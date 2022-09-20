«Покойся с миром, Британская империя»: жители Дублина скинули в реку гроб в знак протеста против английской монархии

Только закончилось прощание с Елизаветой II и тут такое.
Отношения ирландцев и англичан слишком хорошими не назовёшь. Этому немало способствовали сами жители туманного Альбиона - сначала они захватили Ирландию, позже, когда там начался голод из-за поражения картофеля фитофторозом, не оказали никакой помощи. В те годы погибло и эмигрировало около 30% населения. Кстати, Джо Байден - потомок ирландских переселенцев. Как и Джон Кеннеди.
Ну а потом англичане жесточайшим образом подавляли любые попытки сепаратизма в Ирландии. Собственно, появление Ирландской республиканской армии - это прямое следствие того давления англичан. Хотя сами они утверждают, что всё наоборот: сначала появилась ИРА, а потом уже начался жесткач. Но ирландцы им не особенно верят.
Справедливости ради - боевики ИРА порой творили жуткие вещи. Террор, запугивание населения, расправы с теми, кто поддерживал английское правление. Именно ИРА организовывали теракты, в которых гибли мирные граждане. К примеру, в 1993 году они подорвали бомбы в британском городе Уоррингтон, тогда погибло два мальчика. Терроризму нет и не может быть оправдания, поэтому ИРА многие ненавидели, и совершенно заслуженно. На тему взрыва в Уоррингтоне была даже написана небезызвестная песня:
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«В то время, когда была написана «Zombie» мы были в туре по Великобритании. Это было перед мирным договором и проблем было немало. Тогда много бомб оказывалось в Лондоне и я помню тот момент, когда ребёнок был убит бомбой, подброшенной в мусорную корзину, вот почему в песне есть строка «A child was slowly taken» («Ребёнка забрали»).
Мы ехали в автобусе, я была недалеко от места, где это случилось, и это сильно меня потрясло — я была совсем молодая, но помню опустошение из-за того, что невинных детей втягивают в эти вещи. Полагаю, почему я сказала «It’s not me» («Это не я») — потому, что хотя я ирландка, это не я, я не делала этого. Из-за того, что вы ирландец, было очень тяжело, особенно здесь, в Великобритании, где такое напряжение».
Сейчас всё изменилось и открытой жестокости нет. Скорее есть скрытое и упорное недовольство. Хотя нет-нет да и случаются интересные перформансы. Один из таких произошёл сразу после похорон Елизаветы II.
Она была королевой целых 70 лет, поэтому попрощаться с ней съехались главы и представители многих государств.
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Даже Джо Байден приехал - он чуть не опоздал не церемонию прощания, потому что передвигался по Лондону на огромном лимузине, в сопровождении кортежа, и попал в пробку. Но всё же успел:
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А ирландцы по-своему отметили прощание с Елизаветой: организовали протестное шествие против монархии, и с лозунгом «Покойся с миром, Британская империя», скинули муляж гроба в дублинскую реку.
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Сдается мне, там реанимация, которая поддерживает эту старую калошу
Традиция древняя . Когда то "на щите" несли погибшего героя.
Но для королевы могли бы и вытащить из музей нормальную карету-катафалк.