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Как в советское время рекламировали товары и услуги

Как в советское время рекламировали товары и услуги

Автор:
14 декабря 2022 15:53
Сообщество : СССР
Метки: СССР   забавно   продам   реклама   реклама прошлого   советская реклама   
702
16

В СССР было место рекламе. Тогда она отличалась от привычной нам сегодня, но задание было то же - привлечь потребителя. Завлечь приобрести услуги, товары. Плакаты были яркими, даже требовательными. Давайте посмотрим, как это было.

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А как вам советские способы продать что-то?

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Метки: СССР   забавно   продам   реклама   реклама прошлого   советская реклама   
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ChePaev 42 минуты назад
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29k
Андрей Иванов Полчаса назад
Вятку практически не рекламировали, кстати. Я в 90-х подключал официально. Половина клиентов считала, что купили новую версию "Сибири" и очень удивлялись, когда понимали, что машина - автомат и ВСЁ делает сама, забирая воду из водопровода самостоятельно. Частый вопрос - а как нам сюда воду заливать? (имея ввиду, что заливать будут вручную).
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