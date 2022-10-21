История самого необычного кинотеатра в СССР

Проект сооружения создали архитектор Наталья Стригалева и инженер Георгий Муратов. Они со своей задачей справились за месяц. Остальной срок ушёл на воплощение идеи в жизнь. В качестве места для конструкции выбрали территорию ВДНХ. Чтобы успеть вовремя, монтаж оборудования вели параллельно со строительством. То есть, когда появился каркас здания без стёкол и крыши, внутри уже начали установку техники.



Технология полного погружения

Внешний вид напоминал постройки в стиле модернизма, характерные для того времени. То есть никакой лепнины, барельефов или других вычурных украшений. Здание сделали их кирпича, но добавили остекление в нижней части. Чтобы казалось, будто верх сооружения парит над землёй. Также облик немного разбавили вентиляционными отверстиями, которые образуют какой-никакой узор. На крыше установили люминесцентную вывеску с надписью "Круговая кинопанорама". Её расположили на металлической конструкции, похожей на плёнку, которую использовали в кинематографе.