"Теперь я писаю в баночку": из-за цен на энергоресурсы на Западе ужесточается экономия

Он призвал Сенат придумать концепцию, чтобы можно было экономить больше энергии, а не закрывать компании. Это даст предприятиям шанс остаться на рынке. По данным Торгово-промышленной палаты, около 50 000 рабочих мест в промышленности Берлина, занимающей примерно половину производственного сектора, зависят от поставок газа.

Особому риску из-за сокращения поставок газа и его удорожания подвергаются химическая/фармацевтическая и пищевая промышленность, а также производство металла, стекла и пластика, бумаги и целлюлозы.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в газохранилищах слишком мало топлива, чтобы Германия смогла пережить зимний сезон без российского газа. Из-за этого немцы вынуждены снижать его потребление, в частности быстрее и реже мыться.