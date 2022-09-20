«Покойся с миром, Британская империя»: жители Дублина скинули в реку гроб в знак протеста против английской монархии

«В то время, когда была написана «Zombie» мы были в туре по Великобритании. Это было перед мирным договором и проблем было немало. Тогда много бомб оказывалось в Лондоне и я помню тот момент, когда ребёнок был убит бомбой, подброшенной в мусорную корзину, вот почему в песне есть строка «A child was slowly taken» («Ребёнка забрали»).

Мы ехали в автобусе, я была недалеко от места, где это случилось, и это сильно меня потрясло — я была совсем молодая, но помню опустошение из-за того, что невинных детей втягивают в эти вещи. Полагаю, почему я сказала «It’s not me» («Это не я») — потому, что хотя я ирландка, это не я, я не делала этого. Из-за того, что вы ирландец, было очень тяжело, особенно здесь, в Великобритании, где такое напряжение».

Сейчас всё изменилось и открытой жестокости нет. Скорее есть скрытое и упорное недовольство. Хотя нет-нет да и случаются интересные перформансы. Один из таких произошёл сразу после похорон Елизаветы II.