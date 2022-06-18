FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6500 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?

Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?

Автор:
18 июня 2022 16:53
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Плешаков   СССР   актёр   бриллиантовая рука   журналист   история   кино   роль   
2099
8
1

Несмотря на участие только лишь в эпизоде, этот персонаж запомнился поклонникам советской комедии своим таинственным и брутальным видом.

Кто же скрывался за бородой и тёмными очками? Что интересно, многие представители советской прессы в бытность студенчества неоднократно сталкивались с ним. Вернее, с плодами его работы.


Итак, Леонид Плешаков. Конечно, работа в кино непрофессионалов – явление не такое уж редкое. Но обычно это разовые роли. А Леонид Петрович хоть и не был актером, успел сняться в 12 картинах. Что служит наглядным доказательством таланта Плешакова.


Именно роль загадочного «байкера» позволила ему попасть в общую картотеку, откуда потом и приглашали актеров, соответствующих определенной фактуре.

А уж с фактурностью Леонида не поспорить. Лёня родился в 1932 году и, в общем-то, был ребенком войны. Получив школьный аттестат, пошел работать журналистом в «Комсомольскую правду». Довольно быстро успел снискать славу и уважение коллег в журналистской среде. Его даже можно назвать королем интервью того времени.


Плешаков очень хотел взять интервью у Никулина. Организовать встречу помог известный иллюзионист Игорь Кио, с которым Леонид уже работал. Как-то вся троица после решения рабочих вопросов пошла в ресторан. И тут Юрий Владимирович, извинившись за неудобный вопрос, спросил Леонида, растут ли у того волосы на груди. Журналист не растерялся, и, подшучивая, расстегнул на груди рубашку.

И Никулин сказал, что он идеально подходит для эпизодической роли в «Бриллиантовой руке». Для 20-секундного эпизода пришлось изрядно попотеть: его снимали в подземном туалете 4 часа! Гонораром и наградой для Плешакова стало интервью с исполнителем главной роли.


Впоследствии Леонида еще несколько раз приглашали на съемки. Фильмы были не такие известные, но заслуживающие внимания.


Как наш колоритный байкер был связан с будущими журналистами? Некоторое время он писал для журнала «Огонёк», и в эпоху СССР, и сейчас его тексты как эталонные изучают начинающие журналисты и студенты.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Леонид Плешаков   СССР   актёр   бриллиантовая рука   журналист   история   кино   роль   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
102
Sumrak58100 51 минуту назад
После школы журналистом? В Комсомолку? Подробности можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миклухо Поклал 16 минут назад
Не, ну как 20 секундный проходной эпизод можно было снимать 4 часа? И сколько дублей при этом было отснято?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
913
СанТимм 54 минуты назад
Фактурный Мужчина)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40333



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
На радость поклонникам: актёрские дуэты, встретившиеся спустя десятилетия
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
Ангелина - девушка-киборг, которая не сломалась, несмотря на трудности и косые взгляды
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом форуме
Робот Дуняша с четвёртым размером груди произвела фурор на Петербуржском экономическом...
Садж. Сковорода из диска от бороны
Садж. Сковорода из диска от бороны
Женщина-робот: наша русская Дуняша (1 фото + 1 видео)
Женщина-робот: наша русская Дуняша (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Популярные теги
#фото#прикол#история#забавно#комментарии#милота#подборка#новости#автомобили#автомир
#Юмор#картинки#животные#люди#сарказм#Приколы#аварии#авто аварии#позитив#познавательно
#интересно#факты#в мире#Разное#дтп#сатира#кино#природа#США#собака
Новости, которые уже невозможно читать Новости, которые уже невозможно читать Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова 10 лучших фильмов Никиты Михалкова 10 лучших фильмов Никиты Михалкова Как Шеф из “Бриллиантовой руки” оказался в лагере и что с ним стало потом Как Шеф из “Бриллиантовой руки” оказался в лагере и что с ним стало потом 10 воссоединений знаменитых актёров 10 воссоединений знаменитых актёров

На что жалуетесь?

Вернуться