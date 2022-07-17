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Лучшие советские научно-фантастические фильмы

Лучшие советские научно-фантастические фильмы

Автор:
17 июля 2022 09:50
Сообщество : Кино
Метки: СССР   актеры   кино   научно-фантастические фильмы   роль   фильм   
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В последнее время часто смотрю советское кино и решил вспомнить, что мне больше всего нравится из научно-фантастических фильмов, сделанных в СССР. Не принимая в расчёт сказки, фэнтези и прочие фантасмагории, что оставляет за рамками такие шедевры, как «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кин-дза-дза».

Я предлагаю список кинопроизведений, которые близки к «твёрдой» научной фантастике и оказались наиболее важны для развития жанра в Советском Союзе. Порядок хронологический, по дате выпуска.


Аэлита

Яков Протазанов, 1924

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Если пропагандистское содержание романа про революцию на отдельно взятой планете сегодня вызывает усмешку, то компоненты визуального ряда — операторская работа, костюмы и декорации — по-прежнему смотрятся мощно. Вместе с лентами «Броненосец «Потемкин»» и «Земля» протазановская «Аэлита» стала главным достижением советского немого авангарда. Алексею Толстому мы должны сказать спасибо за то, что он запустил жанровую фантастическую книгу в массы, пользуясь своей известностью в «большой литературе».


Планета бурь

Павел Клушанцев, 1961

И снова фильм важен не сюжетом, а визуальной составляющей. Клушанцев мастерски использовал впечатляющие и новаторские (для советского кинематографа) спецэффекты: ракеты, космический полёт, посадка на Венеру, человекоподобный робот и пугающая венерианская флора и фауна. К слову, этим фильм довольно похож на голливудскую «Запретную планету», вышедшую на пять лет раньше. Качество советского фильма было не хуже: он шёл в 1960-е в американском прокате в двух вариантах «пиратского» монтажа с доснятыми сценами.


Волшебный халат

Али-Сэттар Атакишиев, 1964

Азербайджанский фильм для школьников, в котором намешаны различные фантастические темы, например, попаданец из прошлого в настоящем. Любителя НФ должна заинтересовать последняя треть кинокартины, в которой пионер и пионерка переносятся в Баку — город светлого советского будущего. Фильм занимательно показывает быт человечества в будущем: мобильные планшеты вместо книг, моментальная проверка школьных знаний, автоматические космические корабли… Главные герои даже высаживаются на тёмной стороне Луны и разгуливают по поверхности. Показ быта будущего предвосхитил аналогичные сцены в «Гостье из будущего». Слегка разочаровывает, что НФ-допущения сценарист пытается объяснить цирковыми иллюзиями.


Гиперболоид инженера Гарина

Александр Гинцбург, 1965

Экранизация ещё одного эпохального романа Алексея Толстого. Вероятно, один из первых в мире фильмов в жанре ретрофантастики и, в какой-то мере, альтернативной истории. То, что у Толстого было недалёким будущим, здесь стало сорокалетним прошлым: нам показывают альтернативные 1920-е. Ранее такая «ретрофантастика» получалась, кажется, только при экранизациях книг Жюля Верна. В «Гиперболоиде» убедительные и находчивые спецэффекты, масштабные ретрофутуристичные декорации, и единственное, что его портит — устаревший сюжет об алчности капитализма.


Солярис

Андрей Тарковский, 1972

Кино мирового класса, вытянувшее жанр твёрдой научной фантастики на уровень «высокого» кинематографа. Лента регулярно попадает в топ-250 фильмов на IMDB, что показывает, с каким интересом её смотрят и сейчас зрители по всему миру. Актёрская игра, спецэффекты, декорации, сюжет и непредсказуемая развязка — всё сделано по «гамбургскому счёту». Одним из источников вдохновения стала «Космическая одиссея 2001 года». Без романа Станислава Лема, конечно, «Соляриса» Тарковского бы не было, но «Солярис»-фильм настолько далеко ушёл от идей писателя, что считать его экранизацией не совсем правильно. Лем с этим был согласен — он не считал его своим «Солярисом».


Москва — Кассиопея

Ричард Викторов, 1974

Юные герои, 13-летние пионеры отправляются в межзвёздное путешествие на космическом корабле одни, без взрослых — так они осуществляют мечту всех советских мальчишек и девчонок. Это лента про счастливую юность, дружбу и необходимость учиться и работать (без назидательности не обошлось). Спецэффекты сделаны качественно, а сложно продуманная сцена в невесомости стала хрестоматийной, её изучают в киновузах. Продолжение дилогии «Отроки во вселенной» вышло слабее: её испортил наивный сюжет про вымирающую инопланетную цивилизацию, которую уничтожают собственные человекоподобные роботы.


