Всенародная слава, которая принесла ему только страдания

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Вряд ли кто-то не знает актёра Александра Демьяненко. Его "Шурик" стал наградой и наказанием одновременно - ведь актёр стал тенью, заложником своего персонажа.
Александр Сергеевич Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске, в семье театрального актёра. Отец для мальчика Саши был всегда образцом и эталоном, даже несмотря на то, что папа не раз уходил из семьи к другим женщинам.
Практически каждый день после школы Саша шёл к отцу в театр и часами смотрел на всё, что там происходит и ему всё так нравилось, что мальчик принял решение, что тоже хочет стать актёром.
Практически каждый день после школы Саша шёл к отцу в театр и часами смотрел на всё, что там происходит и ему всё так нравилось, что мальчик принял решение, что тоже хочет стать актёром.
Сашу не интересовало ничего, кроме театра. Окончив в 1954 году среднюю школу и тут ему повезло - в тот год в Свердловске начала свою работу приёмная комиссия МХАТа, которая приехала в город в поиске молодых талантов. Саша так волновался, что с треском провалил экзамен.
Пришлось поступить в местный университет и изучать там право. Но уже через год понял, что быть юристом ему не по душе, забрал документы и уехал в Москву, чтобы попробовать поступить в театральный ещё раз.
Пришлось поступить в местный университет и изучать там право. Но уже через год понял, что быть юристом ему не по душе, забрал документы и уехал в Москву, чтобы попробовать поступить в театральный ещё раз.
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Демьяненко решил поступать одновременно в два театральных вуза - ГИТИС и Щукинское училище. И поступил в оба. Остановился на ГИТИСе, как когда-то и его отец. Несомненно Александр был очень талантливым, но его странные и безрассудные поступки приводили в недоумение всех педагогов. Он, например, мог просто прервать учёбу и уехать к родным в Свердловск. Педагоги и мастер курса Иосиф Раевский выгонять юношу не стали, но очень попросили больше так без важной причины не поступать.
После получения диплома в 1959 году Александра приняли в труппу Московского театра им. Маяковского, где он прослужил три года. Но в итоге перевесило кино, в котором он начал работу ещё на втором курсе учёбы.
Дебютировал молодой актёр в роли Мити в фильме "Ветер". Режиссёрам и зрителям он запомнился в этой оптимистичной драме, которая завершала "комсомольскую" трилогию "Тревожная молодость" и "Павел Корчагин". Образ скромного и интеллигентного молодого человека, способного на подвиг прочно закрепился за Александром.
Дебютировал молодой актёр в роли Мити в фильме "Ветер". Режиссёрам и зрителям он запомнился в этой оптимистичной драме, которая завершала "комсомольскую" трилогию "Тревожная молодость" и "Павел Корчагин". Образ скромного и интеллигентного молодого человека, способного на подвиг прочно закрепился за Александром.
В 1961 году вышел ещё один фильм под названием "Мир входящему", в нём снова был задействован Демьяненко. Его герой - лейтенант Ивлев, только что окончивший военное училище. Кинолента понравилась не только советским зрителям - её с удовольствием смотрели и за рубежом. Фильм получил множество призов на самых известных фестивалях - Брюссельском и Венецианском. Два других фильма, вышедших после драмы "Мир входящему", упрочили положение Александра Демьяненко в советском кинематографе. Лирическая комедия "Карьера Димы Горина", в которой молодой актёр изобразил честного кассира, сделала его ещё более известным. Успех был закреплён блестящей комедией "Взрослые дети".
В 1962 году Александр принял решение уйти из театра Маяковского и перебраться в Ленинград, где ему предоставили квартиру, ну и актёр достаточно часто снимался на "Ленфильме".
С Демьяненко вышел новый фильм "Порожний рейс", который ждал большой успех, такой же как и у фильма "Государственный преступник", где актёр сыграл молодого следователя по особо важным делам.
Этот период карьеры Демьяненко можно назвать временем активного роста. Его узнавали на улицах, фотографии его можно было купить в "Союзпечати". До "Шурика" оставалось совсем немного...
