"Теперь я писаю в баночку": из-за цен на энергоресурсы на Западе ужесточается экономия

Ненависть к России, санкции, и, как следствие рекордная инфляция, превысившая показатели 80-х годов, буквально выбрасывает жителей западных стран из привычной зоны комфорта. Цены взлетели на бензин, воду и электричество. В Германии собираются закрыть все городские бассейны, а в Америке дают советы, как лишний раз не спускать воду в унитазе.
Берлинская торговая палата сообщила о намерении закрыть все бассейны в городе для экономии газа.
«Нам придётся закрыть бассейны и сказать людям: «Купайтесь теперь в озере, чтобы экономить газ», — приводит слова управляющего директора торгово-промышленной палаты Яна Эдера немецкое издание Berliner Zeitung.
Он призвал Сенат придумать концепцию, чтобы можно было экономить больше энергии, а не закрывать компании. Это даст предприятиям шанс остаться на рынке. По данным Торгово-промышленной палаты, около 50 000 рабочих мест в промышленности Берлина, занимающей примерно половину производственного сектора, зависят от поставок газа.
Особому риску из-за сокращения поставок газа и его удорожания подвергаются химическая/фармацевтическая и пищевая промышленность, а также производство металла, стекла и пластика, бумаги и целлюлозы.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в газохранилищах слишком мало топлива, чтобы Германия смогла пережить зимний сезон без российского газа. Из-за этого немцы вынуждены снижать его потребление, в частности быстрее и реже мыться.
Как сообщает газета Bild, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, но 35% пока еще держатся в рамках здравого смысла и "не подвергают свое поведение в душевой политически необходимым переменам". Журналисты даже сделали рейтинг по принадлежности к политическим партиям тех, кто объявил бой мылу и воде: самые грязные – представители зеленых, а те, кто предпочитает нормально мыться – "Левые" и "Альтернатива для Германии".
Berliner-zeitung, между тем взялась публиковать истории простых берлинцев, пострадавших от скачков цен:
43-летняя жительница Берлина Яна М., мать-одиночка, работающая секретарём признаётся: "Я принимаю душ только один раз в неделю".
65-летняя Анжелика, вынужденная уйти рано на пенсию из-за проблем со здоровьем стоически готова экономить на себе: "Завтрак и ужин отменяются. Иногда ем банан или йогурт, мне хватает". Но жалеет, что не может себе позволить доехать на машине до детей и внуков, живущих на юге Германии: "Слишком дорогой бензин".
Экономьте на всём, буквально приказывают простым европейцам одержимые русофобией правительства: «Используйте веревку для белья вместо электрической сушилки, экономия до 145 евро. Где возможно, собирайте дождевую воду для полива, экономия до 25 евро», - советует издание Bild.
Американский таблоид Wall Street Journal пишет, что американцы вынуждены отказываться от масс-маркета и переходить на эконом-класс. Теперь они выбирают продукты подешевле – в упаковке попроще, а посетители кафе и ресторанов жалуются, что в заведениях сокращают размеры порций, при этом стоимость блюд держат на прежнем уровне.
Американка с гордостью демонстрирует на видео-ролике, как ей удаётся сэкономить 10$ в месяц на воде, не смывая мочу в унитаз, а "писая в баночку" и выливая отходы в компост:
Между тем, цены на газ в Европе поднялись выше $2.000 за тысячу кубометров.
Как иронично пишет телеграм-канал Zergulio: "Олафу Шольцу и Урсуле фон дер Лайен самое время взвалить нашу турбину на плечи и кавалерийской рысью тащить ее в Россию".
Источник:
АНТИФИШКИ
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