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Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля

Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля

Автор:
09 сентября 2022 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: Англия   Великобритания   Елизавета II   Чарльз   карл   карл III   король   корона   монархия   принц   
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В 73 года жизнь только начинается.

Раньше все мемы про английскую королевскую семью можно было разделить по двум темам: бессмертие Елизаветы II и долготерпение принца Чарльза. Мемы про долгожительство королевы скоро иссякнут, а вот Чарльз теперь главный герой интернет-творчества.

Когда нынешний король был принцем Уэльским, все называли его Чарльзом. Теперь же он Карл. Для англичан король останется Charles, но у нас такая традиция перевода имён зарубежных монархов, что William - Вильгельм, Louis - Людовик, James - Яков, Henry - Генрих и т.д. Сын Карла принц Вильям, когда станет королем, будет у нас именоваться Вильгельмом.


По ссылке вы найдёте подробный тред о том, почему Чарльз - это Карл. Но если в двух словах, то Шарль, Чарльз и Карл происходят от латинского Carolus, которое использовалось в официальных европейских документах.



Некоторые СМИ ошибочно пишут, что Чарльз взял новое имя Карл. "Панорама" шутит по этому поводу и предлагает королеве Камилле теперь назваться Кларой. Прячь кларнет, Карл!


Однако стоит упомянуть, что полное имя Карла Charles Philip Arthur George. Так что он мог бы стать королём Артуром, если бы захотел. Кстати, королеву Викторию звали Александрина Виктория. Она выбрала тронное имя Виктория, потому что ей не нравилось, как звучит имя Александрина.

Кенийские СМИ тоже ошибаются.



Карл родился в 1948 году и стал принцем Уэльским и наследником престола спустя 10 лет. Его мать взошла на престол, когда ему было 5 лет. Карл рекордсмен сразу по двум пунктам:

  • Он дольше всех удерживал титул принца Уэльского (1958-2022).
  • Он самый старый человек, взошедший на английский престол.


Карла III официально коронуют 10 сентября.

Так в интернете представляют первый день Карла III на троне.

Королева умирает. Карл:

- О нет!

- Тем не менее

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Великобритания   Елизавета II   Чарльз   карл   карл III   король   корона   монархия   принц   
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20  комментариев
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331
AmaN 56 минут назад
Это причуды перевода на русский и традиции. Короля Англии мы все зовем Стефаном де Блуа, но его отец для всех нас традиционно граф Этьен де Блуа. Но (!!!) в реальной жизни их звали Estienne II de Blois и Estienne III de Blois. Но материалы о гражданской войне в Англии на русский язык переводили с английского, а материалы о Первом крестовом походе с французского, вот один Estienne стал на русском Стефаном, а второй так и остался Этьеном. Так же есть знаменитый европейский род де Круа (кстати, давший и одного русского фельдмаршала), так в одних книгах их именуют де Круа, а в других фон Крой. Просто одни это переводы с французского, а другие с немецкого. Не зная этих деталей можно подумать, что речь идет о разных родах. Мы называем Исаака Ньютона Исааком, а писателя Айзека Азимова Айзеком, но, б...ь, они тезки! Просто так сложилось - имперский генералиссимус для нас принц Евгений Савойский, но крейсер названный его именем по-русски везде называется только и исключительно крейсер "Принц Ойген". Так и тут Чарльз и Карл это одно и тоже имя, просто разные переводчики на русский язык по разному его писали именно по русски, а так Чарльз как был от рождения Чарльзом так и остался, но он же на немецком как он был Карлом от рождения так им и остается (кстати, он чистокровный немец по национальности, практически без единой капли английской крови), более того по французски как он был Шарль, так и есть Шарль
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942
ezh28 12 минут назад
Блин почему нам это должно быть интересно???
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2k
LK 16 минут назад
карльз
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6k
Pravednik84 16 минут назад
Комментарий к фото
Ну именно по внешности КарлIII выглядит посерьёзнее - армейская форма ему как человеку и королю к лицу, причём не знаю как в реальности, но по бумагам заслуженная - служил с 71 по 76года, получил лицензию пилота истребителя и вертолёта, служил во флоте (флотскую историю раскопать не смог).
Понимаю что он всё одно наш враг, но "воевать" с ним как то достойнее, чем с каким нить Бориской Джонсоном.
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−20
Катюшка Полчаса назад
nobody - нет, церемония коронации - торжественное мероприятие, а в период траура и до паохорон торжества не проводятся.
То, что Вы назвали коронацией - это просто официальное объявление Чарльза престолонаследником - все торжества состоятся через несколько месяцев - например, отец Елизаветы, король Георг умер 6 февраля 1952 года, а Елизавета была коронована 2 июня 1953 года, но тем не менее и весь этот срок она была объявлена королевой
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−20
Катюшка 42 минуты назад
"Карла III официально коронуют 10 сентября" - не совсем так - королём он стал с момента смерти Елизаветы, сегодня состояится заседание Совета престолонаследия, на котором Чарльза объявят новым королём, а церемония коронации пройдёт после периода траура и похорон усопшей королевы....
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259
Максим 43 минуты назад
Принц Чарльз при коронации возьмёт имя Тарас III
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7k
Роман 49 минут назад
Так на инглийской википедии он Чарльз III все же, Карл это синоним... видимо промтом переводили.
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14k
Голос Вселенной 56 минут назад
"Le reine est mort, vive le roi"
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5k
Subic Час назад
Все тут ссылаются на исторические традиции и латынь. Но, на самом деле, "как пойдет". :) Например, король Иоанн "Безземельный" ("Мягкий меч") - младший брат Ричарда "Львиное сердце" и король Англии, после смерти Ричарда, более известен в России, как "Джон Безземельный", а НЕ "Иоанн". Вот тебе, так повелось. Вопреки. :)
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27k
Андрей Иванов Час назад
Если Чарльз-Карл исключительно перевод на русский, то почему его раньше как Карл не переводили, тем более, что на русском это привычнее, вспомнить тех же номерных шведов?
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5k
Алексей 2 часа назад
А почему бы нам не продолжать называть его король Чарльз? Был принц Чарльз, стал король Чарльз. Ведь так проще и понятней. Зачем нам лишние запарки? А в самой Великобритании он как теперь зовётся?
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2k
Трям 2 часа назад
С панорамы и кеннийцев в голос заржал! ))))
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