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Скелет гиганта, который боялся стать музейным экспонатом, спустя три века похоронят

Скелет гиганта, который боялся стать музейным экспонатом, спустя три века похоронят

Автор:
12 января 2023 08:53
Сообщество : Истории
Метки: Великобритания   Чарльз Бирн   гигант   интересное   мнение   музей   фото   экспонат   
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Чарльз Бирн умер в 1783 году. При жизни он был очень высокого роста и очень боялся попасть в музей. Однако хирург и анатом Джон Хантер заплатил друзьям Чарльза и завладел его телом. Три года спустя он выставил скелет в своем музее, который тогда располагался на лондонской Лестер-сквер.

У Чарльза Бирна была невыявленная доброкачественная опухоль гипофиза. В результате этой болезни организм мужчины вырабатывал слишком много гормонов роста. Это называется гигантизм. Кости Чарльза выросли намного больше чем у обычного человека — его составил 7 футов 7 дюймов в высоту – 2, 31 м.

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Чарльз Бирн перед смертью зарабатывал на жизнь тем, что выставлял себя «ирландским великаном». Перед смертью Бирн очень не хотел становиться музейным экспонатом, поэтому составил завещание, где отметил, что хочет быть похоронен в море, чтобы предотвратить захват его тела анатомами.

Но после смерти Бирна предали его друзья. Основатель музея, хирург и анатом Джон Хантер, заплатил друзьям Бирна за передачу его тела, а три года спустя выставил скелет в своем музее, который тогда располагался на лондонской Лестер-сквер.

Три века скелет Чарльза Бирна хранился в Хантерианском музее. Он был закрыт на капитальный ремонт в течение пяти лет, но когда он снова откроется в марте, его коллекция из 3000 экспонатов не будет включать скелет Чарльза Бирна.

«В период закрытия музея Совет попечителей Охотничьей коллекции обсудил деликатность и различные точки зрения, связанные с демонстрацией и сохранением скелета Чарльза Бирна. Попечители согласились, что скелет Чарльза Бирна не будет выставлен в реконструированный Музей Хантера, но он по-прежнему будет доступен для добросовестных медицинских исследований состояния гипофизарной акромегалии и гигантизма», - рассказали в музее.

За три века «ирландский великан» повстречал много людей. Среди них была Елизавета II, принц Филипп, принцесса Диана и другие знаменитости.

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Метки: Великобритания   Чарльз Бирн   гигант   интересное   мнение   музей   фото   экспонат   
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Похаб Стебаныч 2 часа назад
>> Скелет гиганта [skip] спустя три века похоронят
>> но он по-прежнему будет доступен для добросовестных медицинских исследований
===
???
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