Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?

Плешаков очень хотел взять интервью у Никулина. Организовать встречу помог известный иллюзионист Игорь Кио, с которым Леонид уже работал. Как-то вся троица после решения рабочих вопросов пошла в ресторан. И тут Юрий Владимирович, извинившись за неудобный вопрос, спросил Леонида, растут ли у того волосы на груди. Журналист не растерялся, и, подшучивая, расстегнул на груди рубашку.

И Никулин сказал, что он идеально подходит для эпизодической роли в «Бриллиантовой руке». Для 20-секундного эпизода пришлось изрядно попотеть: его снимали в подземном туалете 4 часа! Гонораром и наградой для Плешакова стало интервью с исполнителем главной роли.