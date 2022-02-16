В ожидании "нападения" России на майдане в Киеве прозвучал гимн СССР

В ночь на среду, 16 февраля, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с центра Киева. Чтобы, так сказать, не прозевать нападение РФ и быть свидетелями этого эпохального события.

Во время эфира под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" прозвучал даже гимн СССР.