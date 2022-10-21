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История самого необычного кинотеатра в СССР

История самого необычного кинотеатра в СССР

Автор:
21 октября 2022 16:30
Метки: СССР   кино   технологии   
719
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Зачем потребовалось строить такой кинотеатр? Правда ли, что работы завершили всего за три месяца? Как было устроено это сооружение, и почему оно стало уникальным для всего СССР? Почему здесь не было привычных для всех кресел? А также - какие фильмы тут показывали? Что с кинотеатром случилось после распада Советского Союза? И работает ли он сейчас?

Догнать и перегнать

Сегодня это круглое здание кажется не совсем заметной постройкой, которая находится около Южного входа на ВДНХ. Однако на момент открытия сооружение считалось технологическим прорывом для СССР. Это был первый в стране панорамный кинотеатр. Идея его создания принадлежит Н.С. Хрущёву. Дело в том, что в 1959 году Москва принимала Американскую выставку в Сокольниках. Заокеанские гости привезли очень много экспонатов, которые показывали, как устроен быт жителей США.

Собирались показывать советским людям и технологические вещицы. Одна из них - система панорамного кино. Её за несколько лет до этого запатентовал Уолт Дисней. Основатель одноимённой компании по производству анимации, а позже и фильмов. Есть версия, что Хрущёв узнал о планах американской стороны заранее и приказал создать в Москве нечто похожее. Конкретных сроков генсек не ставил, но все понимали, что нужно закончить побыстрее. В итоге специалисты уложились в три месяца.

Проект сооружения создали архитектор Наталья Стригалева и инженер Георгий Муратов. Они со своей задачей справились за месяц. Остальной срок ушёл на воплощение идеи в жизнь. В качестве места для конструкции выбрали территорию ВДНХ. Чтобы успеть вовремя, монтаж оборудования вели параллельно со строительством. То есть, когда появился каркас здания без стёкол и крыши, внутри уже начали установку техники.


Технология полного погружения
Внешний вид напоминал постройки в стиле модернизма, характерные для того времени. То есть никакой лепнины, барельефов или других вычурных украшений. Здание сделали их кирпича, но добавили остекление в нижней части. Чтобы казалось, будто верх сооружения парит над землёй. Также облик немного разбавили вентиляционными отверстиями, которые образуют какой-никакой узор. На крыше установили люминесцентную вывеску с надписью "Круговая кинопанорама". Её расположили на металлической конструкции, похожей на плёнку, которую использовали в кинематографе.

Внутри здания было два этажа. На первом (застеклённом) располагались фойе и административные помещения. На втором - оборудование для показа фильмов. Сам кинозал с панорамным экраном находился в центре. На нём нельзя было показывать обычные фильмы. Требовалось снимать по специальной технологии. Ещё специалисты разрабатывали параллельно со строительством здания. Также они придумали алгоритм монтажа и демонстрации фильмов на 360-градусном экране.

Зрительный зал не предполагал кресел. Фильмы смотрели стоя, чтобы имелась возможность обзора со всех сторон. Изумлённую публику окружали 22 экрана, которые располагались в два ряда (позже их заменили на 11 более крупных). Управлял ими оператор со специального пульта, чтобы картинка выглядела хорошо, а изображения не накладывались друг на друга. Первой кинолентой, которую здесь показали в 1959 году, стала "Дорога весны". До 1991 в Круговой кинопанораме продемонстрировали в общей сложности 18 фильмов. Среди них "Лето в Чехословакии"; "Возьмите нас с собой, туристы"; "В дорогу, в дорогу", "Карпаты" и др. Их съёмками занималась Центральная студия документальных фильмов. На видео ниже вы можете посмотреть, как выглядела круговая кинопанорама в 1959 году.

Непонятная судьба

После распада СССР панорама перестала работать на долгие годы. Только в конце 2000-х здесь вновь начали проводить сеансы. Но показывали всё те же старые советские фильмы. В 2015-м кинотеатр стал функционировать на полную мощность. Кроме того, здесь открыли музей, где можно было узнать об истории сооружения и увидеть, как технически показывали кино . Правда исчезла изюминка сооружения - надпись "Круговая кинопанорама".

В 2019-м начали реконструкцию здания, которую планировали закончить через два года. По заверению столичных властей, в конце 2021 кинотеатр вновь должен был принять посетителей. Сейчас внешне ремонт сооружения выглядит завершённым. Однако, согласно информации на официальном сайте ВДНХ, круговая панорама всё ещё не работает.


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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   кино   технологии   
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11  комментариев
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237
Feto13 4 часа назад
Эх... Помню меня отец водил в этот кинотеатр в конце 80х - начале 90х (7 лет) Помню, там показывали какие-то мотогонки и за счет того, что стоишь с задранной головой, возникало ощущение присутствия, даже укачивало на виражах))))
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21k
Альберт Час назад
Смотрел там фильм.
Помню, как мы ехали по горному серпантину и все зрители наклонялись на поворотах.
Можно было ещё повернуться и проводить взглядом встречную машину.
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16k
Bill 2 часа назад
Был там раза три. Припоминаю какое-то кино с парашютистами. Типа, прыгаешь с парашюта, а они потом выстраивают вокруг тебя хоровод в воздухе.
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23k
Андрей 2 часа назад
Бывал я там с родителями, уж не помню что показывали, помню только вышел оттуда в полном восторге и с головокружением.
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
Ходил на фильму "Моя Москва" (вроде так) - под песню Муслима Магомаева показывали панораму столицы. Все б ничего, только киномеханик был из дЯрёвни, звук включил на полную, сцобака, ухи болели.
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88
Sata33 3 часа назад
Да , крутое было кино )
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88
Sata33 Renats Railis 3 часа назад
Эээ , я вообще-то любил туда ходить
Ну и если тебе так интересно , да , добился ... хотя при чем тут ?
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