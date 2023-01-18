Супруги нашли в холодильнике ящерицу, больше недели прожившую в пачке шпината

Когда идешь на кухню готовить обед и начинаешь вынимать ингредиенты из холодильника, тебя прежде всего волнует, не истек ли у чего срок годности и точно ли всего хватает — других мыслей как-то даже не возникает. Судя по этой истории, зря. В следующий раз убедитесь, что на ваши продукты точно не претендует незваный гость…
32-летняя Кэтрин Бэйкон из Сассекса вытащила из холодильника пачку шпината и уже собиралась браться за готовку, когда заметила что-то странное среди зеленых листьев. При ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри находится 10-сантиметровая ящерица, которая пролежала там девять дней с тех пор, как шпинат купили и положили в холодильник.
Кэтрин завизжала, и на крик моментально примчался ее муж, 36-летний Джеймс Бэйкон. Осмотрев пакет, он решил, что ящерица мертва, поскольку та лежала брюхом кверху и не шевелилась.
«Мы купили шпината и получили питомца в подарок, — рассказывает Джеймс. — Моя жена достала шпинат [из холодильника] и завопила: «Что это, черт возьми, такое?». Мы были в шоке. Мы не могли в это поверить. Она пролежал там около восьми дне. Мы, конечно же, решили, что она мертва, но затем я немного потыкал пакет. Видимо, она спала, а тут проснулась и начала ползать по пакету».
«Когда она начала двигаться, мы были в шоке: «Боже мой, она жива. Что нам с ней делать?», — добавил Джеймс.
Тогда супруги отвезли своего нового друга в Центр спасения рептилий RSPCA в Брайтоне в надежде, что там смогут найти для него дом, и, как сообщается, один из местных волонтеров подумывает забрать к себе рептилию, как только та переждет период карантина.
Глава отдела рептилий RSPCA в Брайтоне сказал: «На данный момент у него все хорошо. Их не так часто держат в неволе, и они довольно загадочные и малоизученные существа. Многие европейские виды в это время года впадают не совсем в спячку, а в похожее состояние. Вероятно, поэтому ему удалось выжить [в холодильнике], в отличие от более тропических видов [которым бы это не удалось]. Его переселят в более крупный, естественный вольер, который максимально имитирует его домашнюю среду, чтобы он мог жить как можно лучше в нынешних условиях, когда он, к сожалению, оказался в неволе».
На видео, снятом Джеймсом, видно, как маленькая ящерица выглядывает из упаковки, а супруги изо всех сил стараются не дать ему сбежать.
Представитель супермаркета Lidl, где был куплен шпинат, заявил: «Нам было очень жаль узнать об этом, поскольку мы ни в коем случае не хотим, чтобы клиент был чем-то недоволен. Мы тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы гарантировать, что продукты, которые мы продаем, соответствуют максимально возможному качеству для наших клиентов. Поэтому мы разочарованы, что наши ожидаемые высокие стандарты не были выполнены в этом случае. После первоначального контакта клиента с нашей службой поддержки клиентов 8 января вопрос был немедленно передан в наш отдел обеспечения качества, который находится на связи с клиентом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 20+ кадров с ящерками, на которых они - те ещё милашки
- Милые и забавные фотографии, которые заставят вас влюбиться в ящериц
- Британка нашла во дворе тарантула, что обитают только в Африке
- В Англии женщину госпитализировали после того, как собака испражнилась ей в рот
- «Покойся с миром, Британская империя»: жители Дублина скинули в реку гроб в знак протеста против английской монархии
Вот только шпинат и лебеда - ближайшие родственники.)))