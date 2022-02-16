В ожидании "нападения" России на майдане в Киеве прозвучал гимн СССР

Готовятся, ждут, верят...
В ночь на среду, 16 февраля, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с центра Киева. Чтобы, так сказать, не прозевать нападение РФ и быть свидетелями этого эпохального события.
Во время эфира под названием "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса" прозвучал даже гимн СССР.
Напомним, что британские и прочие западные таблоиды назначили вторжение РФ на Украину на 4.00 16 февраля. И пока олигархи спешно удирали из Незалежной, а президент Зеленский пытался сохранить лицо, объявив 16 февраля Днем Единения Украины, в соцсетях продолжают потешаться над "влажными фантазиями" украинско-американских политиков. Интересно, как теперь они выкрутятся из положения и объяснят отсутствие российских войск на Майдане?
Источник:
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Компьютеров не было, всё на бумаге и находили же.
<<Тут идет мем "Расходимся" с Жириновским.>>
Доскакались уродцы......
Грошей теперь няма.
Просто, Путин испугался бравой украинской армии и американских санкций и будут праздновать "победу".
приготовили ?!