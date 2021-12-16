Все могут короли: какие полномочия у Елизаветы II

Вы думаете, что старушка Елизавета II, королева Великобритании, лишь на словах королева, а по факту не обладает никакими полномочиями и ничего не решает? Как бы не так! Хоть старушка и не вмешивается в политику, в действительности она решает многое. И при желании может надрать зад премьер-министру. Какие у нее полномочия и что у нее есть?
Ежегодно открывает парламент
Итак, Елизавета II ежегодно открывает парламентское заседание в мае, чтобы положить начало новому парламентскому году. Здесь куча церемониальных нюансов. Например, на королеве надета корона Британской империи, она ведет торжественную процессию только через Королевскую Галерею в Вестминстере, а затем зачитывает обращение к двум палатам парламента – общин и лордов. И это единственная встреча, где они собираются все вместе.
Владеет зоопарком
Конечно, это не совсем корректное выражение, однако по закону от 1324 года монарху принадлежат вообще все осетры, дельфины и киты в водах Англии и Уэльса.
Их в британских водах не очень много, а их коммерческая добыча под запретом. То есть если рыбаку вдруг попадается стерлядь, по закону ее обязаны отпустить. Даже мертвую.
А еще Елизавете принадлежат все лебеди, живущие на реке Темзе и в ее притоках. И их считают каждый год: окольцовывают и отпускают.
Подписывает законы
Парламент разрабатывает и создает законы, но вступить в силу они не могут до тех пор, пока королева лично их не подпишет. Если она согласиться с законом, то она его подписывает, ну а на «нет» и суда нет.
Правда, отказы в подписании законов крайне редки. Последний раз такое было в 1708 году. Тогда королева Анна Стюарт наложила вето на меры по реструктуризации шотландских вооруженных формирований.
Личный банкомат
Да-да, хоть у королевы и нет паспорта, в подвале Букингемского дворца стоит банкомат Coutts – принадлежит старейшему и престижнейшему британскому банку.
К слову, паспорта у Елизаветы II нет потому, что формально все эти документы выдаются от имени монарха. А вот у всех других членов королевской семьи паспорт есть: все они – ее подданные.
Но также она может и изымать паспорта. Так что лучше бы себе Меган Маркл и Гарри не позволяли бы таких вольностей.
Может сама назначить министров
Хоть большинство госчиновников и назначаются после голосования, королева может самостоятельно назначить министров Короны. В том числе – советников и служащих кабмина.
Чаще всего она отдает предпочтения уже имеющимся членам парламента. Но также этим правом может воспользоваться премьер-министр.
Водит без прав
Права тоже выдаются от имени монарха, и с юридической точки зрения в Великобритании так можно только ей.
Приближенные рассказывают, что Елизавета – неплохой водитель, да и научилась править автомобилем она во время Второй мировой войны. Тогда в обязанности принцессы входило управление санитарным грузовиком.
Однажды она даже шокировала принца Саудовской Аравии Абдаллу ибн Абдул-Азиз Аль Сауда: в его стране тогда за рулем могли сидеть только мужчины. А вот королева Великобритании прокатила его с ветерком по Шотландским дорожкам, невинно болтая на светские темы. В какой-то момент он даже попросил ехать помедленнее и не отвлекаться от дороги.
Помилование
Если королева посчитает нужным, она может предоставить «королевское помилование» осужденным преступникам. Правда, пользуется она такой возможностью не так уж и часто.
Раньше смысл этого полномочия был в том, чтобы спасать от смертной казни. Теперь же его применяют в особых случаях, и чаще всего для сокращения срока. Так, в 2001 году королева сократила двум заключенным срок в награду за спасение работника тюрьмы от нападения дикого борова.
Личный поэт
У королевы есть личный поэт, которому в качестве зарплаты ежегодно полагается бочонок хереса.
Главнокомандующая
Хоть у Елизаветы уже и приличный возраст, она все еще является главнокомандующим ВС Великобритании.
Абсолютно каждый британский солдат присягает монарху на верность. Королева имеет право передать свой пост главнокомандующего правительственному чиновнику. Но чаще всего это премьер-министр или министр обороны.
Два дня рождения
В Великобритании существует традиция, согласно которой монарх может выбрать любой день своим днем рождения, если он родился не летом. Все потому, что у подданных есть право отметить праздник в теплое время года.
Елизавета II родилась 21 апреля, поэтому она имеет право отмечать день рождения дважды. Весной в ее честь запускают салют из пушек в разных парках Лондона, а в июне проходит парад.
Второй свой день рождения королева обычно празднует не в определенную дату, а в определенный день. Обычно выбирается суббота, хотя в начале правления предпочтения отдавались четвергу.
Воинственная
Единственный человек в Великобритании, который может объявить войну – это королева Елизавета II. Но сделает она это только в случае крупного конфликта и только с одобрения премьер-министра, парламента и остальной части правительства.
За все долгое правление королева этим правом не воспользовалась ни разу. Последним монархом, объявившим войну, был ее отец король Георг VI, объявивший войну Гитлеру в 1939 году.
Может быть скрытной
В соответствии с Актом о свободе информации британская пресса может запросить у государства совершенно любую информацию и опубликовать ее. Речь не идет о секретных материалах, но все же у журналистов есть такое право.
А вот к британской семье это больше не относится из-за журналистов The Guardian, которые пытались получить письма принца Чарльза к кабмину. Поэтому теперь информацию не просто так выудить не только из королевы, но и из ее семьи.
Властная
Королева может распустить парламент и провести новые выборы. Правда, этому роспуску не подвергается верхушка кабмина. Так что Джонсон может быть у поста надолго.
Щедрая
Елизавета может даровать почетные титулы гражданам Великобритании за определенные заслуги. Какие – решать только ей.
Правит еще кое-где
Королева Елизавета – действующий монарх еще более десятка независимых государств. Это такое содружество наций, которое носит номинальный характер, но Елизавета II активно налаживает дипломатические, культурные и экономические отношения между этими странами. В них, к слову, она пользуется популярностью. А еще традиционно выступает с обращением к Новому году.
Это такие страны, как Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка.
А еще королева страшно богата – не так давно журналисты выяснили, что ее состояние составляет аж 350 миллионов фунтов. А весь дворец монарха полон различных странных традиций. Такие дела. А чего вы не знали о королеве?
Источник:
- Елизавета II вышла в инстаграм!
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- Приближённые Елизаветы II сообщают, что она может отречься от престола
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Вот такой BLM робяты.
фунтов.
Все Ротшильды, Рокфеллеры и Морганы на "подсосе" королевской семьи. Елизавета ещё и наследница всех активов свергнутых монархов мира.
Это непубликуемые данные. Она просто "приятная бабушка".