«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам

Компания «Газпром» или кто-то за неё, так как в официальных соцсетях холдинга данного контента не обнаружено, запостила видео про ледниковый период, который может наступить, если в Европе продолжат искать "альтернативные источники энергии", продолжая гнуть антироссийские санкции.
Под лиричный саундтрек "Зима будет большая" Варвары Визбор, на видео показано, как холодно может быть странам Европейского Союза уже этой зимой. Кадры с падением давления в газопроводе до нулевой отметки и замерзшими городскими кварталами, безусловно, впечатляют. Также видеоряд включает кадры ветряков и солнечных батарей с явным намёком на то, что обогреть свои города в зимний период с помощью этих источников «зелёной» энергии в ЕС точно не смогут.
Что характерно, европейцам ролик не понравился. Да и в русскоязычном сегменте интернет на "Газпром" буквально накинулись за неуместный, по мнению некоторых комментаторов троллинг. Холдингу даже сулят репутационные проблемы.
«Северный поток - 1» может взорваться. Это сообщение Газпрома. Европа просыпается в шоке. Кто же такой талантливый режиссёр реалити -шоу «Энергозакат Европы»?, - задаёт риторический вопрос политолог Марат Баширов.
Глава ИА News Front Константин Кнырик считает, что «Сейчас в информационной войне нужно использовать любые методы, вплоть до откровенного стёба (о клипе Газпрома под песню Варвары Визбор)».
Кто автор злободневного ролика — неизвестно, но не исключается, что это мог сделать и сам «Газпром», хотя на официальных страницах и соцсетях компании данное видео отсутствует.
Напомним, ранее «Газпром» объявил, что состояние последнего двигателя на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока-1» не соответствует требованиям российских стандартов промышленности. Как объяснили в компании, двигатели Siemens обладают системным дефектом — утечкой масла, что приводит к рискам пожара или взрыва.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщает пресс-служба «Газпром». В связи с этим эксплуатация "Северного потока-1" была остановлена на неопределенное время.
Так что смотрим ролик и наслаждаемся песней из тёплых квартир.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В тексте: Кто автор злободневного ролика неизвестно, но не исключается, что такой тонкий намек мог сделать сам «Газпром». Однако на официальных страницах и соцсетях компании данное видео отсутствует.
Автор, иди убейся.
Вся европейская политика это одно сплошное лицемерие и двойные стандарты.
зачотный троллинг, этапять.