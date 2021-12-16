Все могут короли: какие полномочия у Елизаветы II

Конечно, это не совсем корректное выражение, однако по закону от 1324 года монарху принадлежат вообще все осетры, дельфины и киты в водах Англии и Уэльса.

Их в британских водах не очень много, а их коммерческая добыча под запретом. То есть если рыбаку вдруг попадается стерлядь, по закону ее обязаны отпустить. Даже мертвую.