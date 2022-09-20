Дороже чем свадьбы принца Уильяма и Олимпиада в 2012 году: во сколько обошлись похороны королевы Елизаветы II

Обеспечение охраны обходится в 7,5 миллионов долларов в день, предположил бывший сотрудник королевской службы безопасности. Саймон Морган, отметил, что эти похороны «крупнейшая полицейская операция, которую когда-либо проводила полиция Соединенного Королевства».

10 лет назад принц Уильям и не надеялся на такие суммы.

«Когда вы смотрите на другие события, они были грандиозными — свадьба принца и принца Уэльского в 2011 году была самой масштабной, — но по сравнению с этим вы не можете сравнивать», — заверил он.

Также сотрудник службы безопасности отметил, что похожего масштаба он не наблюдал и во время Олимпиады в 2012 году.