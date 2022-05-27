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Недосол на столе. На Украине цены на соль "улетели в стратосферу"

Недосол на столе. На Украине цены на соль "улетели в стратосферу"

Автор:
27 мая 2022 20:37
Сообщество : Еда
Метки: Россия   Украина   видео   дефицит   европа   соль   цена   
1989
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К тотальному дефициту бронежелетов и топлива в Незалежной присоединился дефицит самой обычной поваренной соли. Владельцы торговых сетей и частники массово вывешивают таблички "Соли нет" или кратно повышают цены на то, что осталось. Люди выстраиваются в очереди и записывают эмоциональные ролики.

Буквально три-четыре дня назад за привычный каждому из нас килограммовый пакет на Украине просили 14 гривен, а уже сегодня стоимость вплотную приблизилась к 100 гривнам. Например, в городе Мостиска Львовской области ошарашенные местные жители делились в соцсетях фотографиями, на которых указана цена 95 гривен за килограмм соли, что по текущему курсу составляет почти 195 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Дефицит соли обещает быть надолго, т.к. произошла остановка "Артемсоли" – крупнейшего в Европе предприятия по производству этого продукта, находящегося в Соледаре Донецкой области.

«Меняю пачку соли на литр солярки». Украинские СМИ публикуют видео, предположительно, из Днепра (бывший Днепропетровск), на котором местные предлагают меняться дефицитными товарами. Дизтопливом в городе негде заправиться, объясняет человек на видео.


Украинские СМИ дружно бросились рассказывать украинцам как жить без соли и чем ее можно заменить. Пока предлагают два варианта, и оба, скажем, так себе – сахар и уксус:

Шумерские громодяне, тем временем, сообщают, что "в Киеве «кухонна сiль» – $3 за кило (95 гривняв)!" и постят ролики в жанре от юмористического до трагикомедийного:

Украинцев пытаются успокоить: дефицита соли в Украине не будет. С "успокоительным" выступил журнал *Forbes (СМИ - иногент в России), который якобы обзвонил разные торговые сети, в которых их заверили, что всё будет хорошо, и в случае чего соль будет закуплена у европейских производителей. То есть соль будет. Пусть по двадцать баксов за пачку, но принцип соблюдут.

Тут еще надо добавить, что в 2020 году "Артемсоль» произвела 1,2 млн т. ценного продукта, поэтому заместить его в полном объеме будет довольно проблематично.

Кстати, есть большие опасения, что вслед за резким подорожанием соли на Западе, кризис со всеми вытекающими соляными бунтами не за горами и там.

По крайней мере, "диктатор" Александр Лукашенко об этом говорит впрямую: "У них нет соли! Великий богатый Запад, а соли нет! Слава Богу, что у нас диктатура, хоть вы все меня и критиковали. Так зато порядок есть!".

И соль...

В соседней с Белоруссией Литве, - сообщает телеграм-канал "Жёлтые сливы", - "Литовцы душатся за солью. Вот реально душатся. Стоят в очередях и ссорятся из-за количества пачек, которые им позволяют взять в одни руки. С началом конфликта на Украине с товаром стало совсем тяжело - поставок нет. А незадолго до этого Вильнюс ограничил импорт белорусского продукта. В итоге – дефицит на рынке или покупка европейских аналогов, которые стоят конкретно так дороже.

По статистике, в марте было продано в 6 раз больше соли, чем обычно".


