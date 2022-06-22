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Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов

Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов

Автор:
22 июня 2022 23:54
Сообщество : Кино
Метки: Легендарные советские актрисы   СССР   Советская киноклассика   импровизации   кино   ностальгия   советские фильмы   
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Почему советское кино всегда обсуждалось, и будет обсуждаться ещё не один десяток лет? Потому что только оно обладало особой атмосферой, заставлявшей думать, что вся причастная к работе команда была добрыми друзьями, готовыми, если нужно, подменить друг друга.

Режиссёры нередко подыгрывали актёрам, тогда как последние разбавляли сценарий своими остроумными импровизациями. Это не было под запретом, а наоборот, часто становилось настоящим украшением фильма.


Единственное исключение – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а именно, сцена похода в баню Лукашина в компании друзей. Всё дело в том, что актёры заменили одну бутафорскую бутылку водки на настоящую. И всё для того, чтобы прямо в кадре отметить день рождения Александра Белявского.

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Конечно, удачные дубли были оставлены в кадре, однако Рязанов был очень разозлён этим поступком.


Несмотря на всю серьезность картины «Семнадцать мгновений весны», в ней присутствует милая сцена, когда Штирлиц, выходя из машины, гладит подбежавшего пса и задаёт ему вопрос «Чей же ты, дурашка?».  Тихонов медленно вылез и автомобиля, как и положено, однако собаки там не должно было быть.

Тем не менее сцена очень впечатлила режиссера Татьяну Лиознову, что она отказалась её убирать.


А вот Евгений Евстигнеев – настоящий эксперт в бессознательном изменении сценария. Ведь в «Невероятных приключениях итальянцев в России» он должен был играть без гипса, если бы не сломал ногу во время игры в бадминтон. Тем не менее его образ в инвалидной коляске стал одним из самых запоминающихся в фильме.

В сериале «Большая перемена» Савелий Крамаров продемонстрировал своё остроумие, ответив на вопрос Нины Масловой «А что, я тебе кооператив, что ли, строить должен?». Сам вопрос, если кто помнит, звучал так «Ты мне глазки строишь?».  Правда, ни первого, ни второго в первоначальном сценарии не было.

На съёмках «Соломенной шляпки» случился весьма курьёзный случай. В эпизоде, когда Казаков, Миронов и Боярский бились на шпагах, у первого случайно слетел парик. Актёр не растерялся, ответил, что не видит в этом ничего смешного, ведь парик – это современно. Курьёзность момента поддержала Алиса Фрейндлих, накрыв голову Казакова Веером.

В «Золушке» есть забавная сцена с монологом мачехи. А ведь его могло и не быть, поскольку Евгений Шварц не терпел сценарных отклонений. Не было бы, если бы не великолепная Фаина Раневская, которая так насмешила режиссера своими репликами, что их было решено оставить.

Ролан Быков в картине «По семейным обстоятельствам» и вовсе умудрился рассмешить всю съёмочную команду. В картине он играл логопеда, поэтому серьёзно произнесенная фраза «У вашей фефочки проблемы с фикцией» никого не оставила равнодушным. Особенно Евстигнеева, который, находясь в кадре, никак не мог успокоиться.

Остроумия своему персонажу добавил и Николай Караченцов в «Белых росах».  Дело в том, что в эпизоде, где он спрашивает у своего брата «Кобра твоя еще на курорте греется?», первого слова в сценарии не было. Актёр сам решил приукрасить диалог, что этой «коброй» лишь подчеркнул образ героини.

Ну, и закончим «Служебным романом», а именно ссорой Мягкова и Фрейндлих. По первоначальной задумке, Ахеджакова должна была оставаться в стороне, однако актёр схватил её и стал закрываться от «начальницы». Так что все крики и эмоции в этой сцене оказались более чем настоящими.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Легендарные советские актрисы   СССР   Советская киноклассика   импровизации   кино   ностальгия   советские фильмы   
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4  комментария
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Андрей Иванов 51 минуту назад
А всё потому, что большинство советских актёров - театральные артисты, как правило состоявшиеся. А в театре очень часто бывают случаи, когда приходится отступать от сценария - дублей то нету. Опять же - опыт. А сейчас у нас голливудский вариант - актёра берут за подходящую мордашку, это такая по факту кукла-биоробот, он сам нихрена не может, а опыт - он когда ещё появится
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Антибиотик
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