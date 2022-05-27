Недосол на столе. На Украине цены на соль "улетели в стратосферу"

К тотальному дефициту бронежелетов и топлива в Незалежной присоединился дефицит самой обычной поваренной соли. Владельцы торговых сетей и частники массово вывешивают таблички "Соли нет" или кратно повышают цены на то, что осталось. Люди выстраиваются в очереди и записывают эмоциональные ролики.
Буквально три-четыре дня назад за привычный каждому из нас килограммовый пакет на Украине просили 14 гривен, а уже сегодня стоимость вплотную приблизилась к 100 гривнам. Например, в городе Мостиска Львовской области ошарашенные местные жители делились в соцсетях фотографиями, на которых указана цена 95 гривен за килограмм соли, что по текущему курсу составляет почти 195 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Дефицит соли обещает быть надолго, т.к. произошла остановка "Артемсоли" – крупнейшего в Европе предприятия по производству этого продукта, находящегося в Соледаре Донецкой области.
«Меняю пачку соли на литр солярки». Украинские СМИ публикуют видео, предположительно, из Днепра (бывший Днепропетровск), на котором местные предлагают меняться дефицитными товарами. Дизтопливом в городе негде заправиться, объясняет человек на видео.
Украинские СМИ дружно бросились рассказывать украинцам как жить без соли и чем ее можно заменить. Пока предлагают два варианта, и оба, скажем, так себе – сахар и уксус:
Шумерские громодяне, тем временем, сообщают, что "в Киеве «кухонна сiль» – $3 за кило (95 гривняв)!" и постят ролики в жанре от юмористического до трагикомедийного:
Украинцев пытаются успокоить: дефицита соли в Украине не будет. С "успокоительным" выступил журнал *Forbes (СМИ - иногент в России), который якобы обзвонил разные торговые сети, в которых их заверили, что всё будет хорошо, и в случае чего соль будет закуплена у европейских производителей. То есть соль будет. Пусть по двадцать баксов за пачку, но принцип соблюдут.
Тут еще надо добавить, что в 2020 году "Артемсоль» произвела 1,2 млн т. ценного продукта, поэтому заместить его в полном объеме будет довольно проблематично.
Кстати, есть большие опасения, что вслед за резким подорожанием соли на Западе, кризис со всеми вытекающими соляными бунтами не за горами и там.
По крайней мере, "диктатор" Александр Лукашенко об этом говорит впрямую: "У них нет соли! Великий богатый Запад, а соли нет! Слава Богу, что у нас диктатура, хоть вы все меня и критиковали. Так зато порядок есть!".
И соль...
В соседней с Белоруссией Литве, - сообщает телеграм-канал "Жёлтые сливы", - "Литовцы душатся за солью. Вот реально душатся. Стоят в очередях и ссорятся из-за количества пачек, которые им позволяют взять в одни руки. С началом конфликта на Украине с товаром стало совсем тяжело - поставок нет. А незадолго до этого Вильнюс ограничил импорт белорусского продукта. В итоге – дефицит на рынке или покупка европейских аналогов, которые стоят конкретно так дороже.
По статистике, в марте было продано в 6 раз больше соли, чем обычно".
В России на фоне общемирового кризиса соль также подорожала. В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал еще сильнее — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг. Об этом сообщает РБК.
Мощностей отечественных предприятий, выпускающих пищевую соль, «достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка», констатирует в интервью изданию представитель Минсельхоза.
Производство соли в России по итогам 2021 года составило 1,5 млн т, оно покрывает около 60% потребностей рынка в соли, оценивает «Руспродсоюз». Остальные объемы завозятся из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Белоруссии.
Дорожает отечественная соль главным образом из-за роста цен на логистику и упаковку, говорят специалисты. Так логистика с начала 2022 года подорожала на 30%, полипропиленовые мешки для соли — на 70%, а упаковочный картон — в 2,5 раза.
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АНТИФИШКИ
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Теперь жрите, эту кашу вы сами готовили. Долго и упорно.
Да не будет ни у кого хорошо,не у них не у нас!
Пока барыги правят миром,всё так и будет продолжаться
Какую "европейскую" соль они купят, если сами являлись экспортёром соли ? "Чтоб купить там соль, нужно продать туда соль, а у нас соли нет" ( Почти Простоквашино)