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«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам

«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам

Автор:
06 сентября 2022 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Варвара Визбор   ГАЗ   газпром   европа   ролик   саундтрек   троллинг   
2001
3
1

Компания «Газпром» или кто-то за неё, так как в официальных соцсетях холдинга данного контента не обнаружено, запостила видео про ледниковый период, который может наступить, если в Европе продолжат искать "альтернативные источники энергии", продолжая гнуть антироссийские санкции.

Под лиричный саундтрек "Зима будет большая" Варвары Визбор, на видео показано, как холодно может быть странам Европейского Союза уже этой зимой. Кадры с падением давления в газопроводе до нулевой отметки и замерзшими городскими кварталами, безусловно, впечатляют. Также видеоряд включает кадры ветряков и солнечных батарей с явным намёком на то, что обогреть свои города в зимний период с помощью этих источников «зелёной» энергии в ЕС точно не смогут.

Что характерно, европейцам ролик не понравился. Да и в русскоязычном сегменте интернет на "Газпром" буквально накинулись за неуместный, по мнению некоторых комментаторов троллинг. Холдингу даже сулят репутационные проблемы.

«Северный поток - 1» может взорваться. Это сообщение Газпрома. Европа просыпается в шоке. Кто же такой талантливый режиссёр реалити -шоу «Энергозакат  Европы»?, - задаёт риторический вопрос политолог Марат Баширов.

Глава ИА News Front Константин Кнырик считает, что «Сейчас в информационной войне нужно использовать любые методы, вплоть до откровенного стёба (о клипе Газпрома под песню Варвары Визбор)».

Кто автор злободневного ролика — неизвестно, но не исключается, что это мог сделать и сам «Газпром», хотя на официальных страницах и соцсетях компании данное видео отсутствует.

Напомним, ранее «Газпром» объявил, что состояние последнего двигателя на компрессорной станции «Портовая» «Северного потока-1» не соответствует требованиям российских стандартов промышленности. Как объяснили в компании, двигатели Siemens обладают системным дефектом — утечкой масла, что приводит к рискам пожара или взрыва.

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — сообщает пресс-служба «Газпром». В связи с этим эксплуатация "Северного потока-1" была остановлена на неопределенное время.

Так что смотрим ролик и наслаждаемся песней из тёплых квартир.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Варвара Визбор   ГАЗ   газпром   европа   ролик   саундтрек   троллинг   
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23  комментария
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Заголовок "Газпром опубликовал... "
В тексте: Кто автор злободневного ролика неизвестно, но не исключается, что такой тонкий намек мог сделать сам «Газпром». Однако на официальных страницах и соцсетях компании данное видео отсутствует.
Автор, иди убейся.
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6k
КремлеКот Полчаса назад
Европе значит не понравилось, типа "Россия использует газ для шантажа". А зажимать наши валютные резервы это нормально ? Демократично ?
Вся европейская политика это одно сплошное лицемерие и двойные стандарты.
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−6
Tyger Kegan 43 минуты назад
А когда природные запасы газа исчезнут совсем что мы все будем делать . Вместо того что бы воевать между собой развивали бы энергетику, медицину итд... Мир сошел с ума(((
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4k
Estetik 52 минуты назад
Хороший ролик. Пусть Газпром еще снимет ролик , в котором говорится, когда проведут газ для 70 % россиян.
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536
Александр Зотов 56 минут назад
А чё, душевная песенка
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1k
好狼 58 минут назад
Для большой, великой и могучей страны - это низко, очень низко
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4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Надо было из Frostpunk ролик делать
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
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1k
Alex 2 часа назад
Надеюсь, генерал-Мороз и в этот раз будет на нашей стороне.
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28
topersk Артур Будкин 3 минуты назад
на войне все средства хороши
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28k
Владимир 2 часа назад
Афигенно!
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2k
Старичок 2 часа назад
кого в наше время интересуют репутационные риски?
зачотный троллинг, этапять.
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33k
Нанук Паналык 2 часа назад
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Что за словосочетание "зима будет большая"? Это на каком языке? Не по-русски.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Пусть готовятся принять участь шерстистых мамонтов.
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