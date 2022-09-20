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Дороже чем свадьбы принца Уильяма и Олимпиада в 2012 году: во сколько обошлись похороны королевы Елизаветы II

Дороже чем свадьбы принца Уильяма и Олимпиада в 2012 году: во сколько обошлись похороны королевы Елизаветы II

Автор:
20 сентября 2022 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Не очень грустно   бабуля   деньги   елизавета 2   интересное   королева   похороны   фото   
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Все мы знаем, что старики привыкли откладывать на свои похороны. Королева Елизавета II тоже готовилась к своей смерти. Она планировала свои похороны, устраивала репетиции и сделала распоряжения насчет предстоящей траурной церемонии. Всё это стоило денег и совсем не малых.

В связи со смертью монархини в Британии прошли масштабные траурные мероприятия. Эксперт New York Post решил посчитать, сколько стоят такие пышные похороны. По сообщению СМИ, прощание с королевой стало одним из самых событий в истории страны. Похороны даже обогнали роскошную свадьбу принца Уильяма и Кейт.

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Обеспечение охраны обходится в 7,5 миллионов долларов в день, предположил бывший сотрудник королевской службы безопасности. Саймон Морган, отметил, что эти похороны «крупнейшая полицейская операция, которую когда-либо проводила полиция Соединенного Королевства».

10 лет назад принц Уильям и не надеялся на такие суммы.

«Когда вы смотрите на другие события, они были грандиозными — свадьба принца и принца Уэльского в 2011 году была самой масштабной, — но по сравнению с этим вы не можете сравнивать», — заверил он.

Также сотрудник службы безопасности отметил, что похожего масштаба он не наблюдал и во время Олимпиады в 2012 году.

В день похорон Елезаветы II Лондон был обезопасен, как никогда. На улицах дежурили полицейские, на крышах сидели снайпера, в Великобритании находились многочисленные секретные службы различных государств, представители которых приехали проститься с монархиней.

«Лондон будет окружен системой безопасности — от стрелков и наблюдателей, расположившихся на крышах и наблюдательных пунктах, до полиции, рассеянной среди толпы, — при этом полицейские и сотрудники спецслужб ожидают существенной угрозы терроризма», — говорил ранее он.

Это только идёт речь об обеспечении безопасности. В подсчётах прошлых лет фигурировали цифры £1,5-6 млрд. Но телеканал Sky News со ссылкой на последние подсчеты экспертов оценил только прямые затраты на траурные мероприятия, похороны и протокольные процедуры для Карла III примерно в £12 млрд, уточняет Gazeta.

«Траурные мероприятия пройдут по всей стране. Их график охватывает целый год, просто основные вещи будут происходить в ближайший месяц. Так или иначе об этом печальном событии будут британцам напоминать весь последующий год», — сказал научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Однако это копейки по сравнению с тем, что ждёт Великобританию дальше. После смерти королевы предстоит заменить "королевский шифр".

Он встречается буквально везде: на униформе служащих, на традиционных полицейских касках, телефонных будках, почтовых ящиках, паспортах граждан, вывесках государственных и муниципальных учреждений. Всё это придётся заменить.

Вместе с этим придётся перепечатывать всю национальную валюту и почтовые марки.

По мнению Охошина, только на замену королевской маркировки из бюджета могут выделить сумму около £1 млрд.

«Валюту и марки с изображением покойной королевы нужно будет изменить на изображение ныне действующего монарха. Чтобы подготовить такой объем денежной массы, потребуется серьезная нагрузка на бюджет — не менее сотен миллионов фунтов», — полагает эксперт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Великобритания   Не очень грустно   бабуля   деньги   елизавета 2   интересное   королева   похороны   фото   
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13  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
И чё? Она же почти век похоронные копила.
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−60
ЛехаЧифирь Полчаса назад
Через 9 месяцев после таких грандиозных похорон в Лондоне наблюдается всплеск рождаемости. "Благодаря" трауру и запрету развлекательных мероприятий семейные пары вспоминают древние способы провести совместный досуг в эти грустные дни....
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299
Максим Минаев Полчаса назад
нормально они налогоплательщиков развели на деньги.
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48k
dima423 39 минут назад
че они с этой бабкой носятся как с писаной торбой... ну померла и хер с ней)
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7k
Артём 43 минуты назад
Херня, напечатают.
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12k
Alex 46 минут назад
И эти люди ещё что-то там говорят про Путина, мол, засиделся, а у самих короли да королевы до конца жизни сидят на престоле и ещё год потом хоронят, тьфу....
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15k
Александр 58 минут назад
Просто бабка жила и откладывала на похороны, вот и накопила денежек прилично
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29k
Volga_34 Час назад
Сдохла тварь.. чей смердящий труп куда-то там засунули..
Присоединяюсь к восторгу жителей всей колониальной Земли, которые празднуют смерть англосакской твари..
УРА !!!
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4k
Гур Час назад
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6k
GROMOZEKA Час назад
Сейчас самое время бритам этим заниматься.
Бюджет то не загружен
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70k
Доктор Джонс Час назад
Надо было вот так:
Ссылка www.youtube.com
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