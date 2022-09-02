“Не родись красивой”: яркая внешность помогла актрисе Ирине Мирошниченко сделать карьеру, но счастья так и не принесла

Её считали “главной блондинкой советского кино” - обаятельная, умная и юморная Ирина умела выделиться даже на фоне известных звёзд отечественного кино. Конечно же, мужчины были от неё без ума.
Ирине Мирошниченко 80 лет. И с высоты жизненного опыта, актриса жалеет лишь о том, что сделала в молодости слишком много ошибок и посвятила карьере всю свою жизнь.
Мирошниченко - это фамилия матери Ирины, с ней она и вошла в пантеон советских актрис. По отцу она Вайнштейн, но его репрессировали, поэтому его фамилию решено было не брать.
Детство у Ирины было не из лёгких. Родилась в Барнауле, в эвакуации, после войны вместе с матерью и старшим братом вернулась в Москву и поселилась в 9-метровой комнате в коммуналке. Жили крайне бедно, при этом, мать твёрдо решила сделать из девочки актрису.
Уже в 6 лет Ирина занималась в школе при училище имени Гнесиных и играла на скрипке. На это ушло два года:
“Пожалели меня, забрали – слишком уж слаба я была, сил не хватало держать скрипочку”.
Непростое детство и юность наложили отпечаток на поведение и привычки Ирины. После школы она поступила в школу-студию МХАТ, где всем студентам было запрещено сниматься в кино во время обучения. Но уже на третьем курсе Мирошниченко снялась в фильме “Я шагаю по Москве” и не вылетела из ВУЗа. На съёмках она познакомилась и подружилась с Никитой Михалковым - она вообще умела заводить полезные знакомства. По воспоминаниям коллег, Ирина всегда была открытой, весёлой и дружелюбной - и всегда знала себе цену и ничего не делала просто так.
После окончания школы-студии Мирошниченко приняли во МХАТ. Она проработала там 5 лет и крупных ролей не получала. Быть “пятой с левого края в заднем ряду” ей не нравилось и она уже подумывала об уходе. Но тут главным режиссёром театра стал Олег Ефремов. Он любил жизнь, умел выпить и ценил женскую красоту - поэтому сразу обратил внимание на яркую Ирину. Олег Николаевич был старше её на 15 лет.
Об их романе судачила вся Москва, а Мирошниченко стала получать крупные роли в спектаклях. Затем отношения постепенно сошли на нет и они расстались. Надо отдать должное Олегу Николаевичу - карьера Мирошниченко в театре после этого нисколько не пострадала.
Вскоре Ирина вышла замуж за драматурга Михаила Шатрова, он был старше её на 10 лет. Шатров обладал неплохими связями и тоже способствовал карьере супруги и лояльно относился к тому, что Ирина вела довольно свободно вела себя в браке. Когда же Мирошниченко забеременела, то сделала аборт - решила, что ребёнок может притормозить её работу в театре и кино. А через 10 лет их брак распался.
Ирина переехала жить к режиссёру Витаутасу Жалакявичюсу, но что-то не заладилось и через полгода они расстались.
Параллельно с ролями в театре и кино, Мирошниченко серьёзно занималась вокалом и записала несколько альбомов. Пела дуэтом с Львом Лещенко, работала с Костей Никольским.
Позже стала женой актёра Игоря Васильева, но его карьера сложилось не очень удачно, и в их семье начался разлад. После того, как она сделала очередной аборт, супруги разошлись.
Как считает сама Ирина, её главная ошибка - отказ от материнства.
“Я просто не могла себе позволить заниматься детьми! И теперь я понимаю, что это моя большая ошибка. Но в то же время знаю, что я не сделала бы так много, если бы воспитывала детей”.
В свои 80 лет Ирина до сих пор играет в театре и любима своей аудиторией. Хоть она и считает, что сделала немало ошибок, её жизнь и карьера всё равно сложилась не самым худшим образом.
Источник:
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В таком возрасте так вызывающе..краситься нельзя.
Главной блондинкой советского кино была Любовь Орлова. Аффтар просто по молодости не слышал про нее. Потом было много блондинок, разных, и Мирошниченко никак не была лучшей из них, ИМХО, конечно, кому и кобыла невеста...