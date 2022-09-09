Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля

В 73 года жизнь только начинается.
Раньше все мемы про английскую королевскую семью можно было разделить по двум темам: бессмертие Елизаветы II и долготерпение принца Чарльза. Мемы про долгожительство королевы скоро иссякнут, а вот Чарльз теперь главный герой интернет-творчества.
Когда нынешний король был принцем Уэльским, все называли его Чарльзом. Теперь же он Карл. Для англичан король останется Charles, но у нас такая традиция перевода имён зарубежных монархов, что William - Вильгельм, Louis - Людовик, James - Яков, Henry - Генрих и т.д. Сын Карла принц Вильям, когда станет королем, будет у нас именоваться Вильгельмом.
По ссылке вы найдёте подробный тред о том, почему Чарльз - это Карл. Но если в двух словах, то Шарль, Чарльз и Карл происходят от латинского Carolus, которое использовалось в официальных европейских документах.
Некоторые СМИ ошибочно пишут, что Чарльз взял новое имя Карл. "Панорама" шутит по этому поводу и предлагает королеве Камилле теперь назваться Кларой. Прячь кларнет, Карл!
Однако стоит упомянуть, что полное имя Карла Charles Philip Arthur George. Так что он мог бы стать королём Артуром, если бы захотел. Кстати, королеву Викторию звали Александрина Виктория. Она выбрала тронное имя Виктория, потому что ей не нравилось, как звучит имя Александрина.
Кенийские СМИ тоже ошибаются.
Карл родился в 1948 году и стал принцем Уэльским и наследником престола спустя 10 лет. Его мать взошла на престол, когда ему было 5 лет. Карл рекордсмен сразу по двум пунктам:
- Он дольше всех удерживал титул принца Уэльского (1958-2022).
- Он самый старый человек, взошедший на английский престол.
Карла III официально коронуют 10 сентября.
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Так в интернете представляют первый день Карла III на троне.
Королева умирает. Карл:
- О нет!
- Тем не менее
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АНТИФИШКИ
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Понимаю что он всё одно наш враг, но "воевать" с ним как то достойнее, чем с каким нить Бориской Джонсоном.
То, что Вы назвали коронацией - это просто официальное объявление Чарльза престолонаследником - все торжества состоятся через несколько месяцев - например, отец Елизаветы, король Георг умер 6 февраля 1952 года, а Елизавета была коронована 2 июня 1953 года, но тем не менее и весь этот срок она была объявлена королевой
Даже с принцами такое провернуть не получится.
Но логика непонятна. Насколько знаю, ни на Карла, ни на Елизавету никакого запрета нет, только принцам нельзя?
Раньше, до XIX века, имена английских королей писали на латыни. То есть не Georg (Джордж), а Georgius, не James (Джеймс), а Iacobus, не Henry (Генри), а Henricus. На русский их переводили именно с латыни, так появились Георг, Иаков (Яков), Генрих. Ну и дальше решили не менять традицию. (источник https://t.me/abbsol/4849)https://t.me/abbsol/4849)