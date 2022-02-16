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В ожидании "нападения" России на майдане в Киеве прозвучал гимн СССР

В ожидании "нападения" России на майдане в Киеве прозвучал гимн СССР (2 фото)

Автор:
16 февраля 2022 06:23
Сообщество : Политика
Метки: Ynews   reuters   Майдан Незалежности   видео   гимн СССР   киев   нападение   политика   прямой эфир   
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Готовятся, ждут, верят...

В ночь на среду, 16 февраля, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с центра Киева. Чтобы, так сказать, не прозевать нападение РФ и быть свидетелями этого эпохального события.


Во время эфира под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" прозвучал даже гимн СССР.


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Напомним, что британские и прочие западные таблоиды назначили вторжение РФ на Украину на 4.00 16 февраля. И пока олигархи спешно удирали из Незалежной, а президент Зеленский пытался сохранить лицо, объявив 16 февраля Днем Единения Украины, в соцсетях продолжают потешаться над "влажными фантазиями" украинско-американских политиков. Интересно, как теперь они выкрутятся из положения и объяснят отсутствие российских войск на Майдане?


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Метки: Ynews   reuters   Майдан Незалежности   видео   гимн СССР   киев   нападение   политика   прямой эфир   
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26  комментариев
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2k
Денис 2 часа назад
Какие коварные эти русские. Все ждали воссоединения, даже гимн включили. А они не пришли воссоединяться.
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5k
soar 2 минуты назад
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2k
Max Faktor 14 минут назад
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35k
Антон 15 минут назад
Русские опять на войну не пришли! Теперь ждем очередных санкций, что не забрали чемодан без ручки, который нам постоянно пихают. А вообще забавно, пиндосы и Ко, экономически расхерачили усраины. С такими друзьями и врагов не надо.
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2k
Radugananebe 22 минуты назад
Украинцы, похоже, обиделись на новость. Минусуют)))
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1k
Павел Христенко 39 минут назад
Отца моей одноклассницы повязали за преступления во время Великой Отечественной аж в 1977 году на Дальнем Востоке нашей великой страны. Это я к тому , что нынешним бандеровцам уже пора начинать прятаться .
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125
Капитан ФСБ Денис 3 минуты назад
Отец одноклассника одноклассницы звякнул куда надо
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11k
котегRUS 41 минуту назад
хитрожопые укропы, взять нас хотят... не нытьем, так катаньем..
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28k
Slonyash 44 минуты назад
Цирк!
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16k
albedo 46 минут назад
Ну что можно в очередной раз сказать:
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5k
Fishki_surfer Час назад
Перенесли на 22.02.2022

<<Тут идет мем "Расходимся" с Жириновским.>>
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16k
sssss3 Час назад
Территория Укры - ё.баный стыд и цирк, возглавляемая КЛОУНОМ.
Доскакались уродцы......
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9k
Павел 2 часа назад
Зе загнал себя в угол. Теперь ему очень-очень нужна война, что бы оправдать уход иностранных инвесторов и бегство олигархов.
Грошей теперь няма.
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1k
smokes 2 часа назад
ну все, ждем санкций от америки.. за невыполнение их предсказаний.. :)
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746
konstantinkaz2016 2 часа назад
****Интересно, как теперь они выкрутятся из положения и объяснят отсутствие российских войск на Майдане?****
Просто, Путин испугался бравой украинской армии и американских санкций и будут праздновать "победу".
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1k
Руслан 2 часа назад
Да срежиссировано всё было заранее. Сейчас Байден объявит себя миротворцем, предотвратившем войну. У него там в америках, после бегства из Афганистана, рейтинг серьезно пошатнулся - нужно выправлять. Путин, скорее всего, тоже какие-то гарантии получил, в том числе и по СП-2. Недаром последнюю неделю то Байден, то Макрон, то Шольц…Движуха подковерная идёт неслабая
Зелебоба тоже шанс получил у своих олигархов пощипать от бизнесов, ну и свою бочку варенья и корзину печенья. Прочие западные страны сбагрили оружие ненужное и ещё бабки за них стребуют рано или поздно. В общем, все что-то приобрели. Ну кроме простого народа, как всегда
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2k
Denis 2 часа назад
Дайте им еще немного времени и они сами провозглосят украину новым субъектом РФ.
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1k
vijilante 2 часа назад
А хлеб-соль и шлюх в национальных костюмах
приготовили ?!
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791
alex 2 часа назад
Ну скажут, что усилиями всего Запада остановили нападение Путина, которое сами же и придумали.
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2k
Natural Selection 2 часа назад
Цирк долб.ое.бов. Уже давно не смешно, правда.
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Alex 2 часа назад
Нападение опять перенесли? Коварненько, хотят измотать укровояк...
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