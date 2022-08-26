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Всенародная слава, которая принесла ему только страдания

Всенародная слава, которая принесла ему только страдания

Автор:
26 августа 2022 20:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   кино   советские актеры   
1651
11
Вряд ли кто-то не знает актёра Александра Демьяненко. Его "Шурик" стал наградой и наказанием одновременно - ведь актёр стал тенью, заложником своего персонажа.
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Источник:

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Метки: Жизнь   СССР   актеры   биография   интересное   кино   советские актеры   
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11  комментариев
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Заложник одной роли... Но если эта роль стала значимой, как минимум, у двух поколений - это стоило того...
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13k
Пук Полчаса назад
Вот это фотка очень нравится. Весь трагизм в ней.
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12k
P.F. 37 минут назад
Очень талантливый актер, который одной ролью вписал себя в историю.
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51k
smakido 47 минут назад
Александр Демьяненко был очень критичен и несправедлив по отношению к своим ролям, которых, кстати, у него было немало как в кино, так и в театре!
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4k
perekrestok 50 минут назад
Удалось посмотреть много фильмов с участием А.С.Демьяненко. Потрясающий актер! Талантище! Жаль конечно что многие его помнят по ролям Шурика и другие его роли тонут в популярности Шурика. Но народная память лучшее свидетельство популярности актера.
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110
Ffffff Ffffffffff 54 минуты назад
Лучше быть заложником одной роли и заслужить всенародную любовь, чем сыграть много проходных ролей в разных амплуа, по-моему мнению. Но, несомненно, он был чертовски хорош в молодости.
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83k
parallax Час назад
Может в кино он забуксовал в одном амплуа, но в театре его карьера была вполне удачной. Не раз бывал на спектаклях с его участием, очень одарённый был актёр.
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20k
babuby 2 часа назад
Это ещё как посмотреть! Многим-ли актёрам удаётся создать такой образ, который-бы впечатался настолько глубоко и так надолго, в память такого количества людей!?
Думаю Смирнов тоже часто слышал -"Надо Федя, надо!". Так что дело скорее в том, что сам Демьяненко на этом слишком зациклился.
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