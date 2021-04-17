На похоронах принца Филиппа прозвучала молитва на русском языке

Помимо прочего, во время службы прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Ее исполнил хор из четырех человек. Принц Филипп очень скрупулёзно относился к собственным похоронам, поэтому и сам проектировал катафалк, на котором отправится в последний путь, и отбирал музыкальные фрагменты с молитвами.