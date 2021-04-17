На похоронах принца Филиппа прозвучала молитва на русском языке

Герцог Эдинбургский лично отбирал музыку и молитвы для этого дня.
В субботу состоялись похороны супруга королевы Великобритании, герцога Эдингбургского, принца Филиппа Маунтбеттена. Как и подобает для королевской семьи церемония прошла пышно и торжественно. Принца погребли в часовне Святого Георгия в Винзорском замке.
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В начале церемонии перед замком выстроились военные разных родов войск с оркестрами.
Приехал катафалк на базе армейского Land Rover Defender 130 Gun Bus, к проектировке которого приложил руку лично герцог Эдинбургский.
За катафалком от замка до часовни прошли члены королевской семьи во главе с принцем Чарльзом.
И только королева Елизавета II ехала в часовню на бронированном "Бентли".
Несмотря на огромное количество полицейских и спецподразделений, следивших за порядком, без инцидентов не обошлось
Полуголая защитница природы с криками "Спасите планету" пробежала вдоль замка и залезла на статую королевы Виктории. Ее задержали
Во время отпевания королева сидела в одиночестве - как говорят, из-за пандемии коронавируса.
Кадры, напоминающие исторический фильм:
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Помимо прочего, во время службы прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Ее исполнил хор из четырех человек. Принц Филипп очень скрупулёзно относился к собственным похоронам, поэтому и сам проектировал катафалк, на котором отправится в последний путь, и отбирал музыкальные фрагменты с молитвами.
До женитьбы на королеве Елизавете II и перехода в англиканство, герцог был принцем Датским и Греческим и исповедовал православие.
Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II его перезахоронят рядом с супругой - там, где покоятся ее младшая сестра Маргарет и родители - король Георг VI и королева Елизавета.
На алтаре размещены эмблема герцога Эдинбургского, жезл фельдмаршала, эмблема (крылья) ВВС и прочие монаршие украшения из Дании и Греции
Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. После его смерти в Великобритании объявили восьмидневный траур.
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Можно выразить короче - квартет
И в чем же он был неплохой, может расскажешь?
Весьма безапелляционное заявление.
А я его знаю, как педофила, б.л.я.д.уна, русофоба, лицемера и человека, который много где успел нагадить при жизни.
Вот как-то так.....
Ну чтож, вполне ожидаемо.
Продолжайте и дальше восторгаться подлецами рода человеческого.
Всего наилучшего
Очень пафосно.
Хотя музыка неплохая.