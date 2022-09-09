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Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным

Вывели на эмоции: фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским "Динамо" флаги РФ и маски с Путиным

Автор:
09 сентября 2022 13:02
Сообщество : Спорт
Метки: Турция   Украина   Фенебахче   видео   динамо   политика   провокация   проиграли   стамбул   троллинг   
1895
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Турецкие фанаты футбола - те еще тролли! Они сделали всё, чтобы вывести соперника на эмоции - и не прогадали!

Фанаты "Фенербахче" решили использовать прежнюю тактику и деморализовать дух противника испытанными средствами. Если в июле болельщики взорвали стадион, просто скандируя имя президента РФ, то сейчас применили более изощренные пытки пришли на стадион в Стамбуле в масках с изображением Путина и принесли российские флаги.


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Во время игры болельщики так же скандировали российские кричалки.


Вся эта арт-подготовка вкупе с хорошей игрой турецкой команды привели к поражению киевского "Динамо". Матч, проходивший на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершился со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче". Спортивные эксперты говорят, что киевляне не смогли нормально сыграть из-за потери боевого духа. Вполне возможно, ведь ошибки были не только техническими: во время матча футболисты «Динамо» зацепились с запасными хозяев у бровки поля, а уже после финального свистка Бущан дал волю эмоциям и устроил разборки с половиной состава «Фенербахче».


Ответная встреча пройдет в ноябре в польском Кракове. Интересно, научится ли украинский клуб правильно реагировать на провокации?

Источник:

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Метки: Турция   Украина   Фенебахче   видео   динамо   политика   провокация   проиграли   стамбул   троллинг   
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Александр Час назад
Толпа здоровых, крепких хохлов катается по ейропе, бегает в гольфах и пинает мячик, лишь бы повестку не получить?
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8k
Ден 49 минут назад
Одну часть страны, пачками в деревянные макинтоши пакуют. Другая часть, в футбик играет, на тусах кайфует.
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7k
ишты 57 минут назад
А вот если за хохлятскими воротами сала кусок повесить - они бы вообще со своей половины не вышли (сало перепрятывали бы все время).
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14k
Голос Вселенной Час назад
Мне вот интересно, это действительно направлено на понижение спортивного духа или все же поддержка России тоже сказывается? Другими словами, играли бы они с нами, принесли бы они флаги Украины и картинки Зели???
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
В Польше чую будет весело!
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