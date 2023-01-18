Супруги нашли в холодильнике ящерицу, больше недели прожившую в пачке шпината

Кэтрин завизжала, и на крик моментально примчался ее муж, 36-летний Джеймс Бэйкон. Осмотрев пакет, он решил, что ящерица мертва, поскольку та лежала брюхом кверху и не шевелилась.

«Мы купили шпината и получили питомца в подарок, — рассказывает Джеймс. — Моя жена достала шпинат [из холодильника] и завопила: «Что это, черт возьми, такое?». Мы были в шоке. Мы не могли в это поверить. Она пролежал там около восьми дне. Мы, конечно же, решили, что она мертва, но затем я немного потыкал пакет. Видимо, она спала, а тут проснулась и начала ползать по пакету».

«Когда она начала двигаться, мы были в шоке: «Боже мой, она жива. Что нам с ней делать?», — добавил Джеймс.