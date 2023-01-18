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Супруги нашли в холодильнике ящерицу, больше недели прожившую в пачке шпината

Супруги нашли в холодильнике ящерицу, больше недели прожившую в пачке шпината

Автор:
18 января 2023 20:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Англия   Великобритания   животные   находка в еде   неожиданная находка   ящерица   
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Когда идешь на кухню готовить обед и начинаешь вынимать ингредиенты из холодильника, тебя прежде всего волнует, не истек ли у чего срок годности и точно ли всего хватает — других мыслей как-то даже не возникает. Судя по этой истории, зря. В следующий раз убедитесь, что на ваши продукты точно не претендует незваный гость…

32-летняя Кэтрин Бэйкон из Сассекса вытащила из холодильника пачку шпината и уже собиралась браться за готовку, когда заметила что-то странное среди зеленых листьев. При ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри находится 10-сантиметровая ящерица, которая пролежала там девять дней с тех пор, как шпинат купили и положили в холодильник.

Кэтрин завизжала, и на крик моментально примчался ее муж, 36-летний Джеймс Бэйкон. Осмотрев пакет, он решил, что ящерица мертва, поскольку та лежала брюхом кверху и не шевелилась.

«Мы купили шпината и получили питомца в подарок, — рассказывает Джеймс. — Моя жена достала шпинат [из холодильника] и завопила: «Что это, черт возьми, такое?». Мы были в шоке. Мы не могли в это поверить. Она пролежал там около восьми дне. Мы, конечно же, решили, что она мертва, но затем я немного потыкал пакет. Видимо, она спала, а тут проснулась и начала ползать по пакету».

«Когда она начала двигаться, мы были в шоке: «Боже мой, она жива. Что нам с ней делать?», — добавил Джеймс.

Тогда супруги отвезли своего нового друга в Центр спасения рептилий RSPCA в Брайтоне в надежде, что там смогут найти для него дом, и, как сообщается, один из местных волонтеров подумывает забрать к себе рептилию, как только та переждет период карантина.

Глава отдела рептилий RSPCA в Брайтоне сказал: «На данный момент у него все хорошо. Их не так часто держат в неволе, и они довольно загадочные и малоизученные существа. Многие европейские виды в это время года впадают не совсем в спячку, а в похожее состояние. Вероятно, поэтому ему удалось выжить [в холодильнике], в отличие от более тропических видов [которым бы это не удалось]. Его переселят в более крупный, естественный вольер, который максимально имитирует его домашнюю среду, чтобы он мог жить как можно лучше в нынешних условиях, когда он, к сожалению, оказался в неволе».

На видео, снятом Джеймсом, видно, как маленькая ящерица выглядывает из упаковки, а супруги изо всех сил стараются не дать ему сбежать.

Представитель супермаркета Lidl, где был куплен шпинат, заявил: «Нам было очень жаль узнать об этом, поскольку мы ни в коем случае не хотим, чтобы клиент был чем-то недоволен. Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы гарантировать, что продукты, которые мы продаем, соответствуют максимально возможному качеству для наших клиентов. Поэтому мы разочарованы, что наши ожидаемые высокие стандарты не были выполнены в этом случае. После первоначального контакта клиента с нашей службой поддержки клиентов 8 января вопрос был немедленно передан в наш отдел обеспечения качества, который находится на связи с клиентом».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   животные   находка в еде   неожиданная находка   ящерица   
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4  комментария
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62
александр ломовицкий 37 минут назад
немножко мяса к траве подкинули :) а вообще ящерка хладнокровная так что ей было комфортно в холодосе . просто поспала неплохо
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10k
Shtoppi Минуту назад
Это придаст им энергии
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73k
Viktor 7 минут назад
Бля, Lidl! У меня от дома 50 метров год назад открылся, частенько туда захожу - теперь буду внимательно следить за покупками!
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59k
Опиум для народа 20 минут назад
Маленько не по теме поста. Самое ржачное что шпинат - это, с"ка, модно и здоровая пища, её, бл"дь, моряк Попец жрал. А лебеда - это от голодухи, да.
Вот только шпинат и лебеда - ближайшие родственники.)))
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