Лучшие советские научно-фантастические фильмы

Удивительно правдоподобная история инопланетного вторжения на Землю, сделанная в виде 3-серийного телефильма. Тут есть и необычная для советского кино сюжетная канва «Вторжения похитителей тел», и сложное устройство социума инопланетян, и необходимость подвига, который должны совершить подростки — только в них чужеродные враги не могут подсадить своё сознание. Успех фильма полностью основывается на отличном литературном сюжете, который заимствован из повести Александра Мирера. Советские люди победили инопланетян, а через год СССР не стало…

Конечно, были в СССР и другие научно-фантастические фильмы, которые стоит посмотреть. В десятку не пробились «Космический рейс», «Человек-амфибия», «Шанс», «Зеркало для героя», «Искушение Б» и другие работы.