В России на фоне общемирового кризиса соль также подорожала. В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал еще сильнее — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг. Об этом сообщает РБК.
Мощностей отечественных предприятий, выпускающих пищевую соль, «достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка», констатирует в интервью изданию представитель Минсельхоза.
Производство соли в России по итогам 2021 года составило 1,5 млн т, оно покрывает около 60% потребностей рынка в соли, оценивает «Руспродсоюз». Остальные объемы завозятся из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Белоруссии.
Дорожает отечественная соль главным образом из-за роста цен на логистику и упаковку, говорят специалисты. Так логистика с начала 2022 года подорожала на 30%, полипропиленовые мешки для соли — на 70%, а упаковочный картон — в 2,5 раза.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Украина   видео   дефицит   европа   соль   цена   
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36  комментариев
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4k
Tuskub 14 часов назад
Будем честными - и у нас очереди были и за сахаром, и за гречкой (и цены взлетали и до драк доводилось). Панические настроения делают "бизнес" производителям и ретейлерам.
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5k
Miraton 3 минуты назад
Вчера в сети магазинов АТБ свободно купил пачку турецкой соли за 16 гривен.
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−66
Эдуард Сайфуллин Час назад
Автор! Ты в своей стране на цены смотри, а не у других. У них до 23 февраля все замечательно было, к стати. Вове пусть спасибо скажут
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27
alyamkin1961 3 часа назад
хохол -это состояние души,НЕ ЛЕЧИТСЯ!
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39k
Бабай 10 часов назад
Раньше продавали у нас исключительно украинскую "Славянскую", ну не знаю, близко Славянск видимо. Её на засолку разводили водой, давали отстояться и сливали рассол, на дне куча мусора и песка. Думал, так и надо, из шахты всё-таки. Потом эта соль пропала, появилась отечественная - "Илецкая", чистейшая абсолютно, просто стерильно. Спрашивается - а чё раньше-то?
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53
Витаминка 10 часов назад
Украинские нарко-дилеры срочно меняют содержимое пакетиков на соль! Прибыльней выходит!
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1k
emporio_ss 11 часов назад
Ссылка coub.com
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4k
Шилов 12 часов назад
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−54
Александр 12 часов назад
пытались "освободить от националистов и биндер" а в результате пока "освободили " от соли
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1k
Мурчелло 12 часов назад
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Мурчелло 12 часов назад
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Мурчелло 13 часов назад
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Мурчелло 13 часов назад
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Комментарий удален. Причина: порнография
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1k
Мурчелло 13 часов назад
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2k
lekha-fil 13 часов назад
Не нужно делать из ерунды сенсацию.
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9k
Vacony 13 часов назад
мешки подорожали полипропиленовые ? те. пластиковые... которые как мусор плавают в океане, этот тот пластик, который ничего не стоит, из которого вся посуда, пакетики и т.д.... И это сильно ударило по цене соли через мешки к ней ? что за дичь тут втирают ...
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2k
Broscan 13 часов назад
Господи,как прогнил мир


Да не будет ни у кого хорошо,не у них не у нас!

Пока барыги правят миром,всё так и будет продолжаться
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56k
doker 13 часов назад
Нам говорят, что предприниматель - двигатель экономики ( хотя мы в СССР знали, что можно жить и без буржуя), но капиталист ещё и разжигатель войн.
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47
adssaf doker 5 часов назад
Технически - артели играли очень важную роль в советской экономике, а это именно предприниматели.
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23k
Matrosskin 14 часов назад
"всё будет хорошо, и в случае чего соль будет закуплена у европейских производителей." - как всё же европейцы и "типа европейцы" привыкли жить в своём экономическом мирке, живущим по законам биржи. Вот эти вот все перепродажи друг другу пустышек. Забыв что это исключительно торговля воздухом, и в реальном мире цепочка "Германия продаст Польше , которая продаст Эстонии, которая продаст Хохлоине, которая изначально продала Германии" ( или любые другие страны) работать не будет, если отсутствует сам продукт. Неважно даже - соль это или газ с нефтью и пшеницей. От той "продажи" друг другу пустышек ничего в кастрюле не появится, как не будет ребёнка у двух пдрсов, сколько бы они друг друга в жопу не пялили.
Какую "европейскую" соль они купят, если сами являлись экспортёром соли ? "Чтоб купить там соль, нужно продать туда соль, а у нас соли нет" ( Почти Простоквашино)
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192
Lexx 14 часов назад
И всему миру, который с ними - глубоко по хрену! Никто их спасать не собирается, наоборот последнюю жратву вывезут, американские "спасатели". Нужно с кастрюлей на голове ещё попрыгать, вдруг поможет.
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