Сталкер

Андрей Тарковский, 1979

Как и «Солярис», «Сталкер» входит в топ-250 IMDB. Как и «Солярис», «Сталкер» очень далеко ушёл от исходного текста романа, но сценарий адаптировали и тысячекратно переписывали сами братья Стругацкие. «Сталкер» — самый известный и популярный фильм Тарковского. Это объясняется не только выдающимся сюжетом и актёрскими талантами, но и фантастическим поджанром. Оператор и декораторы тщательно рисуют картину постапокалипсиса локального масштаба. Визуальные находки вдохновили целое направление современного «постапока».


Через тернии к звёздам

Ричард Викторов, 1981

Рядовой советский школьник не видел «Звёздных войн» и «Чужого», зато их видел Викторов. Для меня в возрасте октябрёнка «Через тернии к звёздам» стали «Звёздными войнами» и «Чужими» в одной упаковке — я до сих пор убеждён, что в своей жизни не видел фильма более страшного, чем эта лента Викторова. Звездолёт «Пушкин», таинственная инопланетянка, умирающая планета Десса, деспот Туранчокс и всепожирающая биомасса — последняя теперь у меня ассоциируется с Тысячным потомством Шуб-Ниггурат. Сценарию Кира Булычёва и его осмыслению Викторовым несколько не хватает чувства меры и вкуса — это особенно проявилось в их следующей совместной киноработе «Комета».


Гостья из будущего

Павел Арсенов, 1984

Пятисерийный телефильм по повести Кира Булычёва стал культовым в год дебюта (1985), хотя в то время слово «культовый» имело иное значение. Я до сих пор помню, как страдал от того, что пропустил четвёртую серию из-за посещения поликлиники. Но главными сериями были первая и вторая. Они поражали советского ребёнка пейзажами и бытом Москвы через 100 лет. Институт времени, инопланетяне с Альфы Центавра, двери-телепорты, стреляющие бластеры и, конечно, возможность «флипнуть на космодром» (то есть использовать флип — индивидуальный флаер, работающий по системе каршеринга). Тут же и главный макгаффин советского кино — миелофон. «Алиса» превратилась в популярное имя для девочки.


Посредник

Владимир Потапов, 1990

Удивительно правдоподобная история инопланетного вторжения на Землю, сделанная в виде 3-серийного телефильма. Тут есть и необычная для советского кино сюжетная канва «Вторжения похитителей тел», и сложное устройство социума инопланетян, и необходимость подвига, который должны совершить подростки — только в них чужеродные враги не могут подсадить своё сознание. Успех фильма полностью основывается на отличном литературном сюжете, который заимствован из повести Александра Мирера. Советские люди победили инопланетян, а через год СССР не стало…


Конечно, были в СССР и другие научно-фантастические фильмы, которые стоит посмотреть. В десятку не пробились «Космический рейс», «Человек-амфибия», «Шанс», «Зеркало для героя», «Искушение Б» и другие работы.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   актеры   кино   научно-фантастические фильмы   роль   фильм   
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27k
Андрей Иванов 22 минуты назад
С "лучшими" - фигнямба. В списке куча "забытых" и "премированных". Очень вкусовщинский список

1. Москва - Кассиопея и Отроки во вселенной
2. Большое космическое путешествие
3. Через тернии к звёздам
4. Крах инженера Гарина 1973 (гораздо интересне гиперболоида)
5. Капитан Немо (3 серии)
6. Человек-амфибия 1961
7. Петля Ориона 1980
8. Лунная Радуга
9. Дознание пилота Пиркса
10. Приключения Электроника
11. Тот самый Мюхгаузен
12. Собачье сердце 1988
13. Чародеи (единственная приличная экранизация Стругацких, на мой взгляд)
14. Иван Васильевич меняет профессию.
15. Кин-дза-дза
16. Старик Хоттабыч 1957
17. Тайна железной двери
18. Новогодние приключения Маши и Вити
19. Земля Санникова
20. Эта весёлая планета
21. Отель "У погибшего альпиниста"
22. Похищение чародея
23. Завещание профессора Доуэля

Это именно лучшие, есть ещё куча приличных, но на "лучшие" не дотягивает
Ну и море замечательных сказок, которые в принципе та же фантастика
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2k
Vovan Petroff 13 минут назад
Эх вы!
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454
Вася Полчаса назад
Небо зовет
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454
Вася Полчаса назад
Под созвездием Близнецов
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19k
Alf 42 минуты назад
Эта весёлая планета. И...
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1k
Мурчелло 48 минут назад
Сталкер читать было интересно.Фильм полный отстой.
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69k
Доктор Джонс 57 минут назад
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