«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам

Глава ИА News Front Константин Кнырик считает, что «Сейчас в информационной войне нужно использовать любые методы, вплоть до откровенного стёба (о клипе Газпрома под песню Варвары Визбор)».

Кто автор злободневного ролика — неизвестно, но не исключается, что это мог сделать и сам «Газпром», хотя на официальных страницах и соцсетях компании данное видео отсутствует.

Напомним, ранее «Газпром» объявил, что состояние последнего двигателя на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока-1» не соответствует требованиям российских стандартов промышленности. Как объяснили в компании, двигатели Siemens обладают системным дефектом — утечкой масла, что приводит к рискам пожара или взрыва.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщает пресс-служба «Газпром». В связи с этим эксплуатация "Северного потока-1" была остановлена на неопределенное время.

Так что смотрим ролик и наслаждаемся песней из тёплых квартир.