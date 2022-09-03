"Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне

"Ленфильм" дал добро, назначил режиссера Игоря Масленникова, предоставил необходимые декорации.

Основные роли в фильме исполнили как норвежские, так и советские актеры, хотя норвежцев в фильме больше.

Действие фильма основано на реальных событиях. Может быть для граждан нашей страны события, показанные в фильме, являются малоизвестными (или вообще неизвестными), но для норвежцев это была важная страничка в истории страны.