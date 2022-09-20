FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9463 поста • 1341 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Покойся с миром, Британская империя»: жители Дублина скинули в реку гроб в знак протеста против английской монархии

«Покойся с миром, Британская империя»: жители Дублина скинули в реку гроб в знак протеста против английской монархии

Автор:
20 сентября 2022 15:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Елизавета II   гроб   дублин   ирландия   похороны   протесты   
666
4
4

Только закончилось прощание с Елизаветой II и тут такое.

Отношения ирландцев и англичан слишком хорошими не назовёшь. Этому немало способствовали сами жители туманного Альбиона - сначала они захватили Ирландию, позже, когда там начался голод из-за поражения картофеля фитофторозом, не оказали никакой помощи. В те годы погибло и эмигрировало около 30% населения. Кстати, Джо Байден - потомок ирландских переселенцев. Как и Джон Кеннеди.

Ну а потом англичане жесточайшим образом подавляли любые попытки сепаратизма в Ирландии. Собственно, появление Ирландской республиканской армии - это прямое следствие того давления англичан. Хотя сами они утверждают, что всё наоборот: сначала появилась ИРА, а потом уже начался жесткач. Но ирландцы им не особенно верят.

Справедливости ради - боевики ИРА порой творили жуткие вещи. Террор, запугивание населения, расправы с теми, кто поддерживал английское правление. Именно ИРА организовывали теракты, в которых гибли мирные граждане. К примеру, в 1993 году они подорвали бомбы в британском городе Уоррингтон, тогда погибло два мальчика. Терроризму нет и не может быть оправдания, поэтому ИРА многие ненавидели, и совершенно заслуженно. На тему взрыва в Уоррингтоне была даже написана небезызвестная песня:

А солистка коллектива, Долорес О’Риордан позже вспоминала:

«В то время, когда была написана «Zombie» мы были в туре по Великобритании. Это было перед мирным договором и проблем было немало. Тогда много бомб оказывалось в Лондоне и я помню тот момент, когда ребёнок был убит бомбой, подброшенной в мусорную корзину, вот почему в песне есть строка «A child was slowly taken» («Ребёнка забрали»).

Мы ехали в автобусе, я была недалеко от места, где это случилось, и это сильно меня потрясло — я была совсем молодая, но помню опустошение из-за того, что невинных детей втягивают в эти вещи. Полагаю, почему я сказала «It’s not me» («Это не я») — потому, что хотя я ирландка, это не я, я не делала этого. Из-за того, что вы ирландец, было очень тяжело, особенно здесь, в Великобритании, где такое напряжение».

Сейчас всё изменилось и открытой жестокости нет. Скорее есть скрытое и упорное недовольство. Хотя нет-нет да и случаются интересные перформансы. Один из таких произошёл сразу после похорон Елизаветы II.

Она была королевой целых 70 лет, поэтому попрощаться с ней съехались главы и представители многих государств.

Даже Джо Байден приехал - он чуть не опоздал не церемонию прощания, потому что передвигался по Лондону на огромном лимузине, в сопровождении кортежа, и попал в пробку. Но всё же успел:

А ирландцы по-своему отметили прощание с Елизаветой: организовали протестное шествие против монархии, и с лозунгом «Покойся с миром, Британская империя», скинули муляж гроба в дублинскую реку.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Англия   Великобритания   Елизавета II   гроб   дублин   ирландия   похороны   протесты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−68
ЛехаЧифирь 2 часа назад
У англичан есть свои украинцы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
GROMOZEKA 12 минут назад
У Бидона не просто лимузин.
Сдается мне, там реанимация, которая поддерживает эту старую калошу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 18 минут назад
ирландцы крутые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход Час назад
Я думаю ещё пару тройку дней надо потерпеть посты про упыриху.Потом они будут раз в неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Странно то, что гроб с королевой перевозили не на лафете от пушки, а на боевой пушке надстроив сверху специальное крепление...
Традиция древняя . Когда то "на щите" несли погибшего героя.
Но для королевы могли бы и вытащить из музей нормальную карету-катафалк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
ChePaev 2 часа назад
Please, one ticket to Dublin! - куда блин??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

167916



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
Набирающие популярность в сообществах
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько они опасны
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько...
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской области
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской...
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#подборка#факты#интересное#похороны#позитив#страна#Великобритания
#фото#прикол#животные#автомир#дтп#аварии#авто аварии#Ynews#Китай#Еда
#история#люди#фотографии#СССР#Приколы#картинки#в мире#Россия#смешно#кино
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек В Ирландии врачи извлекли из тела женщины более 50 батареек Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон Не очень грустно. Мир прощается с британской королевой. Говорящие фотографии с церемонии похорон Все могут короли: какие полномочия у Елизаветы II Все могут короли: какие полномочия у Елизаветы II Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию Президент Армении оскорбил всю Великобританию, сделав фотографию

На что жалуетесь?

Вернуться