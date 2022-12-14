Как в советское время рекламировали товары и услуги

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В СССР было место рекламе. Тогда она отличалась от привычной нам сегодня, но задание было то же - привлечь потребителя. Завлечь приобрести услуги, товары. Плакаты были яркими, даже требовательными. Давайте посмотрим, как это было.
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Микроволновая печь была роскошью в 1979 году, так как стоила примерно две средние зарплаты в то время
А как вам советские способы продать что-то?
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