“Не родись красивой”: яркая внешность помогла актрисе Ирине Мирошниченко сделать карьеру, но счастья так и не принесла

Ирине Мирошниченко 80 лет. И с высоты жизненного опыта, актриса жалеет лишь о том, что сделала в молодости слишком много ошибок и посвятила карьере всю свою жизнь.

Мирошниченко - это фамилия матери Ирины, с ней она и вошла в пантеон советских актрис. По отцу она Вайнштейн, но его репрессировали, поэтому его фамилию решено было не брать.

Детство у Ирины было не из лёгких. Родилась в Барнауле, в эвакуации, после войны вместе с матерью и старшим братом вернулась в Москву и поселилась в 9-метровой комнате в коммуналке. Жили крайне бедно, при этом, мать твёрдо решила сделать из девочки актрису.