Скелет гиганта, который боялся стать музейным экспонатом, спустя три века похоронят

Чарльз Бирн перед смертью зарабатывал на жизнь тем, что выставлял себя «ирландским великаном». Перед смертью Бирн очень не хотел становиться музейным экспонатом, поэтому составил завещание, где отметил, что хочет быть похоронен в море, чтобы предотвратить захват его тела анатомами.

Но после смерти Бирна предали его друзья. Основатель музея, хирург и анатом Джон Хантер, заплатил друзьям Бирна за передачу его тела, а три года спустя выставил скелет в своем музее, который тогда располагался на лондонской Лестер-сквер.