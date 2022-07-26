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"Теперь я писаю в баночку": из-за цен на энергоресурсы на Западе ужесточается экономия

"Теперь я писаю в баночку": из-за цен на энергоресурсы на Западе ужесточается экономия

Автор:
26 июля 2022 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   америка   бассейны   берлин   европа   санкции   экономия   энергоресурсы   
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Ненависть к России, санкции, и, как следствие рекордная инфляция, превысившая показатели 80-х годов, буквально выбрасывает жителей западных стран из привычной зоны комфорта. Цены взлетели на бензин, воду и электричество. В Германии собираются закрыть все городские бассейны, а в Америке дают советы, как лишний раз не спускать воду в унитазе.

Берлинская торговая палата сообщила о намерении закрыть все бассейны в городе для экономии газа.

«Нам придётся закрыть бассейны и сказать людям: «Купайтесь теперь в озере, чтобы экономить газ», — приводит слова управляющего директора торгово-промышленной палаты Яна Эдера немецкое издание Berliner Zeitung.

Он призвал Сенат придумать концепцию, чтобы можно было экономить больше энергии, а не закрывать компании. Это даст предприятиям шанс остаться на рынке. По данным Торгово-промышленной палаты, около 50 000 рабочих мест в промышленности Берлина, занимающей примерно половину производственного сектора, зависят от поставок газа.

Особому риску из-за сокращения поставок газа и его удорожания подвергаются химическая/фармацевтическая и пищевая промышленность, а также производство металла, стекла и пластика, бумаги и целлюлозы.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в газохранилищах слишком мало топлива, чтобы Германия смогла пережить зимний сезон без российского газа. Из-за этого немцы вынуждены снижать его потребление, в частности быстрее и реже мыться.

Как сообщает газета Bild, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, но 35% пока еще держатся в рамках здравого смысла и "не подвергают свое поведение в душевой политически необходимым переменам". Журналисты даже сделали рейтинг по принадлежности к политическим партиям тех, кто объявил бой мылу и воде: самые грязные – представители зеленых, а те, кто предпочитает нормально мыться – "Левые" и "Альтернатива для Германии".

Berliner-zeitung, между тем взялась публиковать истории простых берлинцев, пострадавших от скачков цен:

43-летняя жительница Берлина Яна М., мать-одиночка, работающая секретарём признаётся: "Я принимаю душ только один раз в неделю".

65-летняя Анжелика, вынужденная уйти рано на пенсию из-за проблем со здоровьем стоически готова экономить на себе: "Завтрак и ужин отменяются. Иногда ем банан или йогурт, мне хватает". Но жалеет, что не может себе позволить доехать на машине до детей и внуков, живущих на юге Германии: "Слишком дорогой бензин".

Экономьте на всём, буквально приказывают простым европейцам одержимые русофобией правительства: «Используйте веревку для белья вместо электрической сушилки, экономия до 145 евро. Где возможно, собирайте дождевую воду для полива, экономия до 25 евро», - советует издание Bild.

Американский таблоид Wall Street Journal пишет, что американцы вынуждены отказываться от масс-маркета и переходить на эконом-класс. Теперь они выбирают продукты подешевле – в упаковке попроще, а посетители кафе и ресторанов жалуются, что в заведениях сокращают размеры порций, при этом стоимость блюд держат на прежнем уровне.

Американка с гордостью демонстрирует на видео-ролике, как ей удаётся сэкономить 10$ в месяц на воде, не смывая мочу в унитаз, а "писая в баночку" и выливая отходы в компост:

Между тем, цены на газ в Европе поднялись выше $2.000 за тысячу кубометров.

Как иронично пишет телеграм-канал Zergulio: "Олафу Шольцу и Урсуле фон дер Лайен самое время взвалить нашу турбину на плечи и кавалерийской рысью тащить ее в Россию".

Источник:

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Метки: ГАЗ   америка   бассейны   берлин   европа   санкции   экономия   энергоресурсы   
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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VL Полчаса назад
Шольц ливерный дЭбил
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36k
Антон Полчаса назад
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7k
Борис Карабанов Час назад
Собственно говоря, тоже писаю в баночку, т.к. отношусь к тем 22,6% россиян, которые не имеют доступа к центральной канализации.
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Денис 2 часа назад
Население живёт ровно так как этого хочет правительство этого населения.
Всё остальное лирика.
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Alex 2 часа назад
Возвращайтесь в свое средневековье, вонючие европейские свиньи.
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