакой узор. На крыше установили люминесцентную вывеску с надписью "Круговая кинопанорама". Её расположили на металлической конструкции, похожей на плёнку, которую использовали в кинематографе.
Внутри здания было два этажа. На первом (застеклённом) располагались фойе и административные помещения. На втором - оборудование для показа фильмов. Сам кинозал с панорамным экраном находился в центре. На нём нельзя было показывать обычные фильмы. Требовалось снимать по специальной технологии. Ещё специалисты разрабатывали параллельно со строительством здания. Также они придумали алгоритм монтажа и демонстрации фильмов на 360-градусном экране.
Зрительный зал не предполагал кресел. Фильмы смотрели стоя, чтобы имелась возможность обзора со всех сторон. Изумлённую публику окружали 22 экрана, которые располагались в два ряда (позже их заменили на 11 более крупных). Управлял ими оператор со специального пульта, чтобы картинка выглядела хорошо, а изображения не накладывались друг на друга. Первой кинолентой, которую здесь показали в 1959 году, стала "Дорога весны". До 1991 в Круговой кинопанораме продемонстрировали в общей сложности 18 фильмов. Среди них "Лето в Чехословакии"; "Возьмите нас с собой, туристы"; "В дорогу, в дорогу", "Карпаты" и др. Их съёмками занималась Центральная студия документальных фильмов. На видео ниже вы можете посмотреть, как выглядела круговая кинопанорама в 1959 году.
Непонятная судьба
После распада СССР панорама перестала работать на долгие годы. Только в конце 2000-х здесь вновь начали проводить сеансы. Но показывали всё те же старые советские фильмы. В 2015-м кинотеатр стал функционировать на полную мощность. Кроме того, здесь открыли музей, где можно было узнать об истории сооружения и увидеть, как технически показывали кино . Правда исчезла изюминка сооружения - надпись "Круговая кинопанорама".
В 2019-м начали реконструкцию здания, которую планировали закончить через два года. По заверению столичных властей, в конце 2021 кинотеатр вновь должен был принять посетителей. Сейчас внешне ремонт сооружения выглядит завершённым. Однако, согласно информации на официальном сайте ВДНХ, круговая панорама всё ещё не работает.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Помню, как мы ехали по горному серпантину и все зрители наклонялись на поворотах.
Можно было ещё повернуться и проводить взглядом встречную машину.