С Демьяненко вышел новый фильм "Порожний рейс", который ждал большой успех, такой же как и у фильма "Государственный преступник", где актёр сыграл молодого следователя по особо важным делам.
Этот период карьеры Демьяненко можно назвать временем активного роста. Его узнавали на улицах, фотографии его можно было купить в "Союзпечати". До "Шурика" оставалось совсем немного...
Леониду Гайдаю нужен был типаж для роли непутевого интеллектуального оболтуса, который постоянно оказывается в смешных ситуациях. Когда режиссёр приехал в Ленинград и увидел Демьяненко, то сразу же понял, что нашёл, что искал. Но у персонажа должны были быть светлые волосы, Демьяненко обесцветили и обесцвечивали ещё не раз. Кожа у бедного "Шурика" покрывалась волдырями.
После выхода фильма "Операция "Ы" популярность актёра взлетела просто до небес. Никто уже даже не пытался называть его по имени, называя просто Шуриком. Гайдая завалили письмами с просьбами продолжать историю об обаятельном Шурике. Через два года вышла "Кавказская пленница", где снова зрители увидели Демьяненко в обожаемом образе.
В 1973 году вышла комедия "Иван Васильевич меняет профессию" и стала настоящим шедевром, в которой для Шурика тоже нашлось место.
Но к сожалению, у всей это огромной славы была и обратная сторона - за Демьяненко тянулся образ нелепого студента-блондина в очочках, режиссёры с трудом находили для него роли.
В 1973 году вышла комедия "Иван Васильевич меняет профессию" и стала настоящим шедевром, в которой для Шурика тоже нашлось место.
Но к сожалению, у всей это огромной славы была и обратная сторона - за Демьяненко тянулся образ нелепого студента-блондина в очочках, режиссёры с трудом находили для него роли.
Александр Сергеевич не мог просто пройти по улице: его преследовали на улице, к нему мог подойти любой, похлопать по плечу, фамильярно назвать Шуриком, настойчиво приглашать выпить, что, конечно, не очень нравилось актёру. Его приглашали на встречи со зрителями, на которые он соглашался только потому что за них платили, там от него требовали рассказать про личную жизнь. Это было для актёра возмутительным, он считал, что личная жизнь неприкосновенна. Режиссёры никак не могли предложить роли, поэтому работы практически не было.
Александр Сергеевич начал дублировать зарубежные фильмы и многие зарубежные звёзды фильмов и мультфильмов говорят его голосом. Время от времени ему всё-таки предлагали какой-нибудь интересный эпизод или роль в хорошем фильме. (Шестаков в "Зелёном фургоне", Илья Сохатых в "Угрюм-реке").
Александр Сергеевич начал дублировать зарубежные фильмы и многие зарубежные звёзды фильмов и мультфильмов говорят его голосом. Время от времени ему всё-таки предлагали какой-нибудь интересный эпизод или роль в хорошем фильме. (Шестаков в "Зелёном фургоне", Илья Сохатых в "Угрюм-реке").
После своего ухода с "Ленфильма" Демьяненко стал актёром Театра комедии Акимова, а в середине 90-х перешёл в петербургский театр "Приют комедиантов", где играл в постановках "Антигона" и "Владимирская площадь". Его персонажи были совершенно разными, но Александр был удивительно органичен в них, что подтвердило наличие у него драматического таланта, которому так и не дали раскрыться в полной мере.
Во время съёмок одного из эпизодов комедийного сериала "Клубничка" у Александра Сергеевича произошло отслоение сетчатки глаза. Врачи оперировали его под сильным наркозом, из которого актёр вышел с трудом. Через некоторое время его снова госпитализировали с инфарктом. К тому же повторным. Врачи стали экстренно готовить его к шунтированию, но было уже слишком поздно.
Один из лучших советских актёров, Александр Сергеевич Демьяненко, ушёл из жизни 22 августа 1999 года.
Один из лучших советских актёров, Александр Сергеевич Демьяненко, ушёл из жизни 22 августа 1999 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Думаю Смирнов тоже часто слышал -"Надо Федя, надо!". Так что дело скорее в том, что сам Демьяненко на этом слишком зациклился.