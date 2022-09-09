Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным

Турецкие фанаты футбола - те еще тролли! Они сделали всё, чтобы вывести соперника на эмоции - и не прогадали!
Фанаты "Фенербахче" решили использовать прежнюю тактику и деморализовать дух противника испытанными средствами. Если в июле болельщики взорвали стадион, просто скандируя имя президента РФ, то сейчас
применили более изощренные пытки пришли на стадион в Стамбуле в масках с изображением Путина и принесли российские флаги.
Во время игры болельщики так же скандировали российские кричалки.
Вся эта арт-подготовка вкупе с хорошей игрой турецкой команды привели к поражению киевского "Динамо". Матч, проходивший на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершился со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче". Спортивные эксперты говорят, что киевляне не смогли нормально сыграть из-за потери боевого духа. Вполне возможно, ведь ошибки были не только техническими: во время матча футболисты «Динамо» зацепились с запасными хозяев у бровки поля, а уже после финального свистка Бущан дал волю эмоциям и устроил разборки с половиной состава «Фенербахче».
Ответная встреча пройдет в ноябре в польском Кракове. Интересно, научится ли украинский клуб правильно реагировать на провокации?
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АНТИФИШКИ
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