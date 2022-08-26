Всенародная слава, которая принесла ему только страдания

Александр Сергеевич не мог просто пройти по улице: его преследовали на улице, к нему мог подойти любой, похлопать по плечу, фамильярно назвать Шуриком, настойчиво приглашать выпить, что, конечно, не очень нравилось актёру. Его приглашали на встречи со зрителями, на которые он соглашался только потому что за них платили, там от него требовали рассказать про личную жизнь. Это было для актёра возмутительным, он считал, что личная жизнь неприкосновенна. Режиссёры никак не могли предложить роли, поэтому работы практически не было.

Александр Сергеевич начал дублировать зарубежные фильмы и многие зарубежные звёзды фильмов и мультфильмов говорят его голосом. Время от времени ему всё-таки предлагали какой-нибудь интересный эпизод или роль в хорошем фильме. (Шестаков в "Зелёном фургоне", Илья Сохатых в "Угрюм-реке").