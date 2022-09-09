Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля

Когда нынешний король был принцем Уэльским, все называли его Чарльзом. Теперь же он Карл. Для англичан король останется Charles, но у нас такая традиция перевода имён зарубежных монархов, что William - Вильгельм, Louis - Людовик, James - Яков, Henry - Генрих и т.д. Сын Карла принц Вильям, когда станет королем, будет у нас именоваться Вильгельмом.



