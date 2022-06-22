Остроумие в советском кино: милые и забавные импровизации актёров, ставшие украшением фильмов

Режиссёры нередко подыгрывали актёрам, тогда как последние разбавляли сценарий своими остроумными импровизациями. Это не было под запретом, а наоборот, часто становилось настоящим украшением фильма.

Единственное исключение – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а именно, сцена похода в баню Лукашина в компании друзей. Всё дело в том, что актёры заменили одну бутафорскую бутылку водки на настоящую. И всё для того, чтобы прямо в кадре отметить день рождения Александра Белявского.