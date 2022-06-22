Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов

Почему советское кино всегда обсуждалось, и будет обсуждаться ещё не один десяток лет? Потому что только оно обладало особой атмосферой, заставлявшей думать, что вся причастная к работе команда была добрыми друзьями, готовыми, если нужно, подменить друг друга.
Режиссёры нередко подыгрывали актёрам, тогда как последние разбавляли сценарий своими остроумными импровизациями. Это не было под запретом, а наоборот, часто становилось настоящим украшением фильма.
Единственное исключение – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а именно, сцена похода в баню Лукашина в компании друзей. Всё дело в том, что актёры заменили одну бутафорскую бутылку водки на настоящую. И всё для того, чтобы прямо в кадре отметить день рождения Александра Белявского.
Конечно, удачные дубли были оставлены в кадре, однако Рязанов был очень разозлён этим поступком.
Несмотря на всю серьезность картины «Семнадцать мгновений весны», в ней присутствует милая сцена, когда Штирлиц, выходя из машины, гладит подбежавшего пса и задаёт ему вопрос «Чей же ты, дурашка?». Тихонов медленно вылез и автомобиля, как и положено, однако собаки там не должно было быть.
Тем не менее сцена очень впечатлила режиссера Татьяну Лиознову, что она отказалась её убирать.
А вот Евгений Евстигнеев – настоящий эксперт в бессознательном изменении сценария. Ведь в «Невероятных приключениях итальянцев в России» он должен был играть без гипса, если бы не сломал ногу во время игры в бадминтон. Тем не менее его образ в инвалидной коляске стал одним из самых запоминающихся в фильме.
В сериале «Большая перемена» Савелий Крамаров продемонстрировал своё остроумие, ответив на вопрос Нины Масловой «А что, я тебе кооператив, что ли, строить должен?». Сам вопрос, если кто помнит, звучал так «Ты мне глазки строишь?». Правда, ни первого, ни второго в первоначальном сценарии не было.
На съёмках «Соломенной шляпки» случился весьма курьёзный случай. В эпизоде, когда Казаков, Миронов и Боярский бились на шпагах, у первого случайно слетел парик. Актёр не растерялся, ответил, что не видит в этом ничего смешного, ведь парик – это современно. Курьёзность момента поддержала Алиса Фрейндлих, накрыв голову Казакова Веером.
В «Золушке» есть забавная сцена с монологом мачехи. А ведь его могло и не быть, поскольку Евгений Шварц не терпел сценарных отклонений. Не было бы, если бы не великолепная Фаина Раневская, которая так насмешила режиссера своими репликами, что их было решено оставить.
Ролан Быков в картине «По семейным обстоятельствам» и вовсе умудрился рассмешить всю съёмочную команду. В картине он играл логопеда, поэтому серьёзно произнесенная фраза «У вашей фефочки проблемы с фикцией» никого не оставила равнодушным. Особенно Евстигнеева, который, находясь в кадре, никак не мог успокоиться.
Остроумия своему персонажу добавил и Николай Караченцов в «Белых росах». Дело в том, что в эпизоде, где он спрашивает у своего брата «Кобра твоя еще на курорте греется?», первого слова в сценарии не было. Актёр сам решил приукрасить диалог, что этой «коброй» лишь подчеркнул образ героини.
Ну, и закончим «Служебным романом», а именно ссорой Мягкова и Фрейндлих. По первоначальной задумке, Ахеджакова должна была оставаться в стороне, однако актёр схватил её и стал закрываться от «начальницы». Так что все крики и эмоции в этой сцене оказались более чем настоящими.
Источник:
АНТИФИШКИ
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