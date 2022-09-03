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"Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне

"Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне

Автор:
03 сентября 2022 08:50
Сообщество : Кино
Метки: Под каменным небом   СССР   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Норвежцы сами попросили. В 1973 году норвежский "Тимфильм" предложил "Ленфильму" совместные съемки фильма про один из эпизодов Петсамо-Киркенесской операции.

"Ленфильм" дал добро, назначил режиссера Игоря Масленникова, предоставил необходимые декорации.

Основные роли в фильме исполнили как норвежские, так и советские актеры, хотя норвежцев в фильме больше.

Действие фильма основано на реальных событиях. Может быть для граждан нашей страны события, показанные в фильме, являются малоизвестными (или вообще неизвестными), но для норвежцев это была важная страничка в истории страны.

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Наверное, из-за излишней "документальности" данный фильм смотрится не очень интересно. Он является лишь некоторой хронологией эпизода Второй мировой войны.

Конечно, интересно увидеть известных советских актеров, которые хотя бы ненадолго, но попадают в кадр. Евгений Леонов, Николай Бурляев, Олег Янковский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько.


Сюжет фильма

События происходят в октябре 1944 года. Жители норвежского Киркинеса не стали выполнять гитлеровский приказ об эвакуации на юг. Они укрылись в заброшенной шахте.

Норвежское движение Сопротивления и Советская армия действуют совместно. Им стало известно о планах гитлеровцев взорвать старые штольни.

Теперь нужно как-то предотвратить, чтобы немецкие фашисты осуществили свой страшный замысел.

Значительная часть съемок проходила в Крыму, так как норвежские морозы не могли позволить операторам снимать так, как надо.

В нашей стране данный фильм не так хорошо известен, так как снимался он прежде всего для норвежцев. Совместное сотрудничество было нелегким, так как каждый из режиссеров (с советской стороны - Масленников, а с новержской - Андерсен) старались сделать более яркими свои эпизоды.

Но в целом данный фильм является своеобразным памятником подвига как норвежских, так и советских людей. И этот памятник не сбросить с пьедестала, так как подобные фильмы снимаются для того, чтобы помнили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Под каменным небом   СССР   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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magic32 50 минут назад
"Теперь нужно как-то предотвратить, чтобы немецкие фашисты осуществили свой страшный замысел." - это на каком языке?
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Viktor 8 минут назад
Я думаю, сейчас этот фильм у норвегов крайне не популярен, мягко говоря! Забыли все, суки, что для них Красная армия сделала!
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21k
ВАТНИК 50 минут назад
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