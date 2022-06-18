Таинственный брутал в тёмных очках: кем был этот загадочный персонаж из «Бриллиантовой руки»?

Несмотря на участие только лишь в эпизоде, этот персонаж запомнился поклонникам советской комедии своим таинственным и брутальным видом.
Кто же скрывался за бородой и тёмными очками? Что интересно, многие представители советской прессы в бытность студенчества неоднократно сталкивались с ним. Вернее, с плодами его работы.
Итак, Леонид Плешаков. Конечно, работа в кино непрофессионалов – явление не такое уж редкое. Но обычно это разовые роли. А Леонид Петрович хоть и не был актером, успел сняться в 12 картинах. Что служит наглядным доказательством таланта Плешакова.
Именно роль загадочного «байкера» позволила ему попасть в общую картотеку, откуда потом и приглашали актеров, соответствующих определенной фактуре.
А уж с фактурностью Леонида не поспорить. Лёня родился в 1932 году и, в общем-то, был ребенком войны. Получив школьный аттестат, пошел работать журналистом в «Комсомольскую правду». Довольно быстро успел снискать славу и уважение коллег в журналистской среде. Его даже можно назвать королем интервью того времени.
Плешаков очень хотел взять интервью у Никулина. Организовать встречу помог известный иллюзионист Игорь Кио, с которым Леонид уже работал. Как-то вся троица после решения рабочих вопросов пошла в ресторан. И тут Юрий Владимирович, извинившись за неудобный вопрос, спросил Леонида, растут ли у того волосы на груди. Журналист не растерялся, и, подшучивая, расстегнул на груди рубашку.
И Никулин сказал, что он идеально подходит для эпизодической роли в «Бриллиантовой руке». Для 20-секундного эпизода пришлось изрядно попотеть: его снимали в подземном туалете 4 часа! Гонораром и наградой для Плешакова стало интервью с исполнителем главной роли.
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Впоследствии Леонида еще несколько раз приглашали на съемки. Фильмы были не такие известные, но заслуживающие внимания.
Как наш колоритный байкер был связан с будущими журналистами? Некоторое время он писал для журнала «Огонёк», и в эпоху СССР, и сейчас его тексты как эталонные изучают начинающие журналисты и студенты.
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