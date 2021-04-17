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На похоронах принца Филиппа прозвучала молитва на русском языке

На похоронах принца Филиппа прозвучала молитва на русском языке (21 фото + 2 видео)

Автор:
17 апреля 2021 22:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Виндзорский замок   Елизавета II   великобритания   видео   молитва   похороны   принц Филипп   
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Герцог Эдинбургский лично отбирал музыку и молитвы для этого дня.

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Метки: Виндзорский замок   Елизавета II   великобритания   видео   молитва   похороны   принц Филипп   
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13  комментариев
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87
Племянник Путина Час назад
скучные какие-то похороны
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45k
Daniel Rumiantsev Племянник Путина Час назад
надо было баян порвать?
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2k
Frank Borman 57 минут назад
Умер Максим - ну и хрен с ним. Бабке Лизе приготовиться.
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3k
au3 57 минут назад
"Ее исполнил хор из четырех человек"

Можно выразить короче - квартет
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6k
Артём Час назад
Неплохой был человек, на самом деле.
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13k
KOSTELLO Артём 59 минут назад
А я вот обратное про него читал.
И в чем же он был неплохой, может расскажешь?
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Артём KOSTELLO Полчаса назад
Ветеран войны. Не ссался под пулями. Любил жизнь. Посвятил свою жизнь гуманитарной помощи. А что плохого вы можете про него сказать?
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13k
KOSTELLO Артём 21 минуту назад
Не ссался под пулями?
Весьма безапелляционное заявление.

А я его знаю, как педофила, б.л.я.д.уна, русофоба, лицемера и человека, который много где успел нагадить при жизни.
Вот как-то так.....
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Артём KOSTELLO 12 минут назад
Вы щас личным опытом поделились. Так сказать, детскими переживаниями? Не стоило, чес слово.
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13k
KOSTELLO Артём 9 минут назад
Я так понимаю нечем крыть, поэтому вы сразу на личности переходите?
Ну чтож, вполне ожидаемо.
Продолжайте и дальше восторгаться подлецами рода человеческого.
Всего наилучшего
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13k
KOSTELLO Час назад
Сегодня посмотрел чутка на ВВС.
Очень пафосно.
Хотя музыка неплохая.
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67
Andrey Час назад
Покойся с миром...
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