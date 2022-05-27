Недосол на столе. На Украине цены на соль "улетели в стратосферу"

Украинцев пытаются успокоить: дефицита соли в Украине не будет. С "успокоительным" выступил журнал *Forbes (СМИ - иногент в России), который якобы обзвонил разные торговые сети, в которых их заверили, что всё будет хорошо, и в случае чего соль будет закуплена у европейских производителей. То есть соль будет. Пусть по двадцать баксов за пачку, но принцип соблюдут.

Тут еще надо добавить, что в 2020 году "Артемсоль» произвела 1,2 млн т. ценного продукта, поэтому заместить его в полном объеме будет довольно проблематично.

Кстати, есть большие опасения, что вслед за резким подорожанием соли на Западе, кризис со всеми вытекающими соляными бунтами не за горами и там.

По крайней мере, "диктатор" Александр Лукашенко об этом говорит впрямую: "У них нет соли! Великий богатый Запад, а соли нет! Слава Богу, что у нас диктатура, хоть вы все меня и критиковали. Так зато порядок есть!".

И соль...